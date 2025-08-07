Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

V okviru Poletja v Kranju se bodo odvila tudi tri doživetja, ki odkrijejo alpski mik in mestni šik središča Gorenjske: najvišji zvonik nad mestom, Kabinet izumitelja Puharja v mestu, pod mestom pa Rovi pod starim Kranjem z Info centrom SOS Proteus.

Kranj, festivalsko središče Gorenjske

Kranj se poleti prelevi v festivalsko središče Gorenjske. Program Prešernega poletja kaže, da je Kranj živ noč in dan. Pred nami je še več kot 50 prireditev, kranjska romantika pa se začne s petki, ki so poleti rezervirani za druženje na Glavnem trgu. Dogodek Kr' petek je! vsak petek od 17. do 22. ure razigra Kranj s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil, z glasbo in spontanimi srečanji. Letno gledališče Khislstein gosti koncerte vseh žanrov, od klasične glasbe do rocka in avantgarde iz Slovenije in tujine, intimni koncerti so na Glasbenih večerih pod grajsko lipo ter na manjših mestnih prizoriščih. Pred nami je še nekaj festivalov z urbanim nabojem sodobne ustvarjalnosti: BIEN – festival sodobne tekstilne umetnosti (31. maj–14. avgust), Jazz Kamp Kranj (13.–23. avgust), ki že več kot 20 let privablja izvrstne glasbenike z vsega sveta, Fragmenti (16.–27. avgust), poletni ulični festival in Kranj Foto Fest (27. avgust–29. september), ki je prešerno mesto vpisal na mednarodni zemljevid kot svetovni epicenter sodobne fotografije. Ter spektakularne kolesarske prireditve: Kolesarski praznik (30. in 31. avgust) z Veliko nagrado Kranja, najstarejšo slovensko kolesarsko dirko, ter L'ètap Slovenia (6. in 7. september), uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de France.

Letno gledališče Khislstein je največji poletni oder Gorenjske s koncerti domačih in tujih izvajalcev. FOTO: ZTKK, Primož Pičulin

Alpski mik ali mestni šik? V Kranju oboje!

Ste raje v mestu, v podzemlju ali nad strehami? Začnite dan visoko nad Kranjem. Zvonik cerkve sv. Kancijana je najvišja razgledna točka v mestu. Z vrha se vam odprejo pogledi na Kranj in vse strani neba. Zvonik je za samostojni ogled na voljo vsak dan v tednu od 9. do 18. ure. Razgled vam pove, da je Kranj odlično izhodišče za aktivni oddih. Pohodniške poti na Jošt in Šmarjetno goro, Kranjska kolesarska roža po najlepših cestah Gorenjske in svežina kanjona reke Kokre pod mestom vabijo na zeleni pobeg.

Razgledi na vse tri verige slovenskih Alp z zvonika cerkve sv. Kancijana. FOTO: ZTKK, Jošt Gantar

V skrivnostnih Rovih pod starim Kranjem vas pričaka 1300 metrov podzemnega labirinta in Info center SOS Proteus – pionirsko zatočišče za človeške ribice in center varovanja podzemnih voda. Po Info centru vas popeljejo znanstveniki iz Jamskega laboratorija Tular, ki se že več kot 60 let ukvarjajo z varstvom in raziskovanjem človeške ribice. Info center SOS Proteus je prvi na svetu z aktivnim spremljanjem vpliva obiskovalcev na človeške ribice. Za ogled je na voljo vsak dan ob 11. in 18. uri.

V Rovih pod starim Kranjem je Info center SOS Proteus, zatočišče za človeške ribice. FOTO: ZTKK, Aleš Komovec

Spoznajte zgodbo svetovnega inovatorja v fotografiji. Kabinet izumitelja Puharja razkriva življenje in delo Kranjčana, ki je sredi 19. stoletja izumil fotografijo na steklo in s tem presegel svoj čas. V nekdanjem fotografskem ateljeju si lahko ogledate njegove izvirne pripomočke, sobo gibljivih slik in iluzij, se oblečete v kostume iz 19. stoletja in domov odnesete svoj portret, natisnjen na steklu, kot v Puharjevih časih.

Ob petkih zaživi staro mestno jedro z uličnimi koncerti, DJ-ji in kulinaričnimi kotički. FOTO: ZTKK

Kabinet izumitelja Puharja, ki je izumil fotografije na steklo in prvi selfi na svetu. FOTO: ZTKK

Odkrijte vaš najljubši kranjski trio doživetij in se prepustite festivalskemu poletju. Se vidimo na Prešernem poletju v Kranju! Več informacij: Zavod za kulturo in turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, telefon: 04 238 04 50, vsak dan od 9. do 18. ure.

Naročnik oglasne vsebine je Zavod za turizem in kulturo Kranj