Več elektrike bi, a brez elektrarn

Politika je skoraj povsem enotna, gospodarstvo verjame, da je jedrska energija zagotovilo za stabilno preskrbo in stabilne cene, ki so bile na preizkušnji v preteklih letih. Poleg tega je razogljičenje tesno povezano z elektriko, ta bo zamenjala fosilna goriva tako v mobilnosti kot ogrevanju in še čem. Ampak od kod bi vso to elektriko sploh dobili?

Nasprotniki jedrske energije pravijo, da so odgovor obnovljivi viri, strehe, opremljene s sončnimi elektrarnami, naj bi zagotavljale nekajkrat več elektrike, kot je porabimo v državi.