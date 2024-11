»Danes je moje življenje veliko lepše in boljše« (video)

»Že dlje časa, nekje od petdesetega leta, sem imel težave z zobmi. Nosil sem protezo, ki me je zelo motila, saj nisem imel ne pravega ugriza ne okusa,« se spominja župan Ciril Kozjek, ki se je sicer dolgo poigraval z mislijo, da bi namesto proteze dobil kakšno boljšo rešitev, ampak nikakor ni našel strokovnjaka, ki bi mu znal ponuditi ravno tisto, kar je iskal: zobe, ki bi mu povrnili mladost. Spoznajte zgodbo pacienta, ki se je popolnoma prepustil znanju in rokam slovitega dr. Zdenka Trampuša. Rezultat je izjemen.

Za poseg je prepričal tudi sina

Že sedem let je minilo od posega, ki mu je spremenil življenje. Ciril Kozjek danes ponosno pove, da se počuti pomlajenega. Ne le da je, zahvaljujoč dr. Trampušu, dobil lep nasmeh, povrnila se mu je funkcionalnost zob – spet lahko okuša hrano in sede za obloženo mizo brez zadržkov.

Srečali smo ga v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA Zagrebu, kjer enkrat na leto opravi brezplačni kontrolni pregled. Takrat dr. Trampuš preveri, kakšno je stanje njegovega zobovja, in mu svetuje in odgovarja glede katerihkoli skrbi, ki bi se lahko pojavile v tem času. Tudi mi smo obisk izkoristili za prijeten klepet, najprej z zadovoljnim pacientom Cirilom Kozjekom in nato še z dr. Trampušem.

Tako smo se iz prve roke prepričali o neverjetnih uspehih dr. Trampuša in iskreni sreči pacienta, ki so mu revolucionarne metode v implantologiji omogočile, da je končno zaživel z novim življenjskim zanosom.

Ciril Kozjek FOTO: Črt Piksi

Kaj vas je prepričalo, da ste izbrali prav dr. Trampuša in njegovo kliniko Ortoimplant DENTAL SPA?

Kar nekaj časa sem zbiral informacije, tako med znanci kot na spletu. Ko sem našel Ortoimplant DENTAL SPA, sem se odločil, da grem na prvi pregled, ki je brezplačen. Najprej sem opravil slikanje, potem je sledil pogovor z dr. Trampušem. Moram reči, da sem pri njem takoj začutil neko toplino, neki neposreden stik, ki ga do takrat nisem dobil še pri nobenem zobozdravniku. Ko je podrobno pregledal moje stanje, je bil odločen, da bo potreben večji poseg z vsadki Zygoma, za katere sem takrat prvič slišal.

Po daljšem razgovoru sva se razšla. Doma sem se sicer še malo posvetoval, ampak sem bil že prepričan. Tako sem 19. septembra 2017 opravil poseg.

Kaj vas je na koncu prepričalo?

Moram priznati, da sem prej obiskal dva zobozdravnika. In seveda, ko ti nekdo reče, da imaš varianto A in varianto B, ne veš, kaj bi bilo boljše zate. Težko se je odločiti. Pri dr. Trampušu pa me je poleg strokovnosti navdušila tudi njegova odločnost. Ko sva na zaslonu gledala posnetek moje čeljusti, mi je razložil, da imam premalo kosti za klasične zobne vsadke, zato je prišla v poštev zgolj ena rešitev – inovativni vsadki Zygoma. Takoj je obljubil, da bom z njimi zadovoljen do konca življenja. In res je tako. Torej, prepričala me je najprej njegova odločnost, pa tudi tista sinergija, ki se je vzpostavila med nama, to je nekaj posebnega. Tega nisem občutil pri nobenem drugem zobozdravniku.

Kaj vas je pred posegom najbolj skrbelo?

Popolnoma nič nisem premišljeval, kajti zaupal sem tako dr. Trampušu kot njegovemu osebju. Preprosto sem rekel, da pridem, se predam njihovim rokam in operacija uspe. Tako se je tudi zgodilo.

Dober odnos s pacientom je ključnega pomena. FOTO: Črt Piksi

Nam lahko opišete, kakšen je bil poseg? Koliko časa je trajal?

Tja sem se opravil z zelo dobrimi občutki. V ordinaciji je vladala neka pozitivna energija. Vidi se, da celotno osebje dr. Trampuša dela s srcem. Na stol sem sedel brez kakršnegakoli pomisleka, da se bo kaj zgodilo. Nad mojim počutjem je ves čas bedela sestra. Torej, sedel sem na stol ob pol desetih dopoldne in vstal ob petih popoldne. V vmesnem času sem malo dremal, ekipa dr. Trampuša pa je opravila poseg.

Ciril Kozjek je med operacijo mirno dremal Res je tako, kot je opisal Ciril Kozjek med intervjujem. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA pacientom omogočajo analgosedacijo. To pomeni, da pacienti med postopkom brezskrbno spijo. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je namreč registrirana za anesteziologijo. To je posebej priporočljivo pri zahtevnejših posegih ali za tiste paciente, ki imajo izrazit strah.

Je bila operacija boleča?

Moram reči, da med posegom nisem čutil nobenih bolečin, kar me je res navdušilo, saj sem v preteklosti zaradi zob trpel kar hude bolečine.

Po operaciji sem dobil napotke in zdravila, tudi protibolečinska, ki pa jih sploh nisem potreboval. Nato so me pospremili v sobo, naslednji dan sem imel kontrolni pregled. Pripeljal in odpeljal sem se sam, s svojim avtomobilom.

Že takoj po posegu ste dobili začasne zobe. Ali to pomeni, da ste se lahko hitro vrnili v svojo delovno rutino?

V svoji delovni ritem sem se vrnil takoj. Začasne zobe sem dobil dan po operativnem posegu, to je bila sobota. V ponedeljek sem bil že na svojem delovnem mestu, ker dejansko nisem imel nobenih posledic, niti bolečin, kar marsikoga preseneča. Torej, »brzinska« rehabilitacija.

»Zagotovo bi se še enkrat odločil za tak poseg, kajti življenje z novimi zobmi je veliko boljše in lepše. Za zdravje je pomembno, da imaš urejene zobe.«

Glede na poklic, ki ga opravljate, je lep nasmeh pomemben – pa je to edini razlog, zaradi katerega ste se odločili za kliniko Ortoimplant?

FOTO: Črt Piksi

Pravzaprav vse skupaj. Glejte, prvi je seveda videz, ampak takoj za njim je tisto, zaradi česar imamo zobe, jih uporabljamo. Torej uživanje hrane, govor … Skratka, vse te stvari vplivajo na kakovost življenja. Tudi ko prideš v tretje življenjsko obdobje, je prav, da živiš kakovostno. Tudi z novimi zobmi.

Zaradi novih zob se počutim prerojenega. Vložek je resnično zanemarljiv v primerjavi z življenjem, ki je zdaj čisto drugačno.

Ciril Kozjek je z rezultatom tako zadovoljen, da je številnim prijateljem in znancem priporočil kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu. Med novimi pacienti dr. Trampuša je tudi njegov sin. »V družini smo nagnjeni k težavam z zobmi, na žalost jih je imel tudi sin.« Želite tudi vi zaživeti kakovostnejše življenje z novimi zobmi? Prijavite se na brezplačen pregled in si še letos zagotovite termin pri dr. Trampušu. Pohitite, termini se hitro polnijo.

Kakšno je vaše življenje danes, sedem let po operaciji?

Odlično. V vseh teh letih nisem imel nobenih težav, enkrat na leto pridem na kontrolni pregled, seveda je pomembna tudi redna in kakovostna higiena, s katero vzdržujem zdrave čeljusti. Skratka, življenje je popolnoma drugačno, zobje so čvrsti in lepo pritrjeni. To je res nekaj, kar bi priporočal vsakomur, ki ima kakšne težave, da to poskusi čim prej spremeniti. Jaz sem prepričan, da je to korak naprej.

Vsakomur, ki se odloča, ki razmišlja o kakršnikoli operaciji, zagotavljam, da je to pravo mesto za zahtevne posege. Navaden zobni vsadek je eno, Zygoma je nekaj popolnoma drugega. Imam jih v ličnici, prej sploh nisem vedel, da je to mogoče. Ti vsadki so zares fantastični.

»Danes ne razmišljam več, kaj bom jedel in kako bom jedel. Sedem za mizo in jem. Nimam kaj dodati. Sem vesel in zadovoljen.«

Dr. Zdenko Trampuš: »Zadovoljen sem s svojim delom, ko je zadovoljen pacient«

dr. Zdenko Trampuš letos praznuje 30 let delovanja. FOTO: Črt Piksi

Dr. Zdenko Trampuš se zelo dobro spominja Cirila Kozjeka, ne le zaradi posebne vezi, ki se je že ob prvem obisku vzpostavila med njima, ampak tudi zaradi dejstva, da je bil gospod Ciril eden njegovih prvih pacientov, pri katerih je uporabil metodo Zygoma All-on-4. Gre za resnično avantgardno rešitev za najbolj težavne primere, paciente s hudo atrofijo kosti, pri kateri tradicionalni vsadki niso mogoči. Vstavljajo se v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo namestitev. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Kariera dr. Trampuša je izjemna in brez primere. Že 30 let se posveča zobozdravstveni odličnosti, iskanju najbolj sofisticiranih in inovativnih pristopov pri reševanju težav z brezzobostjo. Danes se lahko pohvali z več tisoč zadovoljnimi pacienti v širši regiji, med katerimi je dober del tudi Slovencev. Kot eden prvih je v svoj protokol vpeljal posege All-on-4, vsadke Zygoma pa uspešno vgrajuje deset let. Nič nenavadnega torej, da so ga številni poimenovali kar genialni dr. Trampuš.

Za kakšne implantološke metode ste se odločili pri Cirilu Kozjeku in zakaj?

Ortoimplant DENTAL SPA je center, ki rešuje težave pri pacientih brez zob na način, da jim povrnemo fiksne zobe in nasmeh, podoben tistemu, ki so ga imeli v mladih letih. Ko se zobozdravnik znajde pred takšno zahtevo, mora biti pripravljen izvesti določene kirurške metode, kot je metoda All-on-4, da nadomesti zobe celotne čeljusti. Gospod Kozjek je prišel s prošnjo, da bi rešili težavo, ki ga je mučila večji del življenja. S protezo ni imel pravega okusa, ni bilo občutka za temperaturo, hrano in vse drugo, zato smo se odločili za metodo, ki se imenuje All-on-4.

Ker ni imel dovolj čeljustne kosti, v katero bi lahko namestili klasične vsadke, smo uporabili drugačno metodo, implantate maksilofacialne regije, torej obraza. Konkretno so to zigomatični implantati, ki so nekoliko daljši in so nameščeni v ličnico oziroma v zigomatično kost.

Če v čeljusti ni dovolj kosti, moramo za vsadke najti drugo kost, ki je dovolj močna, da stabilizira in nosi funkcijo prihodnjih zob. Tako smo naredili pri gospodu Kozjeku.

Operacije potekajo v analgosedaciji. FOTO: Črt Piksi

Kako je potekala operacija in koliko časa je trajala?

Poseg se začne z dobro diagnostiko. Posnamemo CBCT, ki nam pokaže smernice in točne položaje vsadkov. Ta del se pretvori v drugačen računalniški format (STL), nato pa natisnemo model kosti, ki je identičen pacientovi glavi, kar omogoča simulacijo operacije pred njeno izvedbo.

Na dan posega se obravnava začne s postopkom limfne drenaže, ki medicinsko odpira limfne poti, kar pospeši presnovo, zmanjša oteklino operativnega območja in pacient se lahko hitreje vrne k vsakodnevnim obveznostim.

Kakšno je potem pacientovo življenje?

Po vstavitvi takšnih vsadkov se močno izboljša žvečenje in na splošno se izboljšajo funkcije, povezane z zobmi, kar prispeva h kakovosti življenja in samozavesti. Ni več potrebe po tem, da bi bili pacienti v zadregi, ko jedo, ali skrivali svojo protezo.

Zahtevna operacija zahteva zaupanje. Kako pridobite zaupanje pacientov?

Z vsakim odkrito komuniciram in mu jasno pokažem, kakšno je stanje njegovih kosti. Pacienti razumejo, koliko kosti je ostalo, kje lahko postavimo vsadke, in dobijo jasna pojasnila v običajnem jeziku, da razumejo postopek.

FOTO: Črt Piksi

Kje se odličnost vaše klinike kaže pri implantološkem posegu?

Odličnost se gradi od temeljev. Ker sem začel kot zobotehnik, pozneje pa nadaljeval šolanje na stomatološki fakulteti, imam temeljno razumevanje stroke. Odličnost v zobozdravstvu pomeni natančnost in dosledno upoštevanje protokolov, saj vsako zanemarjanje detajlov lahko vodi do napak ali nezadovoljstva.

Po sedmih letih ste zadovoljni z rezultatom pri gospodu Kozjeku?

Sem, predvsem zaradi njegovega zadovoljstva, kar je najpomembnejše.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA