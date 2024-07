Robert Golob v Parizu sam

Kljub napovedi kabineta predsednika vlade, da bo predsednika vlade Roberta Goloba na otvoritvenih slovesnosti olimpijskih iger v Parizu danes zvečer spremljala partnerka Tina Gaber, se to, kot kaže, ne bo zgodilo. Sama je bila včeraj namreč v Ljubljani, med tem ko so iz njegovega kabineta napovedovali, da naj bi se udeležila kosila, ki ga ob tej priložnosti gosti soproga predsednika Francoske republike gospa Brigitte Macron. Na vprašanje, zakaj je ostala v Ljubljani, v njegovem kabinetu niso odgovorili, so pa potrdili, da je tja odpotoval sam.

Premier si je danes že ogledal celotno prizorišče Slovenske hiše, v sklopu katerega je tudi studio Vala 202 in kjer je premier pozdravil ekipi in se po navedbah njegove ekipe spontano vključil v program. Pozdravil je poslušalke in poslušalce in povabil vse, ki bodo v Parizu, da Slovensko hišo obiščejo. S predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Franjem Bobincem pa naj bi govorila tudi o možnih davčnih in pokojninskih spremembah, da bi se približali športnikom po koncu kariere. Na to temo naj bi se sestali septembra.

Premier Golob si je ogledal tudi mimohod olimpijske bakle in se sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, na povabilo katerega je tudi prišel v Pariz. »To bo priložnost, da se mu zahvalim za njegovo podporo pri največji investiciji v avtomobilsko industrijo – investicijo Renaulta v Revoz, ki smo jo podpisali ravno ta teden. Brez podpore predsednika Macrona te ne bi bilo. In s tem namenom sem tudi tukaj v Parizu, da se mu tudi osebno zahvalim za njegovo pomoč na tem področju,« so v kabinetu predsednika vlade zapisali njegovo izjavo pred srečanjem.

Jutri dopoldne si bo ogledal rokometno tekmo med moškima reprezentancama Slovenije in Španije, se udeležil odprtja Slovenske hiše in si ogledal tekmo kajakašic in kanuistov.

Po dogovoru med predsednikom vlade in predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar tokrat Slovenijo sicer predstavlja Pirc Musarjeva, Golob pa jo bo na paraolimpijskih igrah.