Fosilna goriva ohranjajo vlogo stabilnih partnerjev na poti tranzicije

Utekočinjeni naftni plin (UNP) velja za zanesljiv in mobilen vir energije, ki je neodvisen od omrežja.

Zaradi številnih prednosti je pomemben energetski vir v sodobnem svetu. Izstopa po svoji vsestranskosti, saj se lahko uporablja za ogrevanje, kuhanje, kot gorivo za vozila in v industrijskih procesih. Zaradi svoje prenosljivosti in enostavnega shranjevanja je zelo primeren za kraje, kjer ni dostopa do plinovodnega omrežja, kar omogoča oskrbo z energijo tudi na odročnih ali ruralnih območjih.

Poleg tega je UNP v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi bolj prijazen do okolja. Pri izgorevanju se namreč sprošča manj emisij škodljivih snovi, kot so žveplovi oksidi, dušikovi oksidi in trdni delci, kar prispeva k zmanjšanju onesnaževanja zraka.

Plinu v poslovnih objektih in vseh obstoječih kotlovnicah ne nasprotuje niti v aprilu sprejet energetski zakon.

Rešitve z UNP, ki jih ponujajo v podjetju Butan plin, so primerne za različne oblike industrije ali kmetijstva ter druge energetske potrebe kot tudi kombinacija ogrevanja ali hlajenja objektov.

Hibridne rešitve: večji prihranek in zanesljiva rešitev

Pri izbiri energetske rešitve lahko razmišljate tudi o hibridnih sistemih: kombinacija toplotne črpalke in klasičnega ogrevanja z UNP vam zagotovi prihranke celo do 35 % na letni ravni.

Novi energetski zakon dovoljuje vgradnjo in projektiranje hibridnih rešitev, v katerih je primarni vir ogrevanja brez emisij toplogrednih plinov (denimo toplotna črpalka), in se le za sekundarni vir ogrevanja uporablja bodisi zemeljski plin ali UNP.

V podjetju Butan plin s strokovno ekipo in dolgoletnimi izkušnjami v načrtovanju energetskih rešitev lahko pomagajo pri izvedbi rešitev na ključ. Vsak projekt je namreč zgodba zase – z drugačnimi izzivi in omejitvami.

Tehnologija Rinnai– ekonomična rešitev za toplo vodo

V turizmu, gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih so običajno velike nenadne potrebe po topli sanitarni vodi. Klasični grelniki imajo pogosto težave, saj jim ne uspe dovolj hitro ogreti želene količine vode in so energetsko neučinkoviti. Da bi se izognili morebitnim higienskim ali zakonodajnim normativom, lahko s sodobno tehnologijo Rinnai vodo segrevate neposredno ob porabi, in to do želene temperature na stopinjo Celzija natančno, kar omogoča izjemno učinkovitost in ekonomičnost delovanja.

To inovativno tehnologijo so v Butan plinu implementirali tudi v kampu River Camping Bled. Na podlagi priporočil podjetja Butan plin so postavili dva sanitarna objekta za zunanje in notranje pretočne grelce Rinnai Infinity. Na ta način so si zagotovili zadostno količino tople sanitarne vode, rešitev z zunanjimi grelci jim omogoča prihranek prostora, ki so ga lahko potem izkoristili za druge namene.

V podjetju Butan plin so široko ponudbo plinskih pretočnih grelcev letos dopolnili s produktom Demand Duo, ki v eni napravi združuje plinski kotel in zalogovnik. So ekskluzivni zastopnik tehnologije Rinnai na slovenskem trgu.

Rešitve ogrevanja in hlajenja

Za hlajenje poslovnih prostorov se še vedno največ uporabljajo klimatske naprave, kar pa ni najbolj udobna rešitev za uporabnike – med drugim lahko delata težave reguliranje želene temperature in smer dovajanja hladnega zraka. Reverzibilne toplotne črpalke, klimati in druge sodobne rešitve vam omogočajo udobnejše hlajenje in tudi ogrevanje prostorov.

V Butan plinu poleg ogrevanja omogočajo tudi rešitve hlajenja s pomočjo plinskih toplotnih črpalk ali drugih alternativnih rešitev.

Z energetskim pogodbeništvom (t. i. kontraktingom) brez skrbi zaradi investicije

Vse več podjetij in ustanov se odloča tudi za energetsko pogodbeništvo, saj so stroški energije vedno večje breme pri poslovanju, investicija v prenovo pa je stroškovno zahtevna in rizična. Partnerstvo med porabnikom in podjetjem Butan plin kot izvajalcem energetskih storitev porabniku omogoča, da pri prenovi energetske rešitve plača le za energijo; stroške naložbe lahko delno pokrije sam, lahko pa se prenove loti brez lastnega finančnega vložka. Butan plin je namreč investitor, ki glede na obstoječe stanje predlaga in vzpostavi najbolj učinkovit in energijsko varčen sistem ogrevanja.

V času prehodov na obnovljive in tajnostne rešitve ogrevanja ohranjajo fosilna goriva vlogo stabilnih partnerjev.

