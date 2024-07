Dva gola Klausza, povratnica Nafta po preobratu premagala Radomlje

Nogometaši lendavske Nafte 1903 so v tekmi 2. kroga Prve lige Telemach doma premagali Kalcer Radomlje z 2:1 (0:1). Povratniki med prvoligaško druščino iz Lendave so v uvodnem krogu nove sezone v gosteh z 0:1 klonili proti Muri. Sezono so s porazom odprli tudi Radomljani, ki so morali doma z enakim izidom premoč priznati Kopru.

Gostje so povedli, a zmage niso zadržali. V drugem polčasu so Lendavčani po dveh golih rezervista Milana Klausza zrežirali preobrat in prišli do prve zmage v tej sezoni, prvi po vrnitvi v slovensko nogometno elito po 12 letih. Radomljani so medtem sezono odprli z dvema porazoma.

1. SNL, 2. kolo:

Petek:

Nafta 1903 – Kalcer Radomlje 2:1 (Klausz 75, 81; Malenšek 11)

Sobota:

Domžale – Mura (20.15)

Nedelja:

Koper – Olimpija Ljubljana (20.15)

Ponedeljek:

Bravo – Primorje (20.15)

Preloženo: Celje – Maribor