Slovenska vojska bo 24. maja dihala s Primorkami in Primorci

Celodnevno dogajanje bo tokrat v soboto, 24. maja, v Dvorani Bonifika in njeni okolici.

V tretjem letu praznovanj zunaj vojašnic je z izbiro kraja podaljšala premico, ki jo je predlani začrtala v Ljubljani in lani nadaljevala v Mariboru.

FOTO: Ministrstvo za obrambo RS

Obiskovalci si bodo vzdolž Pristaniške ulice med 10. in 17. uro lahko ogledali del oborožitve in opreme Slovenske vojske. Dinamične predstavitve z začetkom ob 11., (predvidoma) 13. in 15. uri bodo izvedli pripadniki Gardne enote, Specializirane enote vojaške policije, 430. mornariškega diviziona ter 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe.

Ob 18. uri bo v Dvorani Bonifika osrednja vojaško obarvana slovesnost z Big bandom Orkestra Slovenske vojske, s prihodom predsednice Republike Slovenije in vrhovne poveljnice obrambnih sil ter bojne zastave Slovenske vojske. Razglasili bodo najboljšega vojaka in podčastnika za preteklo leto ter podelili čin brigadirja.

FOTO: Ministrstvo za obrambo RS

Ob 19. uri bo sledil kulturni program z omenjeno zasedbo instrumentalistov ter z nastopi slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev – Gregorjem Ravnikom, Masayah, Slavkom Ivančičem, Aniko Horvat, Gregom Skočirjem, skupino Joker Out in Raiven.

FOTO: Ministrstvo za obrambo RS

Korenine dneva Slovenske vojske sicer segajo v leto 1991, ko je 15. maja v učnih centrih na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru začela usposabljanje prva generacija slovenskih nabornikov. Gre za enega prelomnih trenutkov v zgodovini, ki je skupaj s plebiscitom leta 1990, takratnimi sodobniki in stoletnimi napori slovenskih narodnih buditeljev, med katerimi so tudi primorski domoljubi, utrl pot samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, razglašeni 25. junija 1991.

Z letošnjo izbiro kraja oz. primorsko-kraške regije želi Slovenska vojska v javnosti poudariti zavedanje dejstva, da je Slovenija pomorska država, pa tudi pokazati, da so njeni pripadnice in pripadniki ponosni na slovensko morje. Pomembne so tudi možnosti premikov in transporta prek ozemlja Slovenije. Skupaj s koprskim pristaniščem imajo strateški pomen tako v domačem kot mednarodnem okolju.

Zakaj Slovenska vojska svoj dan praznuje zunaj vojašnic? »Razlog povzemata dve misli: Slovenska vojska smo ljudje in smo v službi domovine. Naše poslanstvo obrambe domovine nas povezuje prav z vsako državljanko in državljanom ter kotičkom naše domovine, seveda tudi s Primorci in Primorsko. Ta povezanost je naša velika motivacija. Naš praznik je zato tudi vaš praznik! Prisrčno vabljeni!« so zapisali v Slovenski vojski.

