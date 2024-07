Ali so vaši zakladi na varnem?

Medijske objave dandanes redko poročajo o tem, da pirati napadajo ladje, da bi se dokopali do zakladov. Zelo pogosto pa zasledimo novice, kako smo postali tarča kibernetskih piratov, ki napadajo naše računalniške sisteme, da bi pridobili največji zaklad sodobnega sveta – informacije (osebne podatke, finančne informacije, intelektualno lastnino itd.). Zato so organizatorji letošnje že 22. konference o informacijski varnosti INFOSEK 2024, ki bo od 4. do 6. septembra 2024 v Hotelu Perla v Novi Gorici, zanjo izbrali slogan »Zaščitite svoje digitalne zaklade« (angl. Protect your digital treasures).

Več kot 150 predavateljev

Ta prestižni dogodek z več kot 150 predavatelji in 800 udeleženci je neprecenljiva priložnost za izmenjavo znanja, mreženje in vpogled v najnovejše trende na področju kibernetske in informacijske varnost. »Spoznajte metode, taktike in orodja, ki jih uporabljajo kibernetski pirati, ter zaščitite svoj digitalni zaklad,« sporočajo organizatorji konference.

Utrinek s konference INFOSEK 2023 Foto: Tomaž Levstek

Sodobne nevarnosti, ki prežijo na nas

Med predavatelji INFOSEK 2024 so vodilni IT-strokovnjaki, ki bodo predstavili najnovejše raziskave, tehnologije in strategije za boj proti kibernetskim grožnjam. Obeta se pester nabor zanimivih predavanj.

Ali poznate najnovejše grožnje napadov s šifriranjem podatkov (angl. ransomware) in zvijač pri prevari (angl. phishing)? Siniša Kovač iz Checkpointa bo v svojem sredinem predavanju predstavil najnovejše smernice in taktike, ki jih uporabljajo napadalci, ter praktične nasvete za krepitev zaščite.

Brezplačna okrogla miza prinaša dodatni popust V digitalnem svetu lahko postanemo tarča hekerjev (kibernetskih piratov), ki napadajo naše računalniške sisteme, da bi pridobili največjo dragocenost sodobnega sveta – informacije. Prijavite se za brezplačen ogled okrogle mize o zaznavanju in odzivanju na kibernetske incidente ter prejmite darilo – dodatnih 10 odstotkov popusta na že znižano ceno vstopnice za konferenco INFOSEK 2024. Na okrogli mizi so svoje izkušnje delili: - Jan Bervar, NIL, d. o. o. - Vladimir Ban, A1 Slovenija, d. d. - Marko Pust, SRC, d. o. o. - Dalibor Vukovič, Telekom Slovenije, d. d. - moderatorka: Saša Javorič.

V sredo boste lahko prisluhnili tudi IT-strokovnjakoma iz Petrola, Andreju Rakarju in Miroslavu Matijeviču, ki bosta v teoriji in praksi prikazala pomen učinkovitega upravljanja privilegiranega dostopa (angl. Privileged Access Management, PAM), ki velja za ključni del varnostne strategije vsake organizacije, saj se nanaša na nadzor in upravljanje dostopa do kritičnih sistemov in podatkov. Privilegirani računi so tisti, ki imajo večje pravice in dovoljenja za izvajanje pomembnih funkcij, kot so administrativni ali sistemski računi. Varnostni incidenti, povezani s privilegiranimi računi, so zelo resni, saj lahko privedejo do izgube podatkov, finančne škode ali škode pri ugledu podjetja.

Utrinek s konference INFOSEK 2023 Foto Tomaž Levstek

Melita Gulja in Sebastjan Pirih iz podjetja Netis bosta v četrtek spregovorila o »pravi« digitalizaciji potrdil, kot so diplome, plačilne liste, potrdila o izobraževanjih ali zdravstvene kartoteke, ki predstavlja ključ do zaupanja in interoperabilnosti. Naloga seveda ni preprosta, ker sta vzpostavitev zaupanja med deležniki na spletu in standardizacija podatkov, ključnih za takšne izmenjave, zelo zahtevni.

Gregor Spagnolo iz SSRD, d. o. o., bo v petek predaval o novostih pri obvladovanju hekerskih vdorov. Udeleženci se boste naučili, kako hitro in učinkovito ukrepati, zaščititi svoje podatke in preprečiti prihodnje napade.

Zgodnja prijava je cenejša, a le do 31. julija 2024 Udeleženci, ki se prijavijo do 31. julija 2024, bodo deležni posebnega popusta na prijavnino.

Različne sekcije in praktične delavnice

Organizatorji so pripravili pester program, ki zajema številne teme, ključne za sodobno kibernetsko varnost. Med drugim bo govora o kibernetski varnosti in regulativi na tem področju, napredni kibernetski obrambi, upravljanju tveganj in izzivih pri varnosti podatkov v oblaku. Dodajmo še, da boste lahko udeleženci v skupnem delu programa med drugim prisluhnili Gorazdu Božiču, vodji nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT, in dr. Jeleni Virant Burnik, novi informacijski pooblaščenki Republike Slovenije. Svoje bogate izkušnje s področja kibernetske varnosti bodo z vami delili tudi strokovnjaki podjetij, glavnih pokroviteljev konference: SIQ Ljubljana, Cloudflare, Telekom Slovenije, d. d., in A1 Slovenija, d. d. Med drugim bo imel Davorin Kacian iz SIQ Ljubljana predavanje z naslovom Ste pripravljeni na incident. Vladimir Ban iz A1 Slovenija bo govoril o tem, da je danes varnostni operativni center več kot samo upravljanje XDR-opreme. Predavatelj Alex Spector iz podjetja Cloudflare pa bo spregovoril o strategiji ničelnega zaupanja (angl. Zero Trust Strategy) z vidika rasti napadov, ki izkoriščajo storitve oddaljenega dostopa in brskanja po spletu.

Predana organizacijska ekipa bo poskrbela, da bo vse potekalo kot mora. Foto: Tomaž Levstek

INFOSEK

Konferenca INFOSEK ponuja udeležencem nova znanja o strategijah in tehnologijah za zagotavljanje kibernetske varnosti. Udeležili se je bodo direktorji informacijske varnosti oziroma CISO (angl. Chief Information Security Officers), direktorji tehnologije oz. CTO (Chief Technology Officers), sistemski in omrežni administratorji, razvijalci programske opreme in varnostnih rešitev in drugi.

CIO forum

CIO forum je namenjen predvsem direktorjem informatike – CIO, IT-menedžerjem in drugemu vodstvenemu kadru, saj ponuja znanja o upravljanju in vodenju informatike. V njegovem sklopu bodo letos organizirali kar štiri okrogle mize: Kako se mora CIO pripraviti in kako reagirati v primeru varnostnega incidenta, Tveganja in priložnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, Trendi na področju IT ­– izzivi, naložbe in dobre prakse organizacij in njihovih IT-direktorjev in Soočenje CIO vs. IT-ponudniki. Na okroglih mizah bodo sodelovali direktorji oddelkov informatike večjih slovenskih podjetij in organizacij. Med drugim bomo lahko prisluhnili Pavlu Škerlju, CIO, Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Barbari Tekavec Verlič, CIO, Pivovarna Laško Union, d. o. o., Andreju Korelcu, CIO, ARAG SE – Zavarovalnica pravne zaščite, podružnica v Sloveniji, Mateju Bregarju, CIO, BTC, d. d., in Tomažu Pihlarju, CIO, Akrapovič skupina, holding, d. o. o.

Poskrbljeno je tudi za lačne in žejne Foto Tomaž Levstek

GDPR

Sekcija GDPR je namenjena pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov. Letos bo več pozornosti namenjene temam, ki so povezane s težavami pooblaščenih oseb za varstvo podatkov oziroma DPO-jev, s pravico do sodnega varstva, temnimi prepričevalnimi tehnologijami ipd. O tem bodo govorila naslednja predavanja:

Kaj v praksi najbolj muči DPO-je, ki ga bo pripravila Andreja Mrak iz IZOR – Inštituta za organizacijske rešitve,

Pravica do sodnega varstva in ZVOP-2, ki ga bo imela odvetnica Meta Bevc,

Temna prepričevalna tehnologija – družbena škoda in (ne)primernost pravne regulacije, s katerim bo nastopila Manja Skočir z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,

ter Konceptualni model vgrajene zasebnosti – orodje za učinkovitejše doseganje skladnosti z zahtevami GDPR, ki ga bo izvedel Matjaž Drev.

Utrinek s konference INFOSEK 2023 Foto: Tomaž Levstek

Mastermind konferenca

Mastermind konferenca se bo dotaknila področij, kot so nevrolingvistično programiranje, tehnike hipnoze, coaching tehnike in druga znanja s področja osebne in poslovne rasti.

Najnovejše rešitve in izdelki vodilnih podjetij v panogi bodo predstavljeni na posebnih razstavnih prostorih.

Zakaj se udeležiti konference o kibernetski varnosti? Ostanite korak pred grožnjami! Spoznajte najnovejše grožnje in načine, kako se z njimi spopasti. Sledite najnovejšim raziskavam, trendom in tehnologijam na področju kibernetske varnosti.

Povežite se s strokovnjaki! Mreženje z vodilnimi strokovnjaki na področju kibernetske varnosti vodi do novih poslovnih priložnosti in sodelovanj.

Izboljšajte svoje znanje! Udeležite se predavanj, ki vam omogočajo izmenjavo idej, izkušenj in najboljših praks, kar prinese sveže vpoglede in rešitve za izzive na področju kibernetske varnosti.

Dostopajte do novih tehnologij in rešitev. Razstavni prostori omogočajo, da se seznanite z najnovejšimi orodji in tehnologijami, ki jih lahko uporabite pri svojem delu.

Poiščite navdih in motivacijo. Srečanje z drugimi strokovnjaki in njihove zgodbe o uspehu navdihujejo in spodbujajo k nadaljnjemu delu in inovacijam.

Naročnik oglasne vsebine je Palsit, d. o. o.