    Drugi športi

    Šutejeva postavila rekord mitinga, Duplantis spet svetovnega (VIDEO)

    Tina Šutej je zmagala na atletskem mitingu v Budimpešti s preskočenih 4,73 metra. Švedov mejnik zdaj že 6,29 m.
    Tina Šutej je zmagala na Madžarskem. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
    Tina Šutej je zmagala na Madžarskem. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
    P. Z., STA
    12. 8. 2025 | 19:40
    12. 8. 2025 | 21:06
    2:12
    Tina Šutej iz celjskega Kladivarja je prepričljivo zmagala na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Budimpešti. V skoku s palico je preskočila 4,73 metra in postavila tudi rekord mitinga. Druga je bila Novozelandka Olivia McTaggart s 4,67 m, tretja je bila prav tako s 4,67 m Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred dvema letoma na dvoranskem EP in peta lani na olimpijskih igrah.

    Slednja je imela več poprav od Novozelandke na njuni začetni višini, 4,41 m, sicer pa sta bili tekmici izenačeni. Šele četrta je bila Britanka Molly Caudery s 4,61 m, ki je zmagala marca lani na dvoranskem SP.

    Armand Duplantis je spet postavil rekord. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Armand Duplantis je spet postavil rekord. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

    Šutejeva je prvič preskočila 4,31 m, na 4,41 m ni skakala. Prvič je bila uspešna še na 4,51 in 4,61 m, drugič pa na 4,67 in 4,73 m. Ko je že zmagala, je 4,78 m izpustila. Nato je nadaljevala na 4,83 m, kar bi bil nov slovenski rekord, a je letvico trikrat podrla. Najboljša slovenska atletinja zadnjega obdobja je državni rekord s 4,82 m dosegla 2. februarja 2023 v dvorani v Ostravi na Češkem.

    Šved Armand Duplantis pa je še enkrat postavil svetovni rekord v skoku s palico. V drugem poskusu je preskočil šest metrov in 29 centimetrov, kar je centimeter več od njegovega prejšnjega rekorda, ki ga je junija zabeležil v Stockholmu.

    Tina Šutejatletikaskok s palico

