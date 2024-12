Saša Mohar, nevidna junakinja slovenskega zdravstva

Medicinske sestre so tihi stebri zdravstvenega sistema, pogosto spregledane v senci zdravnikov. Saša Mohar, diplomirana medicinska sestra in magistra menedžmenta znanja, že skoraj dve desetletji deluje na očesni kliniki UKC Ljubljana. Kot odgovorna za kakovost ter predana svojemu delu se vsakodnevno sooča z izzivi, ki pestijo slovensko zdravstvo. V tokratnem podcastu Sovoznik smo se z njo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo medicinske sestre, kakovosti v zdravstvu ter njihovi vlogi v multidisciplinarnih timih.

»Za zdravstvo živim z dušo«, pravi. Ljubezen do poklica, sodelavcev in pacientov ji daje moč, da vztraja kljub težkim razmeram. Njeno delo temelji na strokovnosti, empatiji in človečnosti, kar je ključnega pomena za kakovost oskrbe na očesni kliniki.

»Trudimo se, da kakovost živimo, ne da imamo samo certifikate in pravila za delo, ampak da vsakodnevno skrbimo za kakovost in varnost pacientov.«

Realnost podhranjenega zdravstva

Slovensko zdravstvo se sooča s kroničnim pomanjkanjem kadra. To je znano. A kaj to pomeni v praksi, za ljudi, ki (zaenkrat) ostajajo in bolnike? »Ko zmanjka ljudi, kakovost, o kateri govorimo, postane iluzija,« opozarja Moharjeva. Vsako jutro se na kliniki srečajo na raportu, kjer se odločajo, katera ambulanta bo tisti dan morda zaprta zaradi pomanjkanja osebja. Medicinske sestre delajo nad svojimi zmožnostmi, kar negativno vpliva na njihovo zdravje in osebno življenje.

Plače so pogosto nesorazmerne s stresom in odgovornostjo njihovega dela, kar mnoge sili k odhodu iz poklica. »Srednja medicinska sestra je pred kratkim prejemala le okoli 800 evrov mesečne plače,« razlaga Moharjeva in doda, da mnoge sestre zaradi slabih pogojev, predvsem plač zapustijo poklic.

»Nič ni težko, ampak že kot študenti in dijaki, ko pridejo na prakso, vidijo, v kaj bodo prišli, ko bodo končali šolo. Mislim, da je že tam ena meja, ko rečejo, ne vem, če sem sposobna za to, da bom 40 let delala v takih pogojih.«

Empatija kot gonilo vztrajnosti

Na očesni kliniki UKC Ljubljana medicinske sestre vsakodnevno pomagajo pacientom, ki se soočajo z izgubo vida. Multidisciplinarni timi, v katerih sodelujejo psihologi in tiflopedagogi, olajšajo prilagoditev na novo realnost, a prav sočutje medicinskih sester daje pacientom moč, da se borijo naprej.

Saša Mohar poudarja, da kakovost v zdravstvu ni le formalnost. »Certifikati so brez vrednosti, če ni dovolj ljudi, da bi skrbeli za paciente,« pravi. Pravi pokazatelj kakovosti so vsakodnevne interakcije z bolniki, kjer jim medicinske sestre nudijo znanje in podporo za boljše življenje.

»Trudimo se, da kakovost živimo, ne da imamo samo certifikate in pravila za delo, ampak da vsakodnevno skrbimo za kakovost in varnost pacientov.« »Samo, treba je zaupati v zdravstveni sistem. Ni vse tako črno, kot nam predstavljajo. Trudimo se vsi, od sester do zdravnikov, tako da ja. Včasih se težave, če nas ni, pa tudi pacientom razloži.«

Kljub težavam je ponosna na dosežke

Očesna klinika UKC Ljubljana se lahko pohvali z vrhunskimi strokovnjaki, ki uvajajo napredne tehnike in postopke. »Naša ekipa je med najboljšimi na svetu na določenih področjih oftalmologije,« ponosno poudarja sogovornica.

Sogovrnica ponosno pove: »Naši zdravniki so vrhunski strokovnjaki, ki uvajajo nove tehnike in pripomočke za paciente. Na primer, pri glavkomu smo edini v Sloveniji, ki izvajamo najtežje operacije.«

Izguba vida je travmatična izkušnja

Saša Mohar je svojo poklicno pot začela na očesni kliniki UKC Ljubljana, kjer je že skoraj dve desetletji priča zgodbam pacientov, ki zaradi bolezni ali poškodb izgubijo tudi vid. V času praznikov tudi zaradi uporabe pirotehnike. »Prosim, samo prosim ne petard, ni vredno. Ko si boste celo življenje očitali, ne boste videli.«

Delo medicinskih sester ni le tehnično, temveč tudi psihološko zahtevno. Na očesni kliniki so pogosto priča pacientom, ki se soočajo z izgubo vida, kar je travmatična izkušnja. »Multidisciplinarni tim, vključno s psihologi in tiflopedagogi, pomaga pacientom pri prilagajanju na življenje brez vida. A sočutje medicinskih sester je tudi tisto, kar take paciente vsakodnevno drži pokonci.«