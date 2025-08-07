  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Čarobno Prešerno poletje pri Plečnikovih arkadah v Kranju. FOTO: ZTKK, Luka Fabčič
    Galerija
    Čarobno Prešerno poletje pri Plečnikovih arkadah v Kranju. FOTO: ZTKK, Luka Fabčič
    Promo Delo
    7. 8. 2025 | 09:39
    7. 8. 2025 | 09:39
    3:49
    A+A-

    V okviru Poletja v Kranju se bodo odvila tudi tri doživetja, ki odkrijejo alpski mik in mestni šik središča Gorenjske: najvišji zvonik nad mestom, Kabinet izumitelja Puharja v mestu, pod mestom pa Rovi pod starim Kranjem z Info centrom SOS Proteus.

    Kranj, festivalsko središče Gorenjske

    Kranj se poleti prelevi v festivalsko središče Gorenjske. Program Prešernega poletja kaže, da je Kranj živ noč in dan. Pred nami je še več kot 50 prireditev, kranjska romantika pa se začne s petki, ki so poleti rezervirani za druženje na Glavnem trgu. Dogodek Kr' petek je! vsak petek od 17. do 22. ure razigra Kranj s ponudbo lokalnih dobrot, jedmi iz kulinaričnih vozil, z glasbo in spontanimi srečanji. Letno gledališče Khislstein gosti koncerte vseh žanrov, od klasične glasbe do rocka in avantgarde iz Slovenije in tujine, intimni koncerti so na Glasbenih večerih pod grajsko lipo ter na manjših mestnih prizoriščih. Pred nami je še nekaj festivalov z urbanim nabojem sodobne ustvarjalnosti: BIEN – festival sodobne tekstilne umetnosti (31. maj–14. avgust), Jazz Kamp Kranj (13.–23. avgust), ki že več kot 20 let privablja izvrstne glasbenike z vsega sveta, Fragmenti (16.–27. avgust), poletni ulični festival in Kranj Foto Fest (27. avgust–29. september), ki je prešerno mesto vpisal na mednarodni zemljevid kot svetovni epicenter sodobne fotografije. Ter spektakularne kolesarske prireditve: Kolesarski praznik (30. in 31. avgust) z Veliko nagrado Kranja, najstarejšo slovensko kolesarsko dirko, ter L'ètap Slovenia (6. in 7. september), uradni dogodek za amaterske kolesarje iz serije dogodkov Tour de France.

    Letno gledališče Khislstein je največji poletni oder Gorenjske s koncerti domačih in tujih izvajalcev. FOTO: ZTKK, Primož Pičulin
    Letno gledališče Khislstein je največji poletni oder Gorenjske s koncerti domačih in tujih izvajalcev. FOTO: ZTKK, Primož Pičulin

    Alpski mik ali mestni šik? V Kranju oboje!

    Ste raje v mestu, v podzemlju ali nad strehami? Začnite dan visoko nad Kranjem. Zvonik cerkve sv. Kancijana je najvišja razgledna točka v mestu. Z vrha se vam odprejo pogledi na Kranj in vse strani neba. Zvonik je za samostojni ogled na voljo vsak dan v tednu od 9. do 18. ure. Razgled vam pove, da je Kranj odlično izhodišče za aktivni oddih. Pohodniške poti na Jošt in Šmarjetno goro, Kranjska kolesarska roža po najlepših cestah Gorenjske in svežina kanjona reke Kokre pod mestom vabijo na zeleni pobeg.

    Razgledi na vse tri verige slovenskih Alp z zvonika cerkve sv. Kancijana. FOTO: ZTKK, Jošt Gantar
    Razgledi na vse tri verige slovenskih Alp z zvonika cerkve sv. Kancijana. FOTO: ZTKK, Jošt Gantar

    V skrivnostnih Rovih pod starim Kranjem vas pričaka 1300 metrov podzemnega labirinta in Info center SOS Proteus – pionirsko zatočišče za človeške ribice in center varovanja podzemnih voda. Po Info centru vas popeljejo znanstveniki iz Jamskega laboratorija Tular, ki se že več kot 60 let ukvarjajo z varstvom in raziskovanjem človeške ribice. Info center SOS Proteus je prvi na svetu z aktivnim spremljanjem vpliva obiskovalcev na človeške ribice. Za ogled je na voljo vsak dan ob 11. in 18. uri.

    V Rovih pod starim Kranjem je Info center SOS Proteus, zatočišče za človeške ribice. FOTO: ZTKK, Aleš Komovec
    V Rovih pod starim Kranjem je Info center SOS Proteus, zatočišče za človeške ribice. FOTO: ZTKK, Aleš Komovec

    Spoznajte zgodbo svetovnega inovatorja v fotografiji. Kabinet izumitelja Puharja razkriva življenje in delo Kranjčana, ki je sredi 19. stoletja izumil fotografijo na steklo in s tem presegel svoj čas. V nekdanjem fotografskem ateljeju si lahko ogledate njegove izvirne pripomočke, sobo gibljivih slik in iluzij, se oblečete v kostume iz 19. stoletja in domov odnesete svoj portret, natisnjen na steklu, kot v Puharjevih časih.

    Ob petkih zaživi staro mestno jedro z uličnimi koncerti, DJ-ji in kulinaričnimi kotički. FOTO: ZTKK
    Ob petkih zaživi staro mestno jedro z uličnimi koncerti, DJ-ji in kulinaričnimi kotički. FOTO: ZTKK

    Kabinet izumitelja Puharja, ki je izumil fotografije na steklo in prvi selfi na svetu. FOTO: ZTKK
    Kabinet izumitelja Puharja, ki je izumil fotografije na steklo in prvi selfi na svetu. FOTO: ZTKK

    Odkrijte vaš najljubši kranjski trio doživetij in se prepustite festivalskemu poletju. Se vidimo na Prešernem poletju v Kranju!

    Več informacij: Zavod za kulturo in turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, telefon: 04 238 04 50, vsak dan od 9. do 18. ure.

    Naročnik oglasne vsebine je Zavod za turizem in kulturo Kranj

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Ministrova domnevna črna gradnja

    Oblast naj odgovarja za sistem, ki spodbuja generične garaže, medtem ko otežuje gradnjo z lokalno dediščino skladnih hiš.
    Nina Granda 6. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Nudistične plaže izginjajo, nudisti so bizarnost

    Prvi zapisi o nudizmu segajo do Adama in Eve v paradižu, slavili so ga v času starega Egipta ter v antični Grčiji in Rimu ...
    Simona Bandur 4. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Zavod za turizem in kulturo KranjkulturafestivalturizemKranjkoncert
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Na OI 2026 z zelo omejeno zasedbo ruskih in beloruskih športnikov

    Nova predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Kristy Coventry ni naklonjena spremebam.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Letalska nesreča

    Napačni posmrtni ostanki po strmoglavljenju Air India povečali družinsko travmo

    Indijsko zunanje ministrstvo je izjavilo, da so po nesreči pristojni izvedli identifikacijo žrtev v skladu z uveljavljenimi protokoli in tehničnimi zahtevami.
    7. 8. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Pogačar se pripravlja tudi s šampionko Toura

    Tadej Pogačar v teh dneh uživa v bolj sproščenih vožnjah s kolesom, na treningu je srečal tudi zmagovalko dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot.
    7. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Copernicus

    Niz temperaturnih rekordov se je končal – za zdaj

    Prejšnji mesec je bil po podatkih programa Copernicus tretji najtoplejši v zgodovini meritev.
    Gašper Završnik 7. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Korejski zvezdnik iz Londona v Los Angeles, v MLS tudi Müller

    Severnoameriška nogometna liga MLS je dobila dva izkušena zvezdnika evropskih klubov.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 08:14
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Pogačar se pripravlja tudi s šampionko Toura

    Tadej Pogačar v teh dneh uživa v bolj sproščenih vožnjah s kolesom, na treningu je srečal tudi zmagovalko dirke po Franciji Pauline Ferrand-Prevot.
    7. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Copernicus

    Niz temperaturnih rekordov se je končal – za zdaj

    Prejšnji mesec je bil po podatkih programa Copernicus tretji najtoplejši v zgodovini meritev.
    Gašper Završnik 7. 8. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Korejski zvezdnik iz Londona v Los Angeles, v MLS tudi Müller

    Severnoameriška nogometna liga MLS je dobila dva izkušena zvezdnika evropskih klubov.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 08:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo