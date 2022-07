Klakočar Zupančič: Prvi krog predsedniških volitev bo 23. oktobra

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes podpisala odloke o razpisu lokalnih volitev, volitev predsednika republike ter volitev v državni svet. Volitve županov in občinskih svetnikov bodo potekale 20. novembra, predsedniške volitve oziroma prvi krog predsedniških volitev bo 23. oktobra, je povedala Klakočar Zupančičeva.

S podpisom odloka je za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določila 22. avgust. Z istim dnem bo možno tudi vlaganje kandidatur. Glasovanje v morebitnem drugem krogu volitev se po zakonu opravi najpozneje 21 dni po prvem glasovanju. Ta bo tako najverjetneje 13. novembra, v njem pa se bosta pomerila kandidata, ki bosta v prvem krogu dobila največ glasov.

Izjava za medije predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič po razpisu volitev za predsednika republike, redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter splošne volitve v DS:

Novoizvoljeni predsednik bo v DZ predvidoma prisegel 23. decembra, dan zatem, ko se izteče mandat aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju. Slednji je svoj drugi mandat nastopil 23. decembra 2017. V skladu z zakonom morajo biti volitve predsednika republike opravljene najpozneje 15 dni pred iztekom petletne mandatne dobe prejšnjega predsednika republike, volitve pa se razpišejo najprej 135 in najpozneje 75 dni pred iztekom mandatne dobe. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja sicer ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo. Po ustavni ureditvi predsednik predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Med njegovimi pristojnostmi so razglašanje zakonov, imenovanje in predlaganje nekaterih funkcionarjev ter razpis volitev v državni zbor.

FOTO: Leon Vidic/Delo

In kakšnega predsednika si želi Klakočar Zupančičeva? »Osebo z visoko moralno integriteto, moralno podlago, moralnih kompasom, oseba, ki bo spoštovala načela pravne države, in osebo, ki bo jasno izrazila svoje mnenje, kadar bo menila, da so ta načela kršena. Predsednik države ni le protokolarna funkcija, temveč tudi moralna avtoriteta.«

Lokalne volitve 20. novembra, morebitni drugi krog 4. decembra

Datum lokalnih volitev, na katerih se bodo volivci izrekali tako o županih kot o članih občinskih svetov, pa določa že zakon o lokalnih volitvah, in sicer se te izvedejo na tretjo nedeljo v novembru. Te bodo tako letos v vseh 212 občinah potekale 20. novembra, v tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov ne bo uspelo zbrati večine glasov, pa bo morebitni drugi krog 4. decembra.

Enako kot pri predsedniku republike ima državni svet petletni mandat, sedanji sklep pa se je konstituiral 12. decembra 2017. Volitve v državni svet so posredne, predsednica DZ jih je razpisala za sredo, 23. novembra 2022, za predstavnike lokalnih interesov in četrtek, 24. novembra, za predstavnike delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti. Rok za volilna opravila začne teči v četrtek, 1. septembra 2022.

Akti o razpisu volitev bodo še danes objavljeni v uradnem listu.

Kot je pojasnila Klakočar Zupančičeva, je pri razpisu datumov volitev sledila sedanjim zgledom. Povedala je, zakaj je razpisala navedene datume, in si sama odgovorila na vprašanje, zakaj lokalnih in predsedniških volitev ni razpisala na isti dan: »Zaradi zahtevnosti obojih volitev bi to, da bi volitve potekale na isti dan, lahko pod vprašaj postavilo kvaliteto teh volitev in spoštovanje demokratičnosti volitev.« Prav tako po njenem to ni smotrno, saj bi bile finančne razlike pri sami izvedbi minimalne; način kritja volitev je namreč drugačen, državne volitve krije proračun RS, izvedbo lokalnih pa proračuni občin. Državne volitve izvaja DVK, volilne komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije, lokalne pa občinske komisije.

Vse volivce in volivke je predsednica DZ pozvala k udeležbi in da skrbno izberejo novega predsednika ali predsednico RS države ter župane in županje ter občinske svetnike. Navsezadnje pa tudi državne svetnice in svetnike.