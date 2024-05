Evrovizijski orkan

V nadaljevanju preberite:

Nocoj bo v švedskem Malmöju potekal prvi večer letošnje Evrovizije. Organizatorji so načrtovali, da bo tekmovanje potekalo v luči petdesetletnice znamenite zmage švedske skupine Abba, a bolj kot to je letos v ospredju zaplet s sodelovanjem Izraela na evrovizijski popevki. Ta je na Evroviziji prvič nastopil leta 1973. Tekmovanje je takrat potekalo v Luksemburgu in v dvorani so veljala poostrena pravila. Gledalke in gledalci so bili opozorjeni, naj se ne dvigajo s svojih sedežev, saj so se bali strelskega pohoda, kot se je leto pred tem zgodil na olimpijskih igrah v Münchnu, kjer je palestinska organizacija Črni september ubila 11 članov izraelske olimpijske ekipe. Pol stoletja pozneje se zdi, da so vloge obrnjene.