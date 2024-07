Odgovor na trg dela: štipendije za poklice prihodnosti

Kvalificirani kadri so danes gonilo uspešnih podjetij, ki pri svojem napredku in razvoju stavijo tudi ali predvsem na svoje zaposlene. Zanje skrbijo tako, da jim omogočajo spodbudno okolje, možnost izobraževanja in strokovnega ter poklicnega napredovanja. In tudi tako, da bodoče zaposlene poiščejo med mladimi, jih navdušijo za poklic in jim pokažejo vse možnosti, ki so na trgu dela.

V podjetju Alpacem Cement so z mislijo na prihodnost in željo, da bi mladim omogočili čim boljše možnosti za šolanje in študij, razvili uspešen sistem kadrovskih štipendij, ki spodbuja dijake in študente, da se usmerijo v poklice, v katerih bodo lahko našli varno zaposlitev.

Dijakom in študentom iz regije, ki se izobražujejo na tehniških šolah, s štipendiranjem pomagajo pridobiti želeno izobrazbo ter ponujajo možnost zaposlitve in razvoja v ekipi Alpacemovih strokovnjakov.

Da bi mladi že v času študija dobili pravi stik s strokovnjaki in trgom dela, jim prek programa štipendij omogočajo izvajanje delovne prakse in prvo navezo s potencialnimi delodajalci. Poskrbijo tudi za mentorstvo in podporo pri izdelavi diplomskih nalog, predvsem s področja razvoja in tehnologije.

Mladim omogočajo prvi stik s trgom dela. FOTO: Alpacem Cement

Podjetje Alpacem Cement že vrsto let sodeluje tudi z osnovnimi šolami ter promovira pomen tehniških poklicev za gospodarstvo, kar je izrednega pomena tako za Goriško regijo kot celotno Slovenijo. Pri promociji teh poklicev sodeluje tudi s Severnoprimorsko gospodarsko zbornico iz Nove Gorice. V sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom pa je vključeno v Regijsko štipendijsko shemo Goriške regije in projekt Partnerstvo za kadre – promocija tehniških poklicev med mladimi v Posočju in v regiji.

Alpacem Cement prek kadrovskih štipendij v svoje vrste privablja mlade talente in pripomore k njihovemu razvoju. Tako si zagotavlja dostop do kvalificirane delovne sile, kar je ključnega pomena za dolgoročno konkurenčnost in uspeh na trgu.

VIDEO: zabavno in poučno srečanje s štipendisti

V podjetju Alpacem organizirajo tudi neformalna srečanja s svojimi štipendisti. Po koncu šolskega leta so zanje pripravili enodnevno druženje, ki je bilo poučno, predvsem pa zelo zabavno.

Dan se je začel v kamnolomu Rodež, sledil je ogled opuščenega kamnoloma Lastivnica, kjer so postavljene poučne tematske table o mineralih v cementni industriji. Večji del programa je bil namenjen team buildingu po tematski poti Deskle, ki se vije v neposredni bližini kamnoloma in prikazuje arheološke, zgodovinske in etnološke zanimivosti ter naravno in kulturno dediščino kraja. Štipendisti so s pomočjo aplikacije Go Team, ki deluje po principu igre lov na zaklad, dostopali do različnih točk, na katerih so se sprožile GPS-naloge, kot so kviz vprašanja ter foto in video izzivi. Po vrnitvi v cementarno so čas ob pogostitvi namenili druženju z mentorji.

Čas je že za nov razpis

Tudi za prihodnje šolsko leto so na voljo kadrovske štipendije za študije tehniških, naravoslovnih in družboslovnih smeri.

V Alpacemu ponujajo štipendistom stimulativno mesečno štipendijo, možnost opravljanja plačane šolske prakse, študentskega dela, vajeništva in tudi zaposlitve. Poleg tega omogočajo mentorstvo pri delu in šolanju ter dodatne možnosti strokovnega izpopolnjevanja. In ne nazadnje: štipendisti se bodo lahko vključevali tudi v številne športne in družabne aktivnosti.

Razpisani programi in smeri šolanja: STROJNIŠTVO (IV.–VII. stopnja) MEHATRONIKA (IV.–VI. stopnja) ELEKTROTEHNIKA, ELEKTROENERGETIKA (IV.–VII. stopnja) ENERGETIKA (VI.–VII. stopnja) KEMIJA (V.–VII. stopnja) EKONOMIJA (VI/2.–VII. stopnja) RAČUNALNIŠTVO (VI/2.–VII. stopnja) GEOLOGIJA, GEOTEHNOLOGIJA, RUDARSTVO (V.–VII. stopnja) GRADBENIŠTVO (V.–VII. stopnja) OBLIKOVALEC KOVIN, POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (IV.–V. stopnja) TEHNIŠKA GIMNAZIJA – smeri: strojništvo, elektrotehnika, mehatronika (V. stopnja) Več o kadrovski štipendiji si preberite tukaj.

FOTO: Alpacem Cement

O skupini Alpacem

Skupina Alpacem je vodilni slovenski proizvajalec gradbenega materiala in eno od tehnološko najnaprednejših podjetij v panogi gradbenih materialov v regiji. S proizvodnjo visokokakovostnega cementa in betona ter vrsto drugih gradbenih izdelkov zagotavlja rešitve tudi za najzahtevnejše gradnje.

Naročnik oglasne vsebine je Alpacem Cement