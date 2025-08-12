  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Množične evakuacije zaradi divjanja gozdnih požarov, na Hrvaškem rdeč alarm

    Z ognjenimi zublji se spopadajo na Portugalskem, Hrvaškem, v Albaniji, Franciji, Španiji, Grčiji, Turčiji in Črni gori.
    Po vsej Črni gori divja več obsežnih gozdnih požarov, zaradi katerih je tamkajšnja vlada zaprosila za pomoč tudi Nato in EU. Na fotografiji gasilski helikopter zajema vodo iz Morače v zaledju prestolnice Podgorica. Foto Stevo Vasiljevic/Reuters
    Galerija
    Po vsej Črni gori divja več obsežnih gozdnih požarov, zaradi katerih je tamkajšnja vlada zaprosila za pomoč tudi Nato in EU. Na fotografiji gasilski helikopter zajema vodo iz Morače v zaledju prestolnice Podgorica. Foto Stevo Vasiljevic/Reuters
    STA, Pr. Zr., Pi. K.
    12. 8. 2025 | 23:48
    12. 8. 2025 | 23:51
    4:11
    A+A-

    Več sredozemskih držav se spopada z obsežnimi gozdnimi požari, zaradi katerih so oblasti prisiljene v množične evakuacije prebivalcev in turistov. Gori na Portugalskem, Hrvaškem, v Albaniji, Franciji, Španiji, Grčiji, Turčiji in Črni gori. Slednja je zaradi požarišč po vsej državi, tudi na več lokacijah v okolici prestolnice Podgorica, že v ponedeljek zaprosila za mednarodno pomoč Nato in EU, na pomoč pri gašenju pa sta ji s helikopterji in kanaderjem priskočili Srbija in Hrvaška.

    Za pomoč so zaprosili tudi Slovenijo, so potrdili na Upravi RS za zaščito in reševanje, a se naša država še ni odzvala. Na Hrvaškem so v ponedeljek pogasili velik požar blizu Splita, s katerim se je borilo okoli 150 gasilcev ter štirje kanaderji in airtractor.

    Na Hrvaškem razglašen rdeč alarm

    V Riječni, Splitski, Dubrovaški in Kninski regiji je razglašen rdeči (najvišji) nivo vremenskega alarma, ki označuje zelo nevarno vremensko situacijo. DHMZ opozarja, da zaradi visokih temperatur (najvišje dnevne med 34 in 39 °C) ter majhnih temperaturnih razlik v nočnem času obstaja povečano tveganje za zdravje prebivalcev, zlasti ranljivih skupin. Svetujejo zadostno hidracijo, izogibanje neposredni vročini in prilagoditve življenjskih rutin.

    V Španiji je ognjena stihija najhujša v bližini letoviškega kraja Tarifa na jugu države, kjer so morali v ponedeljek na varno preseliti več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, navaja španska tiskovna agencija Efe. Požari so pustošili tudi v drugih delih države in zahtevali množične evakuacije. V Galiciji na severozahodu ter v sosednji regiji Kastilja in Leon so doslej evakuirali prebivalce osmih naselij, v bližini kraja Tres Cantos severno od Madrida je v požaru zaradi hudih opeklin umrl moški, domove je moralo zapustiti več sto ljudi. Gre za prvo smrtno žrtev požarov od začetka vročinskega vala, ki je Španijo zajel prejšnji teden.

    Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo še na Portugalskem, kjer so zaradi okvar ostali brez dveh gasilskih letal in jim je na pomoč priskočilo maroško letalstvo, piše AFP.

    Pogorišče v mestu Çanakkale na zahodni obali Turčije. Zaradi gozdnih požarov so morali te dni na severozahodu Turčije preseliti približno 2000 prebivalcev.               Foto Efekan Akyuz/Reuters
    Pogorišče v mestu Çanakkale na zahodni obali Turčije. Zaradi gozdnih požarov so morali te dni na severozahodu Turčije preseliti približno 2000 prebivalcev.               Foto Efekan Akyuz/Reuters

    Vročina in požari preglavice povzročajo tudi v Franciji, kjer so v Bordeauxu v ponedeljek namerili rekordnih 41,6 stopinje Celzija. Zelo vroče je tudi v delih Italije in Balkana. V Grčiji divjajo požari na območju Kefalonije, Vonice in Zakintosa, v več delih države pa zaradi vročine trepetajo pred novimi požari.

    Gori tudi na severozahodu Turčije, kjer so morali preseliti 2000 prebivalcev, 77 jih je zaradi vdihavanja dima potrebovalo zdravniško pomoč. Po poročanju agencij je zgorelo več hiš in avtov.

    V Albaniji je več sto gasilcem in vojakom v ponedeljek sicer uspelo pogasiti večino od skoraj 40 požarov, ki so izbruhnili od nedelje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo albansko ministrstvo za obrambo. A več kot deset požarov je bilo še vedno aktivnih, med njimi tudi na obalnem območju Finiqa na jugu države, kjer je pogorelo več hiš in so morali že v nedeljo evakuirati okoli deset ljudi.

    Policija trdi, da so mnogi požari podtaknjeni, albanski premier Edi Rama pa je v ponedeljek na omrežju facebook objavil tudi videoposnetek, ki ga je posnel vojaški dron in po njegovih besedah prikazuje namerni požig.

     

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Poletna sezona

    Julijska hladna prha za hrvaški turizem

    Podatki kažejo, da so bila opozorila premiera Andreja Plenkovića utemeljena.
    Maja Grgič 11. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Trendi

    Onlyfans: platforma, ki je preoblikovala pornografijo

    Platforma onlyfans, namenjena odraslim, je donosnejša od tehnoloških velikanov, kot so Alphabet, Meta in Microsoft. In vendar je naprodaj po nenavadni ceni.
    The Economist 10. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Svoboda ponovno na predpočitniškem deležu

    Gibanje Svoboda je edina od parlamentarnih strank z boljšim rezultatom kot julija. Anketirani so prizanesljivejši tudi pri oceni dela vlade.
    Barbara Hočevar 11. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Rodbina Grosvenor

    Resnični vladarji Velike Britanije

    Kraljeva družina resda vlada Veliki Britaniji, a na Otoku je rodbina, ki je še mogočnejša od Windsorjev.
    Agata Rakovec Kurent 10. 8. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Hrvaškapožarivročinski val

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Sredozemlje

    Množične evakuacije zaradi divjanja gozdnih požarov, na Hrvaškem rdeč alarm

    Z ognjenimi zublji se spopadajo na Portugalskem, Hrvaškem, v Albaniji, Franciji, Španiji, Grčiji, Turčiji in Črni gori.
    12. 8. 2025 | 23:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Real nasprotuje zamisli Barcelone: Uefa in Fifa morata to preprečiti

    Real Madrid je prepričan, da bi načrtovana tekma španske lige v ZDA ogrozila verodostojnost in integriteto španskega prvenstva.
    12. 8. 2025 | 21:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Sekulić s seznama prečrtal tudi Dragića

    Pripravam slovenskih košarkarjev na EP se je znova pridružil Luka Dončić, selektor Aleksander Sekulić pa se je odrekel Zoranu Dragiću in Žigi Daneuu.
    12. 8. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bromizem

    Po pogovoru s klepetalnikom chatgpt zbolel za redko boleznijo iz 19. stoletja

    Moški je po nasvetu klepetalnega robota chatgpt namesto kuhinjske soli zaužil strupen natrijev bromid, kar je pripeljalo do hude psihoze in redke zastrupitve.
    12. 8. 2025 | 20:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Šutejeva postavila rekord mitinga, Duplantis spet svetovnega (VIDEO)

    Tina Šutej je zmagala na atletskem mitingu v Budimpešti s preskočenih 4,73 metra. Švedov mejnik zdaj že 6,29 m.
    12. 8. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Sekulić s seznama prečrtal tudi Dragića

    Pripravam slovenskih košarkarjev na EP se je znova pridružil Luka Dončić, selektor Aleksander Sekulić pa se je odrekel Zoranu Dragiću in Žigi Daneuu.
    12. 8. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bromizem

    Po pogovoru s klepetalnikom chatgpt zbolel za redko boleznijo iz 19. stoletja

    Moški je po nasvetu klepetalnega robota chatgpt namesto kuhinjske soli zaužil strupen natrijev bromid, kar je pripeljalo do hude psihoze in redke zastrupitve.
    12. 8. 2025 | 20:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Šutejeva postavila rekord mitinga, Duplantis spet svetovnega (VIDEO)

    Tina Šutej je zmagala na atletskem mitingu v Budimpešti s preskočenih 4,73 metra. Švedov mejnik zdaj že 6,29 m.
    12. 8. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo