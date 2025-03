Bernarda Marovt: Deležna sem bila tudi sabotaž in ljubosumja

Bernarda Marovt je eno najprepoznavnejših imen v zgodovini slovenskega manekenstva. Kot mis Jugoslavije in kasneje mis sveta ter mis fotogeničnosti je vstopila v modni svet, vendar, kot poudarja, to ni bilo odločilno za njeno kariero. »Biti mis in biti model sta dve popolnoma različni stvari,« pravi v novi epizodi podkasta Sovoznik.

Preboj v svet manekenstva je dosegla, ko se je preselila v Milano, kjer je začela od začetka, brez privilegijev, ki bi ji jih lahko prinesle osvojene lepotne titule.

Barbara Marovt v družbi zvezdnikov. FOTO: Osebni arhiv Bernarde Marovt

V Italiji je bila hitro opažena in je postala ena najbolj fotografiranih žensk na svetu. Njena podoba je krasila modne revije, kataloge in oglasne kampanje po vsem svetu. »Ko enkrat začneš, gre samo naprej,« se spominja svojih začetkov. Potovanja, učenje jezikov in sodelovanje z največjimi modnimi imeni so postala njen vsakdan.

Izzivi in spopad s svetovno znanim fotografom Helmutom Newtonom

Bernarda Marovt je v svoji karieri delala za največje modne hiše, tudi za Gianfranca Ferréja, Giannija Versaceja, Armanija in Dolce & Gabbano. »Gianfranco Ferré je bil perfekcionist, bila sem njegova muza,« se spominja sodelovanja s slovitim italijanskim oblikovalcem. »Vse je osebno nadzoroval in ni prepuščal ničesar naključju.«

Sodelovala je tudi z največjimi supermodeli svoje generacije, med njimi Claudio Schiffer, Cindy Crawford in Naomi Campbell. »Naša interakcija je bila strogo profesionalna. Po koncu snemanja ali modne revije smo se poslovili in šli vsak svojo pot,« pravi.

Kljub profesionalnemu okolju so bili odnosi v modnem svetu včasih tudi napeti. »Bilo je ljubosumja in tudi sabotaž. Na eni od kultnih modnih revij sem tik pred izhodom na pisto ugotovila, da mojih čevljev ni več – nekdo jih je skril.«

Eden najbolj dramatičnih trenutkov njene kariere je bilo sodelovanje s slavnim fotografom Helmutom Newtonom, znanim po drznih in pogosto provokativnih aktih. Marovtova je bila ena redkih, ki se je uprla njegovemu pristopu. »Ko sem zavrnila njegovo ponudbo za golo fotografiranje, je bil šokiran. Vprašal me je: 'Ali sploh veste, kdo sem?' Odgovorila sem mu: 'Ali vi veste, kdo sem jaz?'«

Newton jo je kljub začetni jezi kasneje spoštoval zaradi njene pokončne drže. Leta kasneje sta se srečala in jo je celo pohvalil: »Vi ste najboljši, ker ste ostali zvesti sebi,« se spominja Bernarda. Ta izkušnja je bila zanjo pomembna lekcija o tem, kako se je v svetu mode treba boriti za spoštovanje.

Želeli so škandal okoli Melanie Trump

Bernarda je bila del vrhunca mode v 80. in 90. letih, ko so bili modni tedni v Milanu, Parizu in New Yorku vrhunec industrije. Danes vidi velik upad kakovosti in resnosti v modnem poslu. »Nekoč je bila moda na prvem mestu, danes je vse bolj prepuščeno hitrim trendom in vplivu družbenih omrežij,« pravi.

Barbarda Marovt s fotografom Stanetom Jerkom. FOTO: Osebni arhiv Bernarde Marovt

Po njenem mnenju socialna omrežja niso le demokratizirala mode, ampak tudi izkrivila standarde lepote. »Filtri in retuširanje so postali norma. Mi smo včasih delali brez tega, kar je zahtevalo veliko več profesionalizma.«

V zadnjih letih se Bernarda posveča svoji agenciji Bernie Models, kjer pomaga mladim modelom pri njihovih prvih korakih v industriji. V Ljubljani vsako leto organizira šesttedensko šolo modelinga, kjer mladi pridobijo vse potrebne veščine, od hoje po modni brvi do poziranja pred kamero.

»Prvi vtis je vse. Agencije takoj vedo, ali imaš potencial ali ne. Model mora imeti nekaj več – energijo, karizmo, samozavest,« razlaga Bernarda. Kot mentorica daje poseben poudarek profesionalnosti in etiki v modnem svetu, saj želi, da mladi modeli razumejo, da je uspeh v tem poslu kombinacija trdega dela, discipline in pravih priložnosti.

Ko je bil Donald Trump izvoljen in so ZDA dobile novo prvo damo, so se na Bernardo obrnili tudi novinarji Washington Posta, da poda svoje mnenje. »Vedela sem, da želijo škandal, ampak jim ga nisem dala,« pravi. »Rekla sem jim, da je Melania profesionalna, disciplinirana in da bo svojo vlogo opravila odlično.«

Glede slovenske mode pa ostaja Bernarda previdna. »Že dolgo nisem bila na slovenski modni reviji, tako da težko komentiram, a bi me zelo zanimalo videti, kaj se dogaja.«

Življenje med Milanom in Slovenijo

FOTO: Osebni arhiv Bernarde Marovt

Čeprav že desetletja živi v Milanu, ostaja Bernarda zvesta svoji domovini. »Slovenija je moja dežela. Vedno sem ponosno poudarjala, da sem Slovenka, in bom vedno povezana s svojim domom,« pravi.

Za prihodnost načrtuje tudi izdajo avtobiografije, ki bo osvetlila njeno življenjsko zgodbo in pogled na modni svet skozi njene oči.

»To ne bo običajna knjiga. Kjerkoli jo boš odprl, boš lahko iz nje nekaj izluščil in se naučil,« napoveduje.

Bernarda Marovt je živa priča zlatih časov mode, ki je skozi svojo kariero dokazala, da je mogoče uspeti in hkrati ohraniti osebno integriteto.

Njena zgodba je zgodba vztrajnosti, discipline in brezkompromisnega sledenja lastnim vrednotam. V časih, ko se modna industrija hitro spreminja, ostaja Bernarda simbol nekega obdobja, ki je definiralo supermodele in pravo profesionalnost v modnem svetu.