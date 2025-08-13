Pletenje venčkov, kuhanje štrukljev, gasilska parada in Fara trail

Dnevi okrog velikega šmarna bodo znova pestri za Spodnjeidrijčane in obiskovalce, ki se bodo ob tri dni trajajočem »festivalu« ustavili v kraju. Povod za praznovanje bo, kot vsako leto, praznik Marije Vnebovzete, ki ji je posvečen tudi najstarejši sakralni spomenik na Idrijskem – cerkev Marije na Skalci.

Pletenje bršljanovih venčkov, kuhanje štrukljev – od tod izvira poimenovanje praznika prfarski štrukljevec –, pester glasbeno-športni program, razstava klekljanih umetnin in več drugih dogodkov bo v Spodnjo Idrijo med 14. in 16. avgustom znova privabilo številne obiskovalce.

Letos bodo praznik še popestrili spodnjeidrijski prostovoljni gasilci, ki praznujejo 120 let delovanja. Prvi korak k praznovanju jubileja je bil kratek dokumentarni film v video produkciji Tineta Mažgona, ki skozi intervjuje aktivnih članov in zaslužnih veteranov oriše potovanje skozi zgodovino gasilskega društva.

V soboto, 16. avgusta, bodo gasilke in gasilci izvedli slavnostno parado, ki bo eden od vrhuncev letošnjega prfarskega štrukljevca. Ob okrogli obletnici pripravljajo tudi priložnostno razstavo gasilskih vozil – igrač, ki bo na ogled v izložbi knjižnice.

Gasilska čelada s spodnjeidrijsko cerkvijo v ozadju. FOTO: Robi Jereb

Zabave, kulture, kulinaričnih dobrot in športnega udejstvovanja polni dnevi se bodo sicer začeli že v četrtek z odprtjem razstave spodnjeidrijskih članic Društva klekljaric idrijske čipke z naslovom Ko čipke pripovedujejo pravljico.

Kot je povedala članica sekcije Petra Marinko Rus, želijo z njo na svoj način predstaviti svet čebel in vse, kar predstavljajo: »Osrednja lika razstave in pravljice v obliki publikacije sta čebelica Tinka in čarobna lipa s klekljanimi listki in cvetovi v velikosti 2,5 metra. Dodaten eksponat pa je klekljano satovje v dolžini več kot treh metrov.«

Razstava, ki bo na ogled do 24. avgusta, je posvečena klekljaricam in naravi. Četrtkov večer bo zaokrožil akustični koncert skupine Artistik. V petek se bodo krajani s slovesno mašo posvetili Mariji, farni zavetnici, medtem ko bo večer sklenilo povabilo na ogled slovenske filmske uspešnice Tartinijev ključ v kinu pod zvezdami.

Fara trail, košarka, odbojka, balinanje …

Del trase na 1. Fara trailu. FOTO: Tatjana Bolčina Kacin

V soboto, 16. avgusta, bodo na pokušanje in nakup dobrot in izdelkov ročne obrti vabili ponudniki na tržnici, od 9. ure pa se bodo predstavljale enote zaščite in reševanja, prav tako bo zanimiva razstava starodobnikov v organizaciji društva Milica.

Organizatorji, to je krajevna skupnost Spodnja Idrija, bodo tudi letos poskrbeli za ljubitelje športnih aktivnosti.

V soboto ob 9. uri upajo na čim večje število udeležencev 2. Fara traila – na desetkilometrski preizkušnji tekačice in tekače tokrat čaka 600 metrov višinske razlike na razgibanem terenu okrog Spodnje Idrije.

Prijavnina do 15. avgusta znaša 20 evrov, na dan dogodka pa 25. Ob tem krajani vabijo k sodelovanju tudi košarkarje, odbojkarje in balinarje. Praznovanje bodo v soboto – po gasilski paradi – sklenili Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.