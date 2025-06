Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

Pod okriljem medijske hiše Delo in priljubljene Odprte kuhinje je 29. maja 2025 izšla nova prestižna revija OK magazin, posvečena prepletu hrane in kulture. OK magazin slovensko gastronomijo postavlja na zemljevid svetovnih kulinaričnih biserov.

OK magazin na enem mestu združuje zgodbe o kreativnih industrijah, umetniškem izročilu in naravnih danostih, ki skupaj ustvarjajo bogato kulinarično dediščino naše države.

Za prvo izdajo revije OK magazin, ki obsega 160 strani, so besedila prispevali številni priljubljeni avtorji. FOTO: OK magazin

V ekskluzivnih intervjujih, reportažah in poglobljenih prispevkih odkrivamo, kako kultura oblikuje okus Slovenije in ji daje poseben pečat, ki navdušuje tako domače kot tuje ljubitelje dobre hrane.

Revija nadaljuje uspešno tradicijo Odprte kuhinje, hkrati pa na digitalnem portalu delo.si odpira novo poglavje življenjskega sloga s svežimi vsebinami, ki združujejo gastronomijo, umetnost in kulturo. V spomladanskem delu se lahko pripravite na izjemne zgodbe, ki osvetljujejo prebojne dosežke slovenske gostinske scene in njeno mednarodno prepoznavnost.