Pridružite se in uživajte v najboljših knjigah in člankih: samo za 1 EUR

Dobra knjiga, poglobljeni članki in intervjuji vas lahko popolnoma posrkajo, saj se med branjem potopite v druge časovne in geografske dimenzije in za nekaj časa stopite v čevlje nekoga drugega. To so izkušnje, ki človeka osebnostno preoblikujejo, in prav zato tako vsi hrepenijo po dnevih, ko končno lahko malo več časa namenijo branju. Ko najdete knjigo ali kakšna druga besedila, ki imajo to moč nad vami, je tako, kot bi sredi znanega zaliva našli staro piratsko skrinjo zakladov – veselje ob taki najdbi je neprecenljivo, saj veste, da bomo poletje dobro izkoristili.

Nič se ne da primerjati s poletnim branjem ob bazenu, na plaži, v viseči mreži, na vrtu, letalu ali dolgih vožnjah z vlakom, če vam le uspe najti nekaj naslovov, ki vas bodo začarali letos.

Ste tudi vi pred vsakim dopustom na lovu za novo knjigo, ki ogreje srce, knjigo, ki zabava in je ni mogoče odložiti, knjigo, ki odpira oči? Ali raje berete članke, intervjuje, analize in druge novinarske prispevke? Potem vas lahko razveseli neverjetna poletna ponudba. To poletje imate namreč na svoji knjižni polici doma ali na počitnicah lahko čisto vse, kar si želite brati.

Ali že berete digitalno? Za vse, ki ste že zajadrali v digitalne vsebine, in za vse, ki šele spoznavate svet digitalnega branja, je to odlična priložnost, da obogatite svojo zbirko poletnih naslovov.

Časopisna hiša Delo in založba Mladinska knjiga sta združili moči in vam letos poleti ponujata svoje digitalne vsebine za 1 evro prvi mesec.

Z digitalnim Delom si vsak trenutek lahko privoščite daljše vikend branje, ki ga prinašata Sobotna priloga in Nedelo, zato izberite ponudbo Berem digitalno. FOTO: Depositphotos

Najboljše z Dela in Mladinske knjige Naročniki paketa Delo Digital pri Delu dostopajo do aplikacije Delo, v kateri so na voljo obogatene digitalne vsebine, kot so D podkasti, križanke, digitalizirane izdaje časopisa in prilog, neomejeno prebirajo vsebine na delo.si in brskajo po arhivu, listajo digitalizirano Delo in Nedelo ter vse njune priloge že večer pred izidom (od 22. ure). Paket Delo Digital: prvi mesec za samo 1 EUR. Naročniki paketa Digitalni svet pri Mladinski knjigi lahko berejo in poslušajo več kot 1000 različnih e-knjig in zvočnic, dostopajo do ekskluzivnih vsebin in knjig pred uradnim izidom in uživajo v brezplačni poštnini na emka.si. Paket Mladinska knjiga PLUS: prvi mesec za samo 1 EUR (uporabite kodo BEREMDIGITALNO).

Zakaj brati Delo v digitalni obliki?

Popoln trenutek za sprostitev pred šotorom z vašo najljubšo digitalno izdajo. FOTO: Depositphotos

Paket Delo Digital je odlična izbira za vse, ki želijo ostati obveščeni in uživati v branju kakovostnih vsebin na sodoben način. Delova aplikacija prinaša celovit nabor funkcionalnosti, ki povečujejo dostopnost, udobje in užitek pri branju, kar je povsem prilagojeno sodobnim bralcem, ki berejo povsod in kadar koli.

Uživajte v vseh prednostih Delove aplikacije:

Dostop do vsebin kjer koli in kadar koli: aplikacija omogoča branje člankov, novic, kolumn in drugih vsebin na mobilnih in tabličnih napravah, kar pomeni, da lahko ostanete informirani ne glede na to, kje ste.

aplikacija omogoča branje člankov, novic, kolumn in drugih vsebin na mobilnih in tabličnih napravah, kar pomeni, da lahko ostanete informirani ne glede na to, kje ste. Cenovna ugodnost: z akcijo na delo.si pridobite vrhunsko poletno branje za samo 1 evro, kar je izjemno ugodno. Naročnine na digitalne verzije omogočajo prihranek na dolgi rok. Za ceno ene tiskane izdaje lahko dostopate do celotnega arhiva časopisa, kar pomeni več vsebine za manj denarja.

z akcijo na delo.si pridobite vrhunsko poletno branje za samo 1 evro, kar je izjemno ugodno. Naročnine na digitalne verzije omogočajo prihranek na dolgi rok. Za ceno ene tiskane izdaje lahko dostopate do celotnega arhiva časopisa, kar pomeni več vsebine za manj denarja. Prilagodljivo branje: prilagodite način branja svojim željam, kar vključuje spreminjanje velikosti teksta in načina prikaza vsebin.

prilagodite način branja svojim željam, kar vključuje spreminjanje velikosti teksta in načina prikaza vsebin. Obveščanje o aktualnih dogodkih: aplikacija ponuja možnost nastavitve obvestil, ki vas sproti obveščajo o pomembnih novicah in dogodkih.

aplikacija ponuja možnost nastavitve obvestil, ki vas sproti obveščajo o pomembnih novicah in dogodkih. Interaktivne vsebine: poleg standardnih člankov in novic ponuja tudi dostop do multimedijskih vsebin, kot so videoposnetki in podkasti.

poleg standardnih člankov in novic ponuja tudi dostop do multimedijskih vsebin, kot so videoposnetki in podkasti. Križanke in sudoku: v aplikaciji lahko rešujete križanke in sudoku, kar vam omogoča, da svoj čas na aplikaciji obogatite z zabavnimi in stimulativnimi miselnimi igrami.

v aplikaciji lahko rešujete križanke in sudoku, kar vam omogoča, da svoj čas na aplikaciji obogatite z zabavnimi in stimulativnimi miselnimi igrami. Arhiv in iskalnik: omogoča enostaven dostop do arhiva preteklih izdaj in člankov.

omogoča enostaven dostop do arhiva preteklih izdaj in člankov. Digitalizirane izdaje in priloge: dostopate lahko do digitaliziranih izdaj časopisa Delo in vseh prilog že večer pred izidom (od 22. ure).

Berite digitalno in prihranite: priskrbite si najboljše vsebine še pred dopustom

Zakaj se odločiti za branje e-knjig

Naročniki paketa Digitalni svet pri Mladinski knjigi lahko berejo in poslušajo več kot 1000 različnih e-knjig in zvočnic. FOTO: Depositphotos

Neutrudnim bralcem se je z digitalnimi vsebinami odprl neskončen svet knjig. Vse, kar potrebujete, je naprava z internetno povezavo, kot so pametni telefon, tablični računalnik in prenosnik, ter dostop do digitalnega branja, ki je tudi cenovno veliko bolj prijazno do uporabnika.

Digitalno branje knjig postaja vse bolj priljubljeno, zlasti med sodobnimi bralci, ki cenijo udobje in prilagodljivost. Paket Mladinska knjiga PLUS je odlična izbira za vse ljubitelje knjig, saj vam prinaša več kot 1000 različnih e-knjig in zvočnic. Poleg tega naročniki dostopajo do ekskluzivnih vsebin in knjig pred uradnim izidom ter uživajo v brezplačni poštnini.

Enostaven dostop in prilagodljivost: ne potrebujete več fizičnega prostora za shranjevanje knjig.

Večja vključenost bralcev: bralci lahko preprosto iščejo določene besede ali fraze, označujejo pomembne dele besedila in si delajo zapiske. Zvočne knjige omogočajo uživanje v literaturi tudi med opravljanjem drugih dejavnosti, kot so vožnja, vadba in gospodinjska opravila.

Cenovna ugodnost: digitalne knjige so pogosto cenejše od tiskanih različic.

Okolju prijazno: digitalno branje je okolju prijaznejša izbira, saj zmanjšuje potrebo po papirju. Poleg tega ni potrebe po transportu in distribuciji fizičnih knjig.

Manj papirja in več svobode V današnjem digitalnem svetu je branje postalo bolj dostopno in prilagodljivo kot kdaj prej. Namesto težke potovalke s knjigami, ki vas vsako leto spremlja na počitnice, se lahko opremite z digitalnimi izdajami in uživate v popolni svobodi. Zanima me več o ponudbi BEREM DIGITALNO

Vsebina je nastala v sodelovanju Dela in Mladinske knjige