Podarite svoje Zlate točke in pomagajte mladim športnikom

• s spletnim obrazcem na spletni strani www.petrol.si/vsaka-tocka-steje – postopek je izjemno preprost, z le nekaj kliki preverite število svojih Zlatih točk in izberite, koliko jih boste v naslednjem koraku podarili. Zlate točke lahko podarite:• na vseh- prijaznemu prodajnemu osebju pokažite Petrol klub kartico, sporočite, da bi radi podarili Zlate točke za mlade športnike, ter povejte, koliko jih želite dati v dober namen;• v mobilni aplikaciji- z le nekaj kliki na svojem telefonu preverite, koliko Zlatih točk imate, in izberite, koliko jih želite podariti za lepšo prihodnost;• s spletnim obrazcem na spletni strani– postopek je izjemno preprost, z le nekaj kliki preverite število svojih Zlatih točk in izberite, koliko jih boste v naslednjem koraku podarili.

Kaj vse se mora sestaviti, da nekdo postane vrhunski športnik, in kakšna neverjetna mešanica talenta, znanja pa tudi sreče mora nastati, da nekdo postane član olimpijske reprezentance, ki se lahko pohvali z nastopom na olimpijskih igrah? Poleg izjemnega talenta so tu še leta vztrajnosti, odrekanja in intenzivnih treningov.A kljub talentu in pripravljenosti na trdo delo je za nekatere velika ovira denar. Tisti, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij, se spopadajo še s finančnimi težavami, ki onemogočijo izobraževanje in treniranje v vrhunskih razmerah ter tako zatrejo še največje talente.Zato je razvoj njihovega potenciala ogrožen. Prav z njimi v mislih sta se Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez s Fundacijo za mlade športnike iz socialno ogroženih okolij in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje s programom Botrstvo v Sloveniji odločila združiti moči na področju pomoči mladim nadarjenim športnikom in začelaNamen projekta Botrstvo v športu je, starih od 14 do 23 let, pri razvoju in uresničevanju športnih potencialov. Glavni cilj projekta Botrstvo v športu je postati stabilen dodaten steber pomoči nadarjenim mladim športnikom, ki jim stalno ali občasno zmanjka sredstev za športno udejstvovanje.To poletje bodo vsi pogledi in pozornost usmerjeni v Tokio in olimpijske igre. In ker je pravi pomen olimpijskih iger prav v solidarnosti in povezovanju, so to poletje pri Petrolu pripravili poseben projekt za podporo programu Botrstvo v športu:OI Tokio 2020Gre za projekt, v katerem lahko k lepši prihodnosti mladih športnikov pripomoremo vsi. Ob vseh nakupih na Petrolu se namreč na Petrol klub kartici zbirajo Zlate točke. Če vam ostajajo ali jih nimate namena porabiti, jih lahko v tej poletni akciji podarite v dobre namene za pomoč mladim v okviru programa Botrstvo v športu. Ker pa tako kot vsaka točka šteje tudi vsako dobro dejanje, boste za podarjene točke dodatno nagrajeni tudi vi, saj z donacijo Zlatih točk sodelujete v nagradni igri– ko jih zberemo dva milijona, bodo na Petrolu programu Botrstvo v športu namenili sredstva, ki bodo mladim športnim upom pomagala trenirati še bolje.Ker pa za lepšo prihodnost ni dovolj le vrhunski trening, ampak je ključnega pomena tudi, so se v Petrolu zavezali k. Z energijo vetra, sonca in vode znižujejo ogljični odtis ter lajšajo breme, ki ga proizvodnja energije nalaga našemu planetu.pa omogočajo tudi okolju prijaznejšo mobilnost ter soustvarjajo energijsko učinkovita mesta, podjetja in domove.Ker gre za razvoj in prihodnost športnikov, so projekt. Naš kajakašzelo dobro ve, kako pomembna sta čista voda in možnost vrhunskih treningov v njej. Športnici vetra, jadralkiin, podpirata skrb za čisto okolje in se zavedata, da brez podpore in možnosti za treninge v najboljših razmerah letos ne bi bili na olimpijskih igrah. Projekt so z veseljem podprli tudi najvišji člani naše olimpijske karavane: atletski asinŽelimo si, da bo projekt, ki ima tolikšno olimpijsko podporo, doživel popoln uspeh. Ker pa šteje vsaka Petrol Zlata točka in vsako dobro dejanje, ne pozabite podariti Zlatih točk tudi vi. Tako boste prispevali k lepši prihodnosti – nikoli se ne ve, morda pa bo nekoč olimpijski prvak prav eden od športnikov, ki jih bomo podprli v tem projektu.Naročnik oglasne vsebine je Petrol