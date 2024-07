So leta izkušenj res dovolj?

Več takšnih izgovorov lahko slišimo iz ust izkušenejših voznikov, ki nekako ne priznajo, da lahko leta vplivajo na njihove vozne sposobnosti. Čeprav so nedvomno velikani vožnje, saj se lahko pohvalijo z izkušnjami in kilometri, ki so se nabrali v desetletjih vožnje, se je pri vstopu v tretje življenjsko obdobje treba vprašati vsaj troje: »Ali poznam vse nove cestnoprometne predpise? Kako mi lahko pomagajo vsi varnostno-asistenčni sistemi v avtomobilu? So moji refleksi dovolj dobri v bolj kočljivih situacijah?«

In če vas odgovori begajo, brez skrbi. Našli jih boste na Osvežitveni vožnji za starejše, ki jo Zavarovalnica Triglav že četrto leto zapored pripravlja v sodelovanju z AMZS.

»Tudi če se volja po vožnji ne spremeni, način se mora«

Osvežitvena vožnja je neverjetna izkušnja, ki je marsikateremu starejšemu vozniku povrnila samozavest, mu osvežila znanje in mu podala tudi nekaj novih informacij. V letih se namreč pravila igre v prometu spreminjajo, predpisi so drugačni, promet je bolj intenziven, prihaja nova prometna signalizacija in še bi lahko našteli. Zato ni nič narobe, če priznate svojo negotovost in se pogumno podate v novo avanturo za volanom – in to v spremstvu izkušenega učitelja vožnje iz AMZS. Z njim boste lahko dvome razrešili že med vožnjo, po vožnji pa bo sledila kratka analiza in učiteljev nasvet.

Preverite, kako koristna je Osvežitvena vožnja in zakaj se je vanjo prijavila izkušena Vida, ki pravi, da so jo včasih klicali kar »Johnny Brzinca«, saj je bila hitra voznica. Kaj se je v teh letih spremenilo? Zakaj med vožnjo ni tako uživala kot nekoč?

Vida je samo ena od tisočih zadovoljnih velikanov vožnje, ki so preizkusili svoje znanje na Osvežitveni vožnji za starejše. To je izkušnja, ki bo marsikomu povrnila tudi kanček samozavesti za volanom.

»Osvežitvene vožnje z inštruktorjem so model pomoči starejšim voznikom za ohranjanje varne vozniške kondicije, ki so ga starejši dobro sprejeli. Poleg tega pa je pokazal dobre, merljive učinke. Zato program nadaljujemo tudi letos, in sicer za naše zavarovance, ki so stari 60 let ali več. Gre za voznike, ki jih odlikujejo leta izkušenj na cesti, številni prevoženi kilometri, strpnost in modrost – zaradi vseh teh odlik so starejši vozniki za nas pravi velikani vožnje. In letos se s to akcijo poklanjamo starejšim voznikom ter jim želimo pomagati, da bodo še dolgo varno mobilni,« je povedala Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav, ki tako prijazno vabi vse voznike, starejše od 60 let, naj se tudi letos pridružijo kateri od delavnic in se podajo v to novo nepozabno in koristno izkušnjo. Ob tem pa poudari še letošnjo novost: na vožnji z inštruktorjem se udeležencem lahko pridružijo tudi njihovi otroci, ker dodatne motivacije ni nikoli preveč!

Kako pa učitelji vožnje iz AMZS doživljajo to izkušnjo na Osvežitvenih vožnjah? »Starejši se želijo učiti oziroma želijo obnavljati svoje znanje, če so programi zanimivi, poučni in predvsem finančno dostopni. Osvežitvene vožnje z inštruktorjem, na katerih so lahko starejši predstavili svoja videnja in občutja, so dokazale prav to. Iz prvotne akcije, ki je temeljila na preverjanju, smo se usmerili v svetovanje, spodbujanje in krepitev njihovega znanja. Spoznali smo, da je ocenjevanje tudi pri starejših veliko psihološko breme, kar lahko vpliva na kakovost njihove vožnje. Programi, tako z Zavarovalnico Triglav kot tisti, ki jih izvajamo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, so namenjeni spodbujanju samostojne mobilnosti starejših, ki je v demografsko specifični Sloveniji še kako pomembna. Odločevalci bi morali skrbeti za čim daljšo mobilnost in samostojnost vseh voznikov. Starejši si ne želijo biti breme, zato je nujno treba poskrbeti za njihovo informiranost in izobraževanje, saj so spremembe na področju prometa velike in jim je težko slediti,« pove Manuel Pungertnik, inštruktor in vodja šole vožnje AMZS.

»Prve varnostne pasove sem kupil v Nemčiji. Leta 1975.« Anton »Zvone« Žličar FOTO: Zavarovalnica Triglav

Spremenil se je tudi avtomobil – obvladate vse njegove sisteme?

Spremenil se je tudi avtomobil in vsi sistemi, ki omogočajo bolj varno vožnjo. Da bodo res koristni, jih je treba usvojiti in dobro spoznati. Vožnja s pomočjo varnostno-asistenčnih sistemov starejšim voznikom pomaga pri varnejši vožnji, hkrati pa podaljšuje tudi čas, ko so še lahko v prometu samostojni in avtonomni. Predvsem zato, ker so ti lahko koristni pomočniki, ko nam s starostjo začnejo pešati refleksi in čutila, kot sta vid in sluh.

Zanimiv je podatek, da bi lahko preprečili okoli 40 % prometnih nesreč, če bi bili vsi avtomobili opremljeni z asistenčno-varnostnimi sistemi. Ti dodatni sistemi namreč niso le potuha pri vožnji in ne omogočajo le večjega udobja, ampak vozniku resnično pomagajo in ga razbremenijo do te mere, da večjo pozornost nameni opazovanju ali drugim kritičnim situacijam.

Številni avtomobili so opremljeni z varnostno-asistenčnimi sistemi, a mnogi od njih lahko dobro delujejo le, če jih znamo uporabljati. Temu je bila namenjena nedavna delavnica »Starejši vozniki testirajo asistenčne sisteme«, ki so jo v Zavarovalnici Triglav pripravili v sodelovanju z AMZS.

»Za nas so velikani vožnje, saj spoštujemo njihove izkušnje pri vožnji in želimo, da se počutijo samozavestno in varno za volanom tudi zdaj, ko so se ceste, pravila in promet spremenili,« pravijo v Zavarovalnici Triglav.

S pomočjo učiteljev varne vožnje do več samozavesti med vožnjo. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Velikani: zagotovite si varnost in osvežite svoje znanje

Ste vedeli, da je skoraj 30 odstotkov vseh voznikov na naših cestah starejših od 60 let? V prihodnje pa jih bo zaradi staranja prebivalstva vedno več. Glede na podatek, da so ti vozniki najpogostejši povzročitelji in hkrati žrtve nesreč z najhujšim izidom, je odločitev za Osvežitveno vožnjo še kako na mestu.

Napočil je torej čas za bolj varno vozno rutino v prometu: vozniki, starejši od 60 let, ki imate sklenjeno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, se lahko brezplačno prijavite na Osvežitveno vožnjo, ki bo v šestih slovenskih krajih: Celju, Trbovljah, Kranju, Kopru, Ljubljani in Murski Soboti.

Osvežitvena vožnja je brezplačna in jo boste opravili v svojem avtomobilu.

