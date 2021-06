Kresnika so prvič podelili leta 1991

Delova nagrada za roman leta kresnik že tri desetletja skrbi za izbiranje najboljšega od dobrega v risu sodobnega slovenskega romanopisja. Kresnika si je zamislil pisatelj Vlado Žabot, prvič so ga v organizaciji Društva slovenskih pisateljev podelili leta 1991 v Razkrižju, po letih na Jurčičevi Muljavi in kratkem izletu na Ljubljanski grad – organizacijo in podeljevanje je vmes prevzela medijska hiša Delo – se je podelitveni kresni večer ustalil na Cankarjevem Rožniku.



Tam vsako leto na kresno noč ljudskega koledarja po enourni klavzuri žirije in oznanitvi nagrajenke ali nagrajenca zagori kres v slavo romanu. Ogenj na Rožniku, ki ga prižge avtorica ali avtor najboljšega romana preteklega leta, sveti bralcem, da bi bolje videli: tradicionalni kresni plamen je prav zmeraj in od vsega začetka gorel v čast slovenskemu romanu, njegovemu medijskemu učinku, njegovim avtorjem, a še najbolj goreče je razsvetljeval pot h knjigi bralcem.



Za sklepni večer, ki večino občinstva na Rožniku in večino knjigoljubcev v domačih bralnih foteljih napoti na nove bralne poti, se je sčasoma izkazalo, da je pomembno in nespregledljivo dejanje v vsakokratni literarni sezoni, še posebej na knjižnem trgu, za katerega velja, da se veliko knjig izposodi v splošnih knjižnicah, precej manj pa se jih kupi v knjigarnah.



Vendar pa je s slovenskim romanom, kot kaže prav Delova nagrada kresnik, vse v najlepšem redu: njegovo zdravje je odlično, prvo leto so dobitnika kresnika izbirali izmed sedemnajstih del, že dolgo pa se žirija pol leta prebija skozi branje in ocenjevanje povsem drugačne količine knjig, saj se je število prvoizdanih izvirnih slovenskih romanov z leti povzpelo krepko čez sto.



Tri desetletja nagrade so doslej prinesla še dve posebni priznanji, leta 2016, ob 25-letnici nagrade, je bil s kresnikom nagrajen roman Lojzeta Kovačiča Kristalni čas, lani je kresnika zadnjega desetletja prejel roman To noč sem jo videl Draga Jančarja, avtorja, ki je hkrati tudi doslej edini štirikratni dobitnik Delove nagrade. Po trikrat sta na Rožniku slavila Goran Vojnović in Andrej Skubic, po dvakrat ob Kovačiču še Feri Lainšček.

