Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

Danski kolesarski komentator Brian Nygaard je razburkal domačo kolesarsko javnost, ko je podvomil o zmožnostih Jonasa Vingegaarda: »Že pred Tourom se mi je zdelo, da je le obrobna figura v šovu Tadeja Pogačarja in to se je potrdilo. Ne verjamem, da ga lahko premaga. Da bi ga lahko vsaj izzval, bi moral biti najboljša različica samega sebe, to pa mu letos ni uspelo.«

Nygaard je nato Vingeggarda izzval, da naj se vendarle bolj pogosto udeležuje dirk: »Naj počne še kaj drugega v življenju. Ne pravim, da naj bo vodovodar, a naj razmišlja še o čem drugem, ne le o Touru. Predvsem pa naj si večkrat pripne štartno številko in poskuša zmagati na dirkah, kjer Pogačarja ni na štartu. Če bo letos dobil Vuelto, naj gre drugo leto po zmago na Giru, na Touru jo bo težko dosegel.«

Veliko kritik je med Tourom požela tudi Jonasova partnerka Trine, ki je dejala, da ekipa premalo upošteva njegove želje. FOTO: Liselotte Sabroe/AFP

Nad Nygaarda se je takoj usul plaz kritik in tudi zmerljivk domače javnosti, ki poraza Vingegaarda ne želi vnaprej podpisati. Nenazadnje je tudi Pogačar minuli konec tedna priznal, da mu vedno ne bo šlo vse tako po maslu, kot mu gre letos in takrat bo imel Danec priložnost za revanšo.