Policija svari pred neznanci, ki »prefinjeno in pretkano« kradejo po hišah

Na Policijski upravi Ljubljana spet opažajo povečanje števila drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci opravijo »prefinjeno in pretkano«, oškodovance pa toliko zavedejo, da preteče kar nekaj časa, preden ti ugotovijo, da so bili okradeni. Žrtve so predvsem starejši občani, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo vse prihranke ...

Kot policisti še ugotavljajo, so ljudje kljub številnim opozorilom še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom; predstavijo se bodisi kot serviserji bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektroslužbe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, ali pa da bodo sanirali odtoke ... Tako ljudi izvabijo iz hiše ali od hiše, njihovo odsotnost pa izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci zapustijo hišo, tisti, ki je žrtev zamotil, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in z njim kraj tudi zapustijo.

Občanom policija svetuje, naj osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih brez potrebe ne vabijo v svoje prostore. Ko hišo zapustijo, naj jo vselej zaklenejo, ključ pa vzamejo s seboj, četudi »stopijo samo za vogal«. Pri tem, dodajajo, naj bodo pozorni na videz oseb, to je na njihova oblačila, govor, posebnosti ... ter na vozilo, s katerim se pripeljejo.

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, policija priporoča, da jih takoj pokličejo na številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo. Svojce starejših oseb, sosede ali druge pa prosijo, da se o tovrstnih kaznivih dejanjih pogovorijo z njimi in jih opozorijo na delovanje storilcev ter na preventivne ukrepe.

Tatu iz Vikrč še iščejo

O eni tovrstnih tatvin so policiste obvestili v nedeljo. Tatvina se je zgodila v začetku aprila v Vikrčah. Neznani storilec je na domu zamotil starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev.

Drug storilec je medtem iz hiše odtujili nakit in tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov. S kraja sta se storilca odpeljala z osebnim avtomobilom izvedbe karavan peščene ali sive barve. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.

Prijeli osumljenko

Z nedelje na današnji ponedeljek – bilo je med eno in drugo uro zjutraj – pa sta dva storilca okradla enega od bencinskih servisov na Celovški cesti v Ljubljani. Pri tem ju je zalotila zaposlena, ki ju je poskušala zadržati, a sta osumljenca pobegnila in se s kolesi odpeljala v smeri proti centru Ljubljane. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, ki so osumljenca zaznali in prijeli mladoletno osumljenko ter ji za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Drugi osumljenec je pobegnil.

Med postopkom je bil lažje poškodovan policist. Osumljenki so zasegli odtujene predmete in kolo, saj policisti sumijo, da je tudi to ukradeno. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil tako o identiteti drugega osumljenca kot o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.