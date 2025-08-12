  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Sekulić s seznama prečrtal tudi Dragića

    Pripravam slovenskih košarkarjev na EP se je znova pridružil Luka Dončić, selektor Aleksander Sekulić pa se je odrekel Zoranu Dragiću in Žigi Daneuu.
    Zoran Dragić očitno ne gre na EP. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP
    Zoran Dragić očitno ne gre na EP. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP
    P. Z.
    12. 8. 2025 | 20:49
    12. 8. 2025 | 20:50
    2:30
    Slovenska košarkarska reprezentanca je danes opravila nov trening pred tekmama proti Litvi in Latviji v pripravah na evropsko prvenstvo, selektor Aleksander Sekulić pa se je odpovedal Zoranu Dragiću in Žigi Daneuu. Ekipi sta se znova priključila Edo Murić in Luka Dončić. V Stožicah je treniral tudi Mark Padjen, ki je v zadnji četrtini nedeljskega obračuna v Mannheimu prejel boleč udarec v koleno.

    »Tekmi z zelo močno reprezentanco Nemčije sta bili za vse nas zelo dobrodošli in sta nam prinesli kar nekaj odgovorov. Predvsem prva je razkrila naše trenutne šibke točke in pomanjkljivosti, zato me veseli, da smo na povratni znali dobro odreagirati. Kljub porazoma smo na obeh dvobojih imeli precej dobrih minut in smo dobili predstavo, kako moramo delovati, če si želimo dobrega rezultata. Seveda je pred nami še kar nekaj dela in tudi s tega vidika bosta tekmi z Litvo in Latvijo prišli še kako prav,« je povedal Sekulić.

    Aleksander Sekulić je sprejel težko odločitev. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Aleksander Sekulić je sprejel težko odločitev. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    »Po nedeljski tekmi nas je s štabom čakala še tista najtežja naloga, saj smo morali skrčiti seznam reprezentantov. Odločitev je bila tokrat še toliko težja, saj je poleg Daneua reprezentanco zapustil tudi Dragić, igralec, ki je bil dolga leta eden ključnih členov slovenske izbrane vrste in je pomembno prispeval k njenim največjim uspehom. Zoranu in Žigi ter seveda tudi Vitu Hrabarju se zahvaljujem za izjemno prizadevno delo ter kolegialnost, ki so ju prikazali na treningih,« je dodal Sekulić.

    Reprezentanti v četrtek potujejo na Baltik. V petek ob 18.30 se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo. Navijačem se bodo v Stožicah znova predstavil 19. avgusta, ko se bodo ob 20. uri pomeril z Veliko Britanijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

