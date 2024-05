Prvič, da so ZDA ustavile pošiljko bomb Izraelu

ZDA so prejšnji teden začasno ustavile dobavo pošiljke bomb Izraelu zaradi skrbi, da bo izraelska vlada nadaljevala svoje načrte za ofenzivo na Rafo na jugu Gaze, je v torek dejal predstavnik ameriške vlade. To je prvič od začetka vojne v Gazi, da so ZDA ustavile dobavo orožja svojemu ključnemu zavezniku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V pošiljki je bilo 1800 kosov bomb s težo 907 kilogramov in 1700 bomb težkih 227 kilogramov, je poročala ameriška televizija CBS. Kot razlog so navedli, da Izrael ni primerno nagovoril ameriških skrbi glede večje kopenske ofenzive.

Bela hiša je ravno v torek, ko je Izrael prevzel nadzor nad palestinsko stranjo mejnega prehoda Rafa, to označila za nesprejemljivo, ob tem pa izrazila upanje na prekinitev ognja v enklavi.

Biden je z začasno ustavitvijo pošiljanja orožja prvič ukrepal v skladu z opozorilom, ki ga je aprila dal predsedniku izraelske vlade Benjaminu Netanjahuju, da bo politika ZDA glede Gaze odvisna od tega, kako bo Izrael ravnal s civilisti.

Ameriški uradnik je v torek še dejal, da je Bidnova administracija sprejela odločitev o orožju, ko se je zdelo, da je Izrael tik pred obsežno kopensko ofenzivo v Rafi, čemur Washington odločno nasprotuje, saj se je tja zateklo več kot milijon ljudi. Čeprav pogovori med stranema še vedno potekajo, zaenkrat ameriška stran še ni pridobila zadostnih zagotovil glede svojih pomislekov, je dodal.

Uradnik, ki je želel ostati anonimen, je pojasnil, da so začeli pošiljke orožja in njihov vpliv na gosto poseljena urbana območja podrobneje preučevati v aprilu, ko se je zdelo, da se približuje ofenziva na Rafo. Zaenkrat pa se še niso odločili, kaj bodo storili s pošiljko bomb, ki so jo ustavili.

Ameriško zunanje ministrstvo sicer pregleduje tudi druge pošiljke orožja.