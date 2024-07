Išias – spadate v tvegano skupino? Spoznajte pravo rešitev

Bolečine v križu in spodnjem delu hrbtenice so postale stalnica sodobnega načina življenja – in prav išias je ena najpogostejših težav, ki marsikomu zagreni življenje. Pri nekaterih se bolečina pojavi postopoma, spet pri drugih se razvije akutno in zelo intenzivno.

Išias ni bolezen, temveč skupek različnih simptomov, ki jih povzroča utesnitev ishiatičnega živca. Nastane zaradi poškodbe ali draženja ishiatičnega živca – gre za najdaljši živec v telesu, ki poteka od četrtega ledvenega vretenca prek zadnjice po nogi vse do pete.

Simptomi so lahko blagi, pogosto pa se lahko razvijejo tudi v hudo bolečino, ki močno vpliva na vsakodnevna opravila. Bolečina se navadno pojavlja po dolžini, kjer poteka živec, mogoča pa sta tudi mravljinčenje in odrevenelost v hrbtu ali zadnjici, ki se lahko razširi po nogi navzdol.

Vsekakor je pomembno, da čim prej prepoznate prve znake išiasa in pravočasno poiščete pomoč pri strokovnjakih, ki bodo odkrili vzroke in vam predpisali program za rehabilitacijo.

Nekateri simptomi se lahko razširijo vse do stopal in prstov, odvisno od živca, ki je prizadet. FOTO: Depositphotos

Ali spadam v rizično skupino? Kaj lahko naredim, da preprečim težave?

To so vprašanja, ki si jih morate zastaviti, da boste lahko izboljšali kakovost svojega življenjskega sloga in pravočasno prepoznali morebitne težave. Kako živite? Se dovolj gibate? Se borite s čezmerno težo? Kadite? Imate morda sladkorno? Išias ne nastane kar tako, temveč ga izzovejo različni dejavniki, na katere lahko tudi vplivate.

Najpogostejši dejavniki tveganja:

Starost: simptomi išiasa se po najnovejših raziskavah najpogosteje pojavijo med 40. in 50. letom starosti. S starostjo se namreč poveča možnost nastanka različnih patologij v hrbtenici, kot so hernije diska, spinalna stenoza …

Čezmerna teža: povečana telesna teža povzroča povečan pritisk.

Kajenje: študije so pokazale, da je preprečevanje nastanka išiasa tudi za 40 odstotkov uspešnejše, če se opusti kajenje, medtem ko ima večina kadilcev hujše simptome išiasa.

Sladkorna bolezen: povzroča poškodbo živčevja.

Neaktivnost: posledica premalo gibanja in dolgotrajnega sedenja je pogosto šibkost mišic jedra, kar še dodano bremeni hrbtenico.

Ponavljajoča se in obremenjujoča vsakodnevna gibanja: delo v proizvodnji in gradbeništvu, vrtnarjenje, nepravilno izvajanje športa …

Najpogostejši simptomi:

Bolečina: Bolečina pri išiasu nastane zaradi draženja na prizadete živce. Večina ljudi jo opisuje kot pekočo ali podobno električnemu šoku. Pogosto se širi ali premika po nogi navzdol na prizadeti strani. Pojavi se lahko pri kašljanju, kihanju, upogibanju ali dvigovanju nog navzgor med ležanjem na hrbtu.

Mravljinčenje ali občutek iglic (parestezija): To je podobno občutku, ki ga imate, ko noga »zaspi«.

Otrplost: Gre za stanje, ko ne zaznavate občutkov na koži na prizadetih delih hrbta ali noge. Pojavi se zaradi slabega prenosa signalov po živcih iz hrbtenice do možganov.

Mišična oslabelost: To je resnejši simptom, saj pomeni, da je otežen prenos signalov za premikanje mišic do ciljev v hrbtu ali nogah.

Pomembno je, da ste pozorni na bolečino in prepoznate tudi okoliščine, v katerih nastane ali se poveča (sedenje, ležanje, hoja, težja obremenitev itd.). Glede na vrsto bolečine bodo strokovnjaki lažje določili vzrok oziroma sploh postavili diagnozo išiasa.

Končno diagnozo vam bo zdravnik specialist ali izkušen fizioterapevt postavil na podlagi opisanih simptomov, fizičnega pregleda ter CT- in MR-preiskave.

Išias ni bolezen, temveč skupek različnih simptomov, ki jih povzroča utesnitev ishiatičnega živca. FOTO: Medicofit

Podiramo tri glavne mite o zdravljenju išiasa

Da bi razumeli razsežnost težav z išiasom in predvsem možnosti, ki jih imate pri zdravljenju, spoznajte najprej tri glavne mite o zdravljenju išiasa.

MIT št. 1: Počitek je najboljša rešitev

Kaj pravi znanost?

Nasprotno. Večina bolnikov se počuti bolje, če ostanejo aktivni in se izogibajo pretiranemu počitku. Številne študije so pokazale, da ležanje v postelji ne prinese olajšanja, prav nasprotno: dolga obdobja nedejavnosti običajno poslabšajo bolečino. Ohranjanje aktivnosti in redna vadba pomagata izboljšati moč mišic in kosti ter spodbujata celjenje vnetih in poškodovanih tkiv. Z vadbo se tudi zmanjša togost mišic, sklepov in ishiadičnega živca.

Pomembno je, da vam program vadb predpiše strokovnjak fizioterapije ali kineziologije, ki ga bo prilagodil vaši anamnezi in vašemu telesnemu stanju.

MIT št. 2: Išias lahko pozdravimo sami

Kaj pravi znanost?

Išias lahko povzroči več težav s spodnjim delom hrbta, ki jih je mogoče natančno diagnosticirati s kliničnimi pregledi in diagnostičnimi testi. Zdravljenje je za vsak vzrok drugačno.

Različna stanja, ki prizadenejo spodnji del hrbta, kot so hernija diska, degeneriran disk ali nenormalna rast kosti (kostni trni), ki stisnejo korenine hrbteničnih živcev, lahko povzročijo išias.

Postavitev pravilne diagnoze je prvi korak k olajšanju išiasa, saj se možnosti zdravljenja in previdnostni ukrepi razlikujejo za vsako diagnozo.

MIT št. 3: Operacija je edini način za odpravo išiasa

Kaj pravi znanost?

Večina primerov išiasa mine v približno šestih tednih in operacija ni potrebna.

Operacija pride v poštev le pri manjšem številu pacientov. Raziskave kažejo, da je pri stanjih, kot sta spondilolisteza (zdrs vretenca prek sosednjega) in spinalna stenoza (zoženje kostnih odprtin za korenine hrbteničnih živcev), ki lahko stisnejo korenine hrbteničnih živcev, operacija običajno učinkovitejša pri lajšanju bolečin in drugih težav. Pri herniji diska lahko operacija zagotovi takojšnje olajšanje simptomov, vendar so dolgoročni rezultati običajno enaki kot pri nekirurškem zdravljenju.

FOTO: Medicofit

Zdravljenje išiasa v začetni fazi običajno vključuje različne manualne tehnike za povečanje gibljivosti ledvene hrbtenice, napredne instrumentalne postopke (diamagnetoterapija PERISO, visokotonska stimulacija HiTOP, LASER, TECAR) za zmanjšanje bolečine in optimalno celjenje tkiva ter terapevtske vaje, ki zajemajo vaje za krepitev paravertebralne muskulature in drugih mišic, ki pomembno vplivajo na funkcionalno stanje ledvene hrbtenice.

Ker pa so simptomi išiasa velikokrat povezani z degenerativnimi spremembami ledvene hrbtenice, je pomembno upoštevati tudi, da je cilj zdravljenja obvladovanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja, saj se lahko pri nekaterih posameznikih simptomi tudi ponovijo. Hujši primeri se lahko zdravijo tudi več tednov ali mesecev, predvsem če se poleg bolečine pojavljajo še drugi simptomi.

Zadnja faza zdravljenja: specialna kineziološka vadba

Ob koncu zdravljenja boste s pomočjo strokovnjakov kineziologije spoznali vaje, ki jih boste vpeljali v svoj vsakdan. Pod strokovnim vodstvom boste tako nadaljevali vadbo za krepitev globokih stabilizatorjev trupa in obkolčnih mišic. Z vadbenim programom boste dosegli večjo gibljivost in mišični nadzor medeničnega obroča v vseh položajih.

Naučili se boste pravilno izvajati vaje za išias, ki bodo popolnoma prilagojene vaši diagnozi in vaši telesni zmogljivosti. To je ključni korak za dolgotrajno življenje brez bolečin. Okrepili boste celotno telo in zelo hitro opazili napredek, zato boste lahko uvajali vedno nove stopnje zahtevnosti.

Ta individualni, načrtni in progresivni pristop k vadbi vam omogoča dolgoročno ohranjanje dobrega funkcionalnega stanja, kar pomembno zmanjšuje možnost ponovnih težav zaradi išiasa.

