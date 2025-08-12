Real nasprotuje zamisli Barcelone: Uefa in Fifa morata to preprečiti

Real Madrid in Barcelona nikdar nista v prav prijateljskih odnosih, tik pred začetkom sezone sta se znova znašla na nasprotnih bregovih. Real je obsodil načrte za izvedbo tekme la lige med Barcelono in Villarrealom v Miamiju ter opozoril, da bi predlog lahko ogrozil tekmovalno ravnovesje v nogometu. Klub je napovedal, da bo pri svetovnih krovnih organih vložil peticijo za preprečitev tega dogodka.

Španska nogometna zveza (RFEF) je v ponedeljek odobrila tekmo 20. decembra na štadionu Hard Rock v Miamiju, ki bi lahko postala prva tekma la lige, odigrana v tujini in prva tekma evropske lige, izvedena v ZDA.

»Real Madrid želi svojim članom, navijačem in nogometnim privržencem na splošno izraziti odločno zavrnitev tega predloga,« je klub sporočil v izjavi in razkril, da so že pozvali Fifo, Uefo in španski Visoki svet za šport (CSD) k posredovanju.

Klub je obtožil RFEF, da je sprejela odločitev »brez obveščanja ali posvetovanja s klubi, ki sodelujejo v tekmovanju« in trdil, da izvedba tekme v Miamiju »krši temeljno načelo teritorialne vzajemnosti« v ligaških formatih z domačimi in gostujočimi tekmami.

Real je še dodal, da bi ta poteza »spremenila tekmovalno ravnovesje« in zagotovila »nepošteno športno prednost« vpletenim klubom. Klub je prav tako opozoril, da bi odobritev predloga lahko ogrozila športno integriteto in »postavila nesprejemljiv precedens«, pri čemer je vztrajal, da bi vsaka sprememba te narave zahtevala »izrecno in soglasno strinjanje vseh klubov, ki sodelujejo v tekmovanju«.

Načrt še vedno potrebuje odobritev Uefe, ameriške nogometne zveze, CONCACAF in nazadnje Fife, preden bo predsednik la lige Javier Tebas lahko uresničil svojo dolgoletno ambicijo, da bi španski nogomet pripeljal v ZDA.