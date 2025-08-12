Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

Zapestje je eden izmed najbolj obremenjenih sklepov, zato so bolečine v njem pogosta težava. Pojavlja se zlasti pri posameznikih, ki opravljajo poklice ali se ukvarjajo z določenimi športnimi aktivnostmi, pri katerih sta roki in zapestji bolj obremenjeni in izpostavljeni ponavljajočim se gibom.

Zelo pogosto pa so bolečine v zapestju tudi posledica degenerativnih sprememb. A ne glede na to, kaj je pripeljalo do težav z zapestjem, je najpomembnejše, da že ob pojavu prvih bolečin, ki vztrajajo, poiščemo ustrezne načine za lajšanje in razbremenitev. Najprej namreč lahko bolečina deluje nedolžno, a se sčasoma stopnjuje in pripelje do resnejših, celo kroničnih težav.

Bolečina v zapestju je sicer lahko akutna (pozdravi se v nekaj tednih) ali kronična (ko traja več tednov, mesecev). Posamezniki pa lahko doživljajo še druge pridružene simptome, kot so mravljinčenje, otrplost prstov, otekanje, togost, šibkost, občutljivost na dotik ipd. Lahko imajo težave pri čisto vsakodnevnih in enostavnih opravilih in že najbolj preprost gib je lahko boleč. Ljudje tako pripovedujejo o bolečinah in gibalnih omejitvah pri prijemanju predmetov, gospodinjskih opravilih (pomivanje posode, likanje, kuhanje …), tipkanju ipd. Bolečina je lahko prisotna v mirovanju ali samo v gibanju, lahko pa tudi v obeh primerih.

Anatomija roke in zapestja

Zapestje in roka sta med kompleksnejšimi in pomembnejšimi strukturami v našem telesu. Z njuno pomočjo lahko opravljamo natančne, hitre in raznolike gibe. V dlani in zapestju je tako skupaj 27 kosti. Zapestje sestavlja osem majhnih kosti, imenovanih karpalne kosti, ki povezujejo podlaket z dlanjo. Dlan vsebuje pet dolgih dlančnic, ki tvorijo osnovo za prste, ti pa so sestavljeni iz štirinajstih falang – členkov, ki omogočajo gibljivost in fino motoriko. Zapestje, ki torej povezuje podlaket z dlanjo, je sestavljeno še iz številnih manjših kosti, mišic, kit, vezi in živcev, zaradi katerih so naši prsti in dlan z zapestjem gibljivi in močni. Kljub kompleksni in popolni strukturi pa je zapestje del telesa, ki je podvržen velikim obremenitvam. Posledice so različne poškodbe, utesnitve živcev, degeneracija ipd. Žal ta del telesa prepogosto jemljemo za samoumevnega, vse dokler se nam ne začnejo pojavljati težave in začutimo bolečine ali ju ne zmoremo več uporabljati kot prej. Šele takrat se zavemo, kako zelo smo odvisni od roke in zapestja.

Nezdravljene bolečine v zapestju lahko hitro vodijo v poslabšanje stanja; gibanje v zapestju je vse bolj omejeno, bolečine pa vse večje. Pogosto se temu pridružijo tudi drugi simptomi, kot so mravljinčenje, vnetje, otekanje ipd. V ozadju bolečin v zapestju so lahko tudi resnejše poškodbe ali bolezenska stanja. Brez zdravljenja lahko pripeljejo do trajne okvare zapestja ali roke. Odkrijte vzrok bolečin v zapestju. Naročite se na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit.

Dejavniki tveganja za bolečine v zapestju: rutinsko delo in nekateri športi

Čeprav imajo večje možnosti za pojav bolečine v zapestju posamezniki, ki delajo z računalnikom, pa se lahko pojavi pri vsakomer. Med dejavniki tveganja sicer so:

Nekatere športne aktivnosti: poškodbe zapestja so pogostejše pri posameznikih, ki se ukvarjajo s športi, pri katerih je zapestje deležno udarcev in ponavljajočih se obremenitev. Med takšne športe spadajo na primer košarka, kegljanje, golf, gimnastika, tenis ipd.

poškodbe zapestja so pogostejše pri posameznikih, ki se ukvarjajo s športi, pri katerih je zapestje deležno udarcev in ponavljajočih se obremenitev. Med takšne športe spadajo na primer košarka, kegljanje, golf, gimnastika, tenis ipd. Ponavljajoče se in rutinsko delo: skoraj vsaka dejavnost, ki zahteva ponavljajoče se gibe rok in zapestja ter rutinsko delo, lahko sčasoma pripelje do bolečin v zapestju.

skoraj vsaka dejavnost, ki zahteva ponavljajoče se gibe rok in zapestja ter rutinsko delo, lahko sčasoma pripelje do bolečin v zapestju. Nekatere bolezni in stanja: večje možnosti za razvoj bolečine v zapestju imajo denimo posamezniki z artritisom oz. revmatskimi obolenji in tisti s čezmerno telesno težo oz. posamezniki, ki živijo nezdravo.

Pomembno je, da pri ponavljajoči se in vztrajni bolečini ne zamahnemo z roko, ampak ukrepamo; prisluhnemo svojemu telesu ter že ob prvih znakih težav začnemo preventivne ukrepe. To pomeni, da najprej poskrbimo za pravilno ergonomsko ureditev delovnega prostora, redne premore pri delu in izvajamo vaje za krepitev zapestja in rok. Če to ni dovolj, pa poiščemo strokovno pomoč.

Kako prepoznamo bolečine v zapestju

Bolečina v zapestju se lahko kaže na različne načine; lahko je blaga in zgolj neprijetna ali pa hujše narave in nam otežuje gibanje zapestja, rok, prstov ipd. Na splošno lahko rečemo, da je bolečina v zapestju lahko topa, pekoča ali ostra, občutimo lahko tudi pritisk. Prisotna je lahko na levi ali desni strani, v dlani ali na podlakti in se pojavlja pri določenih gibih, na primer pri iztegovanju prstov, obračanju zapestja, prijemanju predmetov, tipkanju, lahko pa je prisotna tudi v mirovanju ali v obeh primerih. Poleg bolečine se lahko pojavijo tudi mravljinci, otrplost, šibkost pri stisku dlani ali v prstih, oteklina, okorelost ipd. Pride lahko do rdečine zaradi vnetja in občutljivosti na dotik. Redko se pojavi vročina, slabost ali omotica. V tem primeru je treba takoj obiskati zdravnika.

Pomembno je vedeti, da lahko simptome na začetku komaj zaznamo, sčasoma pa se stopnjujejo in bolečina je vse bolj intenzivna. V hujših primerih lahko odpovejo tudi senzorične funkcije, in sicer do te mere, da izgubimo sposobnost razlikovanja med toplim in hladnim ob dotiku. Če so strukture v zapestju močno prizadete, pa posameznik lahko izgubi nadzor nad mišicami, kar vodi do vse večjih omejitev pri gibanju zapestja in roke.

Ne dovolite, da vas bolečine v zapestju omejujejo pri vsakodnevnih aktivnostih. Naročite se na zdravljenje težav z zapestjem v kliniki Medicofit.

Vzroki za pojav bolečine v zapestju

Bolečina v zapestju je lahko nenadna, akutna ali kronična. Pri nenadni gre za bolečino, ki se pojavi nepričakovano in je običajno posledica nenadne obremenitve, padca, udarca ali sunkovitega giba. Pogosto je kratkotrajna, a zelo intenzivna. Akutna bolečina je običajno posledica sveže poškodbe ali vnetja in traja kratek čas, od nekaj dni do največ nekaj tednov. Je opozorilni znak telesa, da je nekaj narobe.

Kronična bolečina traja dlje časa (običajno več kot tri mesece). Lahko je posledica dlje časa ponavljajočih se obremenitev, nepravilne drže ali utesnitve živca (sindrom karpalnega kanala). V vseh primerih je izredno pomembno hitro ukrepanje in po potrebi zdravljenje ter rehabilitacija. Kaj to pomeni? Takoj moramo prenehati aktivnost, ki je pripeljala do težav, ter si v lažjih primerih najprej pomagamo sami s počitkom, hlajenjem obolelega mesta z obkladki, imobilizacijo ipd. In če bolečina ne izzveni v nekaj dneh, moramo takoj obiskati zdravnika oz. se odpraviti k fizioterapevtu.

Bolečina v zapestju je lahko tudi znak nekaterih resnejših stanj in degeneracij. Med njimi so osteoartroza sklepa palca, sindrom karpalnega kanala, ganglionske ciste, De Quervainova bolezen, nezdravljen ali slabo zaceljen zlom v zapestju, poškodba hrustanca …

De Quervainova bolezen ali tenosinovitis

Pri tem stanju se pojavi vnetje kit, ki potekajo skozi prvi vezivno-kostni kanal zapestja, zaradi tega pride do bolečine in otekline kit na notranji strani zapestja, kjer se srečata palec in zapestje. Bolečina lahko seva tudi v podlaket in se okrepi pri gibanju zapestja in palca. Tako posamezniki s to težavo pripovedujejo, da doživljajo bolečino, podobno »ščipanju«, ki pa je še bolj intenzivna pri prijemanju predmetov.

Vzroki za De Quervainovo bolezen so lahko artritis, poškodba zapestja ali kit ipd. Bolj dovzetni za bolezen so posamezniki med 40. in 50. letom. Zdravljenje pa običajno vključuje lajšanje bolečine, nošenje opornice, zdravila s protivnetnim delovanjem, v hujših primerih tudi kortikosteroidne injekcije. Če se simptomi ne zmanjšajo in vztrajajo tudi po vseh zdravljenjih, strokovnjaki običajno priporočajo kirurški poseg.

Sindrom karpalnega kanala

Imenovan je tudi sindrom zapestnega prehoda in je najpogostejša idiopatska nevropatija v zapestnem prehodu. Gre za stanje, pri katerem pride do stisnjenja ali kompresije medianega živca, ki poteka skozi karpalni kanal v zapestju. Ta ozka prehodna pot je obkrožena s kostmi in vezivnim tkivom, skoznjo pa potekajo tudi kite, ki omogočajo gibanje prstov. Ko se prostor v kanalu zmanjša ali pride do povečanega pritiska, se mediani živec stisne, kar povzroči značilne simptome, kot so bolečina, mravljinčenje in šibkost v roki.

Bolečina je najbolj pogosto prisotna v palcu, kazalcu in sredincu in lahko oteži gibanje. Vzroki za nastanek so povezani s ponavljajočimi se gibi, vnetji, poškodbami ipd. Zdravljenje običajno vključuje počitek, protivnetna ali protibolečinska zdravila, opornico za zapestje ter fizioterapijo. Zdravnik lahko priporoči tudi operacijo, če se simptomi dlje časa ne izboljšajo.

Zlomi zapestja

Pri sumu zloma je potrebno takojšnje ukrepanje. Povzroči lahko močno bolečino v zapestju, pridružena je oteklina, pogosto tudi modrica. Na mestu zloma pride do vidne deformacije, nezmožnosti gibanja zapestja ali prstov, občutljivost na dotik, včasih mravljinčenje ali otrplost (če je poškodovan tudi živec). Nujno je treba obiskati zdravnika, ki bo opravil klinični pregled in rentgensko slikanje, po potrebi pa tudi druge preiskave. Nezahtevni zlomi se zdravijo z imobilizacijo z mavcem ali opornico, hujši (kompleksni ali odprti zlom) pa tudi s kirurškim posegom. Po zlomu pa je izjemno priporočljiva tudi fizioterapija in dodatna rehabilitacija.

Artritis

Tudi artritis je lahko vzrok za bolečine v zapestju. Pri tem gre za skupino vnetnih bolezni, za katere so značilni vnetje in poškodbe sklepov ter tkiv okoli sklepov in drugega vezivnega tkiva. Osteoartritis je najpogostejša oblika artritisa. Pojavi se lahko s staranjem ali po poškodbi, kot je zlom ali izpah. Kaže se z več znaki, najbolj pa izstopajo omejitve pri gibanju, bolečine in lahko tudi splošno slabo počutje. Bolečine v zapestju zaradi artritisa so lahko stalne ali občasne, pogosto pa se stanje poslabša ob fizičnem naporu ali drugih telesnih obremenitvah.

Ganglionske ciste

Ganglionske ciste so izbokline, ki se najpogosteje pojavijo na sklepih rok, zelo pogosto prav na zapestju. A pojavijo se lahko tudi na gležnjih in stopalih. Gre za benigne izrastke, ki so napolnjeni s tekočino. Ganglionske ciste so običajne velike kot grahovo zrno, a se njihova velikost lahko spreminja. Če pritiskajo na bližnji živec, so lahko boleče. Včasih pa omejujejo tudi gibljivost sklepa. Če povzročajo težave, jih lahko zdravnik odstrani s punkcijo ali kirurško. Kadar težav ni, pa zdravljenje ni potrebno. Zdravniki sicer ne vedo natančno, kaj povzroča nastanek ganglionskih cist. Večjo verjetnost za njihov pojav imajo ženske.

Se sprašujete, kaj je vzrok za nenehne bolečine v zapestju? Za mnenje se obrnite na strokovnjaka v kliniki Medicofit. S pomočjo celovite diagnostične terapije in na podlagi naprednih diagnostičnih metod boste prejeli celovit vpogled v stanje svojega zapestja in načrt za učinkovito rehabilitacijo. Naročite se na diagnostično terapijo v kliniki Medicofit

Zakaj so tudi blage, a vztrajne bolečine v zapestju lahko opozorilo

Bolečine v zapestju so najprej lahko blage in prehodne narave, zato jih mnogi spregledajo. Pojavljajo se morda le ob specifičnih gibih ali obremenitvah, a se postopoma stopnjujejo. Če vzroka ne odpravimo pravočasno in če jih vztrajno ignoriramo še naprej, se lahko razvijejo v resnejšo težavo, obstaja pa tudi tveganje za trajne poškodbe in razvoj kronične bolečine.

Zdravljenje bolečin v zapestju je sicer odvisno od vzroka bolečine, njene resnosti in trajanja. Prvi koraki pa vsekakor vključujejo kombinacijo počitka, terapije, po potrebi pa tudi zdravil. V skrajnih primerih je potreben medicinski poseg.

Bolečine v zapestju uspešno zdravijo v kliniki Medicofit

Do fizioterapevta se je vsekakor pametno čim prej odpraviti, če bolečina v zapestju traja več kot nekaj dni, se slabša in/ali jo spremljajo še drugi simptomi (npr. otrplost, oteklina, šibkost). V kliniki Medicofit vam bodo s pomočjo natančne diagnostike in individualno prilagojenih terapij pomagali odkriti vzrok za bolečine in poskrbeti za učinkovito okrevanje.

Že na uvodnem srečanju vas bo najprej sprejel specialist diagnostik, s katerim boste opravili celovito diagnostiko, ki je sestavljena iz natančnega pregleda, anamneze, testiranj, ocene tveganja, in če zdravstveno stanje in narava težav tako zahtevata, tudi iz analize zdravstvene zgodovine. To pomeni, da se diagnostik natančno poglobi v vašo težavo, opravi različne meritve in testiranja; inspekcijo, palpacijo, oceno obremenilne kapacitete zapestja, izvedejo se tudi specifični testi, s katerimi se preverja stanje struktur v zapestju, ter temeljit nevromuskulatorni pregled.

Po diagnostični terapiji fizioterapevt pripravi prilagojen načrt zdravljenja, skupaj z okvirnim časom trajanja in številom obiskov. Pri tem velja poudariti, da v kliniki Medicofit prisegajo zgolj na tiste metode zdravljenja, ki dokazano delujejo. Pri bolečinah v zapestju se tako najpogosteje priporočajo:

manualna terapija, terapija sprožilnih točk in miofascialno sproščanje, pri katerih terapevt z rokami izvaja različne tehnike za lajšanje bolečin, izboljšanje gibljivosti in zmanjšanje mišične napetosti,

diamagnetno terapijo PERISO, ki zdravi akutne in kronične bolečine mišično-skeletnega sistema,

terapijo TECAR, s katero se pospešijo naravni procesi regeneracije,

visokotonsko elektroterapijo HiTop,

terapijo z udarnimi globinskimi valovi.

Po potrebi se dodajajo še druge oblike zdravljenja in načini za lajšanje bolečin. Pomemben in obsežen del zdravljenja je tudi fizioterapevtska vadba, ki je pri zdravljenju težav z zapestjem izjemnega pomena. Usmerjena je v izboljšanje gibljivosti, mobilnosti in krepitev mišične moči. Po uspešno zaključeni fizioterapevtski obravnavi pa je pametno nadaljevati še kineziološko vadbo za ohranjanje na novo pridobljene telesne zmogljivosti in preprečevanje ponovitve težav.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja osteoartroze zapestja 65-letni gospod Marjan, upokojeni mizar, je obiskal diagnostično terapijo v kliniki Medicofit zaradi kronične bolečine in zmanjšane gibljivosti desnega zapestja. Predhodno opravljeno rentgensko slikanje je pokazalo napredovano osteoartrozo radiokarpalnega sklepa z izrazito obrabo hrustanca. Tekom kliničnega pregleda je gospod izpostavil prisotnost stalne bolečine, ki je intenzivnejša pri prijemanju orodja in dvigovanju bremen, občasno pa je čutil tudi šibkost v prijemu. Specialist fizioterapevt je potrdil zmanjšano gibljivost zapestja, tako v smeri fleksije kot ekstenzije, ter razdraženost bolečega področja. Testiranje mišične moči je razkrilo precej zmanjšano moč mišic podlakti. Stanje je zahtevalo celosten pristop zdravljenja. Na podlagi klinične slike je bil pripravljen 12-tedenski program fizioterapevtskega zdravljenja, ki je vključeval TECAR terapijo za zmanjšanje bolečine, lasersko terapijo za spodbujanje regenerativnih procesov, mobilizacijo zapestja ter krepilne vaje za ohranjanje funkcije in preprečevanje togosti. Prav tako je bil gospod Janez seznanjen z ergonomskimi nasveti za vsakodnevna opravila. Ob koncu zdravljenja je gospod poročal o občutno manjših bolečinah, občutku večje stabilnosti sklepa in izboljšani funkcionalnosti pri vsakodnevnih opravilih.

Ali lahko bolečino v zapestju preprečimo?

Če je bolečina posledica fizično zahtevnega dela ali aktivnosti, pri kateri se izvajajo ponavljajoči se gibi, jo morda lahko delno preprečimo le s prilagoditvijo delovnega okolja in opreme. Veliko pa lahko naredimo tudi s tem, da smo pozorni na pravilno telesno držo.

Roke in zapestja so pogosto izpostavljeni preobremenitvam in poškodbam. Do boljše vzdržljivosti lahko pomaga naslednje: redno izvajanje vaj za roke in zapestje, redni odmori od opravil, pri katerih se čezmerno obremenjujejo roke in zapestja, in zdrav življenjski slog.

Kdaj je čas za obisk zdravnika ali fizioterapevta

Če bolečina v roki ne izzveni ali se poslabša, če je roka otekla, otopela ali če imate težave pri prijemanju predmetov, morate nujno obiskati zdravnika. V urgentno ambulanto pa se odpravite, če: imate močne bolečine v zapestju, ste utrpeli poškodbo zapestja (travmo), ste ob poškodbi slišali »pok«, škripanje ali preskok, je vaše zapestje videti nenavadno ali ima neobičajno barvo (rdeče, modrikasto, bledo ...), ste nenadoma izgubili moč v zapestju …

