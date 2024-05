Odpadniki grenijo Gibanju Svoboda evropsko zgodbo

V nadaljevanju preberite:

Večina strank je že vložila svoje liste za evropske volitve, včeraj sta to storili še največji stranki Gibanje Svoboda in SDS, ki meri na relativno zmago, obe pa lahko računata na zmago na svojem političnem polu. Kot je bilo značilno za pretekle volitve, se drobitve spet pojavljajo na levosredinskem polju, kjer so oči zdaj uprte v nesojena nosilca liste Gibanja Svoboda.

»Gibanje Svoboda lahko računa na dva mandata. Z drobljenjem glasov na levi sredini pa največ pridobivata največji stranki, SDS in Gibanje Svoboda,« meni analitik Andraž Zorko iz Valicona. »Klemen Grošelj je bil užaljen, ker ni nosilec liste Gibanja Svobode. V njegovi odločitvi, da postane nosilec liste Zelenih Slovenije, vidim predvsem nečimrnost, kar pa navadno ne prinaša glasov volivcev. Res je, da ga je Gibanje Svoboda na grd način izločilo, a zdaj se zdi, da bo šel kamorkoli, samo da bo prvi na listi,« dodaja sogovornik.

»Problem je, da v Sloveniji ne razumemo volilnega sistema kot možnosti za združevanje glasov okoli določene politične ideje, ampak se te čim bolj razpršujejo in razdružujejo. Na teh volitvah se spet kaže, da je sektaštvo v levosredinskih strankah močnejše kot združevalna vloga strank. To se je pokazalo predvsem pri Gibanju Svoboda,« pa opaža politolog in politični analitik dr. Igor Lukšič.