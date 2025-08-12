Množične evakuacije zaradi divjanja gozdnih požarov, na Hrvaškem rdeč alarm

Več sredozemskih držav se spopada z obsežnimi gozdnimi požari, zaradi katerih so oblasti prisiljene v množične evakuacije prebivalcev in turistov. Gori na Portugalskem, Hrvaškem, v Albaniji, Franciji, Španiji, Grčiji, Turčiji in Črni gori. Slednja je zaradi požarišč po vsej državi, tudi na več lokacijah v okolici prestolnice Podgorica, že v ponedeljek zaprosila za mednarodno pomoč Nato in EU, na pomoč pri gašenju pa sta ji s helikopterji in kanaderjem priskočili Srbija in Hrvaška.

Za pomoč so zaprosili tudi Slovenijo, so potrdili na Upravi RS za zaščito in reševanje, a se naša država še ni odzvala. Na Hrvaškem so v ponedeljek pogasili velik požar blizu Splita, s katerim se je borilo okoli 150 gasilcev ter štirje kanaderji in airtractor.

Na Hrvaškem razglašen rdeč alarm V Riječni, Splitski, Dubrovaški in Kninski regiji je razglašen rdeči (najvišji) nivo vremenskega alarma, ki označuje zelo nevarno vremensko situacijo. DHMZ opozarja, da zaradi visokih temperatur (najvišje dnevne med 34 in 39 °C) ter majhnih temperaturnih razlik v nočnem času obstaja povečano tveganje za zdravje prebivalcev, zlasti ranljivih skupin. Svetujejo zadostno hidracijo, izogibanje neposredni vročini in prilagoditve življenjskih rutin.

V Španiji je ognjena stihija najhujša v bližini letoviškega kraja Tarifa na jugu države, kjer so morali v ponedeljek na varno preseliti več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, navaja španska tiskovna agencija Efe. Požari so pustošili tudi v drugih delih države in zahtevali množične evakuacije. V Galiciji na severozahodu ter v sosednji regiji Kastilja in Leon so doslej evakuirali prebivalce osmih naselij, v bližini kraja Tres Cantos severno od Madrida je v požaru zaradi hudih opeklin umrl moški, domove je moralo zapustiti več sto ljudi. Gre za prvo smrtno žrtev požarov od začetka vročinskega vala, ki je Španijo zajel prejšnji teden.

Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo še na Portugalskem, kjer so zaradi okvar ostali brez dveh gasilskih letal in jim je na pomoč priskočilo maroško letalstvo, piše AFP.

Pogorišče v mestu Çanakkale na zahodni obali Turčije. Zaradi gozdnih požarov so morali te dni na severozahodu Turčije preseliti približno 2000 prebivalcev. Foto Efekan Akyuz/Reuters

Vročina in požari preglavice povzročajo tudi v Franciji, kjer so v Bordeauxu v ponedeljek namerili rekordnih 41,6 stopinje Celzija. Zelo vroče je tudi v delih Italije in Balkana. V Grčiji divjajo požari na območju Kefalonije, Vonice in Zakintosa, v več delih države pa zaradi vročine trepetajo pred novimi požari.

Gori tudi na severozahodu Turčije, kjer so morali preseliti 2000 prebivalcev, 77 jih je zaradi vdihavanja dima potrebovalo zdravniško pomoč. Po poročanju agencij je zgorelo več hiš in avtov.

V Albaniji je več sto gasilcem in vojakom v ponedeljek sicer uspelo pogasiti večino od skoraj 40 požarov, ki so izbruhnili od nedelje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo albansko ministrstvo za obrambo. A več kot deset požarov je bilo še vedno aktivnih, med njimi tudi na obalnem območju Finiqa na jugu države, kjer je pogorelo več hiš in so morali že v nedeljo evakuirati okoli deset ljudi.

Policija trdi, da so mnogi požari podtaknjeni, albanski premier Edi Rama pa je v ponedeljek na omrežju facebook objavil tudi videoposnetek, ki ga je posnel vojaški dron in po njegovih besedah prikazuje namerni požig.