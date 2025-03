Vaša pot do samozavesti se začne z izbiro

Hitre in nagonske odločitve so seveda del našega vsakdana. Različne življenjske okoliščine vplivajo na to, koliko časa si bomo vzeli, da bomo podrobno proučili vse možnosti in pot, ki bi nas pripeljala do cilja. Izid ni vedno optimalen in niti ne moremo pričakovati, da bo vsakič popoln. Vendar že zavedanje, da življenje lahko ponuja veliko več, če si drznemo stremeti k najboljšemu, je dobra popotnica za napredek.

Obstajajo področja v življenju, v katerih lahko še bolj stremimo k najboljšemu – pri izbiri kariere, partnerja, prijateljev, življenjskega sloga in ne nazadnje tudi pri iskanju kakovostnih storitev za naše zdravje.

Poskrbite za uravnoteženo prehrano, redno gibanje in dovolj spanja. FOTO: Depositphotos

Kako v življenju stremeti le k najboljšemu

1. Postavite jasne cilje: Cilji naj bodo ambiciozni, a dosegljivi. Razdelite jih na manjše korake, ki vas bodo vodili k napredku. Vizualizacija ciljev in zapisovanje misli lahko bistveno pripomoreta k njihovi uresničitvi.

2. Manj je več: Kakovost vedno prevlada nad količino. Pri delu si prizadevajte za učinkovitost in strokovnost, pri prostem času pa izbirajte dejavnosti, ki vas resnično veselijo. Obkrožite se z ljudmi, ki vas spodbujajo in navdihujejo.

3. Nenehno se učite in razvijajte: Najboljšo verzijo sebe boste dosegli z izzivi. Berite knjige, udeležujte se delavnic, spoznavajte nove kulture in prisluhnite zgodbam drugih. Nove izkušnje širijo obzorja in nas obogatijo.

4. Skrbite za svoje telo in um: Poskrbite za uravnoteženo prehrano, redno gibanje in dovolj spanja. Prav tako je pomembno, da si vzamete čas za sprostitev, meditacijo ali druge tehnike za obvladovanje stresa.

5. Bodite pogumni pri odločitvah: Stremeti k najboljšemu pomeni tudi sprejemanje tveganj in izhod iz cone udobja. Ne bojte se neuspehov – vsaka izkušnja, dobra ali slaba, prinaša dragocene lekcije. Naj vam neuspehi ne omajejo samozavesti, temveč naj bodo odskočna deska za nadaljnjo rast.

Lep in zdrav nasmeh vam ne prinaša le samozavesti, temveč vpliva tudi na splošno počutje in kakovost življenja. FOTO: Depositphotos

Ko gre za zdrave zobe, ni prostora za kompromise

Posebno pozornost namenite skrbi za svoje telo – z različnimi športnimi dejavnostmi, uravnoteženo prehrano in ne nazadnje s premišljeno izbiro zdravstvenih ponudnikov.

In ko gre za vaš nasmeh, ni prostora za kompromise. Lep in zdrav nasmeh vam ne prinaša le samozavesti, temveč vpliva tudi na splošno počutje in kakovost življenja. Nepravilnosti, poškodbe ali izguba zob lahko bistveno vplivajo na sposobnost prehranjevanja, govora in celo izražanja čustev.

Pri odločitvah, povezanih z ustnim zdravjem, je ključno, da izberete strokovnjake, ki razumejo vaše potrebe in vam zagotovijo najboljše rešitve. Ni pomembno le, kako poskrbimo za svoje zobe doma, temveč tudi, komu zaupamo strokovno oskrbo. Zobozdravstvena klinika, ki sledi najnovejšim smernicam, uporablja vrhunske materiale in ponuja celovite storitve, je pri tem neprecenljiva.

Zakaj je prava izbira tako pomembna?

Slaba izbira zobozdravstvene oskrbe lahko privede do dolgotrajnih težav in dodatnih posegov. Napačna diagnostika ali neustrezno izvedeni posegi lahko vplivajo na zdravje celotne ustne votline. Zato je ključno, da izberete kliniko, ki ponuja preverjene in sodobne rešitve ter svojim pacientom zagotavlja varnost in dolgoročno zadovoljstvo.

Pri odločitvah, povezanih z ustnim zdravjem, je ključno, da izberete strokovnjake, ki razumejo vaše potrebe in vam zagotovijo najboljše rešitve. FOTO: Blaž Samec

Klinika Ortoimplant v Zagrebu je pravi naslov za vse, ki iščete kakovostno zobozdravstveno oskrbo. Njihova predanost izjemnosti se kaže v vsakem koraku zdravljenja. Njen ustanovitelj dr. Zdenko Trampuš je v 30 letih zgradil posebno vez s svojimi pacienti, ki iz njegove klinike odhajajo srečni in prerojeni. Njegova ekipa sodelavcev je strokovno podkovana za reševanje najrazličnejših težav – na enem mestu ponujajo vse zobozdravstvene storitve, najbolj znani v širši regiji pa so postali po najnaprednejših metodah v implantologiji.

Ena izmed njihovih največjih prednosti je uporaba naprednih tehnologij. Računalniško podprti kirurški postopki omogočajo izjemno natančnost, kar pomeni manj invazivne posege, krajše okrevanje in boljše rezultate. Natančne diagnostične naprave zagotavljajo popoln vpogled v stanje ustne votline in omogočajo zgodnje odkrivanje težav.

Preverite, zakaj so zobni vsadki največja revolucija v zobozdravstvu:

Prav področje implantologije je postalo paradni konj klinike – dr. Trampuš je namreč dolga leta raziskoval in spremljal najrazličnejše rešitve pri odpravljanju brezzobosti in zelo hitro prišel do ugotovitve, da z univerzalnimi implantološkimi rešitvami ne more pomagati vsem svojim pacientom, saj so potrebe vsakega edinstvene in odvisne od stanja kosti, splošnega zdravstvenega stanja in življenjskega sloga. V svojo kliniko je tako vpeljal različne vrste zobnih vsadkov, s katerimi lahko pomaga pacientom z najbolj kompleksnimi težavami. In prav tukaj je dr. Trampuš odkril svoj največji izziv – pomagati tudi tistim, ki so mislili, da niso pravi kandidati za zobne vsadke. Če boste izbrali kliniko dr. Zdenka Trampuša, boste uresničili svoj cilj, da boste tudi pri svojem nasmehu stremeli k najboljšemu.

Svojim pacientom tako ponujajo kar šest vrst zobnih vsadkov – od enostavnih vsadkov do sofisticiranih rešitev, kot so metoda All-on-4 in zigomatični vsadki. Vsaka vrsta vsadkov zagotavlja različne prednosti, ki pacientom omogočajo, da si povrnejo naraven nasmeh in funkcionalnost.

Najbolj revolucionarna metoda zdravljenja je All-on-4; gre za resnično inovativno rešitev za brezzobost, saj pacienti lahko nove zobe dobijo v samo enem dnevu.

Gre za minimalno invaziven postopek, ki izkorišča naravno kostno strukturo. Ključne prednosti te metode so hitra rehabilitacija, dolgotrajni rezultati ter ponovna vzpostavitev funkcionalnosti in estetike zob. Je idealna izbira za tiste, ki so zaradi parodontoze izgubili večino zob. S štirimi vsadki v eni čeljusti omogočajo stabilno in trajno rešitev, ki povrne funkcionalnost in estetiko nasmeha.

Zdenko Trampuš FOTO: Črt Piksi

Velik izziv v implantologiji je pomanjkanje kosti, ki je pogosto posledica dolgotrajne parodontoze. V takšnih primerih je metoda Zygoma All-on-4 idealna, saj se implantati pritrdijo v lično kost (zygoma), kar omogoča stabilno in trajno rešitev, brez potrebe po zahtevnih presaditvah kosti.

Za paciente, ki imajo hudo atrofijo kosti in pri katerih klasični vsadki niso mogoči, so subperiostalni in pterigoidni implantati najboljša možnost. Prvi so prilagojeni posameznemu pacientu in se namestijo neposredno na kost, pterigoidni implantati pa se sidrajo v zadnji del zgornje čeljusti, kar omogoča stabilno in trajno rešitev tudi v najzahtevnejših primerih.

Brez stresa in bolečin

Obisk zobozdravnika je za mnoge lahko stresen, vendar pri Ortoimplantu poskrbijo, da je izkušnja čim bolj prijetna. Njihovo osebje se zaveda, kako pomembno je ustvariti občutek varnosti in zaupanja. Zato se vsakemu pacientu posvetijo s posebno pozornostjo, razložijo potek zdravljenja in odgovorijo na vsa vprašanja. Za vse tiste, ki jih morda skrbi bolečina in se izrazito bojijo zobozdravstvenih posegov, imajo v kliniki Ortiomplant DENTAL SPA unikatno rešitev: analgosedacijo, torej možnost, da med celotnim postopkom spijo.

Naročnik oglasne vsebine je Ortoimpant DENTAL SPA