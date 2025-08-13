  • Delo d.o.o.
    Gostujoče pero

    Evropska civilizacija

    Evropa in s tem dejanska zahodna civilizacija moderne Evrope sta utemeljeni na antifašizmu, socialni državi, vladavini prava, razsvetljenstvu in humanosti.
    FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    FOTO: Blaž Samec/Delo
    Tom Turk
    13. 8. 2025 | 05:00
    8:32
    A+A-

    V sobotnem Delu je bil objavljen pronicljiv članek izpod peresa Luke Lisjaka Gabrijelčiča, ki ga vsekakor ne moremo imeti za kakšnega skrajnega levičarja, zato je njegovo pisanje še toliko pomembnejše.

    image_alt
    Slovenski patriotizem mora vedno vsebovati krepko dozo antifašizma

    V članku namreč razkriva vso lažnost slovenskega domoljubnega desničarstva. To zlaganost v prav tej isti izdaji Dela še dodatno utrjuje izjava razumnikov iz majave Katedrale svobode in pridruženih podpisnikov bolj ali manj skrajno desne usmeritve.

    Dr. Tom Turk, biolog. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Dr. Tom Turk, biolog. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Izjava o »strateški in civilizacijski uvrščenosti Slovenije« je dober primer dezorientiranosti slovenske desnice, njenih utvar ter zanjo tako značilnega hlapčevstva tujim gospodarjem. Pod zvenečimi podpisi, večinoma opremljenimi s preteklimi še bolj zvenečimi funkcijami, ki kažejo na neprecenljive zgodovinske zasluge omenjenih velmož in celo dveh žena, se skriva klasičen nabor večnih borcev proti mrtvemu truplu komunizma, ki so mu vsaj nekateri od podpisnikov nekoč tudi sami bolj ali manj zagnano služili.

    Zdaj so se zbrali, da bi dokazali, v kako napačno smer pluje slovenska država, tako na zunanjepolitičnem kot tudi notranjepolitičnem področju. In to prav zdaj, ko smo končno pokazali nekaj pokončne in neodvisne drže s priznanjem Palestine in bolj kot ne simboličnimi sankcijami proti zločinski politiki sedanje vladajoče klike v Izraelu. To je za slovensko desnico očitno prehudo dejanje, ki nas bojda oddaljuje od zahodne civilizacije.

    Toda če pomenijo vrednote zahodne civilizacije podpiranje ali vsaj molčanje ob neselektivnem pobijanju in genocidu nad Palestinci, potem nam take pripadnosti res ni treba. Podpisniki zapišejo, da bo trajen mir na Bližnjem vzhodu možen šele, ko bodo vsi priznali pravico Izraela do obstoja. Ne sprašujejo pa se, kdaj bodo vsi, vključno z Izraelom, priznali pravico Palestine do obstoja. Ali, če smo še natančnejši, vsaj pravico Palestincev do človeka vrednega življenja.

    Zdi se, da o tem zahodna civilizacija, ki naj bi ji pripadali, noče kaj dosti slišati. Čisto v skladu s to ugotovitvijo je tudi to, da podpisniki kar 17 vrstic namenjajo pravicam Izraela in neskončni krutosti Hamasa, glede Palestincev, ki jih neposredno sploh ne omenjajo, pa le ta ogabni prazni izraz, ki se mu reče globoka zaskrbljenost, in v zvezi s tem tudi to, da morajo vojaške akcije voditi načela sorazmernosti in zaščite civilistov. Lepo, vsaj nekaj, ampak če vprašate izraelsko soldatesko, to tako ali tako počnejo že ves čas, s čimer je tudi naša zahodna, bolje pa bi bilo napisati zahojena civilizacija, lahko povsem pomirjena.

    Dejanja sedanje vlade, čeprav nezadostna, kot si upam zapisati, res predstavljajo vsaj majhen, a skrajno dobrodošel odmik od dolgoletne strateške usmeritve Slovenije, ki se je odražala predvsem v servilnosti in medlosti slovenske zunanje politike, njen modus operandi pa vsaj v času desnih vlad celo v odkriti usmerjenosti in navezovanju na avtoritarne režime ter sodelovanju v različnih koalicijah voljnih.

    Slednje le za to, da se komu od velikih ne bi zamerili. Zelo jasno je, da slovenska desnica sploh ne ve, kaj počne. Poglejmo Ukrajino, ki jo baje neizmerno podpira. Hkrati pa obožuje sociopata v Beli hiši, ki se s psihopatom v Kremlju pogaja na račun Ukrajine in brez nje o »mirovnem sporazumu«. Kakšen mirovni sporazum je to, ki predvideva aneksijo z vojno pridobljenega ozemlja države, ki je sploh ni na pogajanjih? To močno spominja na neki drug sporazum o Sudetih, pa vemo, kako se je takrat končalo.

    Kako to, da naši vrli desničarji malikujejo Trumpa in mu skupaj z generalnim sekretarjem Nata lezejo po črevesnih vijugah, pri čemer se sicer skupaj s celotno »evropsko zahodno civilizacijo« držijo za nos. Kako to, da smo privolili v vse odstotke in trgovinske sporazume, samo da bi pomirili notranji bes oranžnega klovna?

    V imenu »zahodne civilizacije« ali cvenka dolarjev vojaške industrije, ki bo še naprej cvetela na truplih nedolžnih ljudi? In kako se bo zahodna civilizacija odzvala, ko bo ta isti Big Daddy (po Ruttejevo) nekoč zavzel Grenlandijo, ko si bo torej članica Nata prisvojila teritorij druge članice Nata? Bikdo od posvečenih mož in žena lahko odgovoril tudi na to vprašanje?

    Podpisniki namigujejo, da je Slovenija s sedanjo vlado skrenila z glavnega toka demokratične Evrope. Če je ta demokratični tok zanikanje genocida nad Palestinci v Gazi in tudi politike apartheida na Zahodnem bregu, ki ga že desetletja izvaja Izrael, če je to nezmožnost obsodbe Izraela zaradi permanentne krivde Nemcev za holokavst nad Judi, ki opravičuje njihovo zdajšnje izvajanje genocida nad Palestinci, potem tako bodi.

    Ali ni tragično dejstvo, da so vsaj nekateri podpisniki te izjave v svojem revizionizmu podporniki prav tistih sil v slovenski bratomorni vojni, katerih vrhovni načelnik generalisimus Rupnik se je zaklinjal, da more slovenski narod le z Veliko Nemčijo graditi novo Evropo (ki je tako učinkovito rešila judovsko vprašanje v tej novi Evropi). In, ali ni sprevrženo, da vrednote antifašizma in njegovega boja nenadoma niso več vrednote evropske civilizacije. Kajti genocid, ki ga izvaja Izrael, ni nič drugega kakor fašizem. To, da ga izvajajo Judi, jih ne opravičuje krivde in ne kvalificira za to, da bi njihovo početje imenovali drugače.

    Prave vrednote zahodne civilizacije (pri čemer je treba vsaj zdaj iz teh izključiti tiste, ki nastajajo v bolni glavi predsednika ZDA) vsekakor niso te, ki jih zagovarjajo slovenski desničarji v svoji izjavi. Evropa in s tem dejanska zahodna civilizacija moderne Evrope sta utemeljeni na antifašizmu, socialni državi, vladavini prava, razsvetljenstvu in humanosti.

    Nič od tega ni mogoče zaslediti v izjavi, ki so jo podpisali pripadniki Katedrale svobode in somišljeniki. Med njimi je tudi veliko takih, ki na prvo mesto postavljajo krščanske vrednote. Nedvomno te veljajo samo za izbrane, če pa si musliman, kot večina Palestincev, to zate seveda ne velja. Kajti treba je razlikovati med pravicami belopoltih kristjanov (na primer Ukrajincev) in onih z Jutrovega (na primer Palestincev), ki si teh pravic očitno ne zaslužijo in jih tudi nikoli niso bili deležni.

    Podpisniki izjave tudi ugotavljajo, kako skrb vzbujajoči so pritiski sedanje oblasti na javne medije in sodstvo. Mar res? Ko je vladal drugi podpisani podpornik izjave, jih pritiski na javne medije, zmerjanje sodstva s krivosodjem (kar počne še zdaj) ter celo ignoriranje členov ustave niso prav nič skrbeli.

    Kakor tudi ne bratenje z iliberalnimi režimi in njihovimi avtokratskimi voditelji. Kakor tudi ne odklon od demokratičnih k avtokratskim načinom vladanja. Kakor jih ne skrbi tudi danes, da se prav ta ista oseba udeležuje ustaških koncertov in norčuje skupaj s svojo vojsko trolov iz zamejskih Slovencev. Vse v imenu nekakšnega domoljubja. Kakšnega že?

    Prav vsi glavni podpisniki te plehke izjave so se že zdavnaj znašli v njegovem strupenem objemu in njegovem miselnem svetu, ki ga zdaj skupno brez hrbtenice prodajajo slovenski javnosti. Kar je popolnoma v skladu s tistim, kar je pred več kot stoletjem v Kralju na Betajnovi sporočil veliki Ivan Cankar in gre nekako takole: »Na Slovenskem vladajo mali gospodarji, kjer vladajo mali gospodarji, pa so hlapci toliko večji«.

    Katedrala svobode je imela že v začetku gnile temelje, ki so se posedli in nagnili precej v desno. Danes je že tako močno nagnjena v močvari nenačelnosti in sprenevedanja, da se bo kaj kmalu prevrnila in potonila skupaj z le njej razumljivo zahodno civilizacijo vred.

    ***

    Prof. dr. Tom Turk, biolog​.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. 

