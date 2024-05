Verjamem, da je publiko prepričala moja karizma, karizma plesalcev in vokal

Stavnice so preboj Slovenije postavljale pod vprašanj, v svoje možnosti je dvomila tudi sama. Toda Raiven je z Veroniko ugnala napovedi in naši državi priborila drugo zaporedno uvrstitev v veliki finale Evrovizije. Po polfinalnem nastopu je v Malmöju slovenska predstavnica strnila misli za Delo.

Nas lahko kot študentka psihoanalize približate svojemu notranjemu svetu, občutjem, ki ste jih doživljali na dan prvega polfinala?

Zelo sem bila mirna. Zdelo se mi je, da je to moj trenutek. Uspelo se mi je dovolj osredotočiti, da sem se na odru preprosto prepustila glasbi in uživala. Vesela sem, da je bilo tako.

Kaj pa razglasitev deseterice finalistov?

Ogromno breme mi je padlo z ramen. Niti po naključju nisem pričakovala uvrstitve v finale. Predvsem sem občutila veliko olajšanje.

Že na tiskovni konferenci po polfinalnem večeru ste omenili, da ste ves čas dvomili o preboju. Je bilo to povezano s stavnicami ali z vašim notranjim občutkom?

Predvsem s stavnicami. Sprva se z njimi nisem obremenjevala. Nikoli jih nisem zares spremljala, niti nisem vedela, kako relevantne oziroma pomembne so. A ker so jih vsi omenjali, sem tudi sama začela dvomiti. Zagotovo niso bile najboljša popotnica pred polfinalnim nastopom.

Kako pa so jih dojemali drugi člani vaše ekipe. So tudi njim jim zbijale moralo?

Mislim, da ne. Kar se tiče ekipe, ne bi mogla biti bolj zadovoljna. Brez njih mi ne bi nikoli uspelo narediti tako dobrega nastopa, bila bi izgubljena. Čisto vsak izmed njih je moj prijatelj, nihče ni tukaj zgolj kot sodelavec.

Kaj menite, da je pretehtalo, da ste ugnali napovedi stavnic?

Verjamem, da so me moja karizma in karizma mojih plesalcev ter vokal pripeljali do finala.

V soboto vas čaka nastop pred več kot 150-milijonskim občinstvom. S kakšnim izplenom z vidika vaše kariere bi bili zadovoljni? Joker Out so lani, denimo, Evrovizijo videli predvsem kot odskočno desko za tujino.

To zanima tudi mene, absolutno. Mislim, da je prostor za mojo glasbo predvsem na Balkanu. Iti po stopinjah Joker Out je ena mojih največjih želja. Verjetno ne na isti način, saj smo žanrsko popolnoma drugačni, toda zagotovo so mi oni velik vzor.

Kaj pa rezultatsko?

Mogoče se sliši trapasto, ampak mi je popolnoma vseeno. Samo, da sem prišla do finala in dobila še eno platformo, da pokažem svojo glasbo. Vse ostalo bo lep dodatek.