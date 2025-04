Edinstvena oaza sprostitve in vodnih doživetij v Vodnem mestu Atlantis

Letos je za Vodno mesto Atlantis posebno leto, saj praznuje 20. rojstni dan. Nataša Keršič Razinger, direktorica Vodnega mesta Atlantis, nas je popeljala v edinstveno oazo sprostitve in vodnih doživetij, kjer vsak najde nekaj zase.

Več kot le bazeni in več kot zgolj plavanje

Foto Marko Delbello Ocepek

Atlantis niso samo bazeni, nam v zanimivem pogovoru v osrčju Wellnessa Atlantis, ki so ga prenovili pred nekaj meseci, razloži Nataša Keršič Razinger: »To je mesto za zabavo, rekreacijo in za sproščujoč način preživljanja prostega časa. Trudimo se, da z atrakcijami, kot so tobogani in vodna igrala, pa tudi z animacijskim programom naredimo okolje, ki bi bilo čim bolj zanimivo za otroke. Da res radi pridejo sem, da se pri nas zadržujejo in tudi vrnejo.« V tej luči in s takšnim konceptom je zastavljen celoten center. V njem svoj kotiček dobrega počutja najdejo obiskovalci različnih starostnih skupin. S stalnim prilagajanjem zahtevam trga ustvarjajo ponudbo, ki je sodobna in po meri obiskovalcev.

Ob prihajajočem rojstnem dnevu smo v pogovoru z Natašo Keršič Razinger želeli pogledati v preteklost, predvsem pa občutiti utrip vodnega mesta, ki je v vseh teh letih ne le ohranil kakovost ponudbe, ampak je predvsem uspel ustvariti raznoliko harmonijo doživetij, ki pritegnejo zelo različno občinstvo – ne le slovenskih, temveč tudi številnih tujih gostov. Vodno mesto Atlantis je namreč v vseh teh letih postalo ena vodilnih ljubljanskih turističnih atrakcij, ki ne le odlično dopolnjuje celotno ponudbo prestolnice, temveč popestri dogajanje v celotnem BTC Cityju.

»Z odprtjem Vodnega mesta Atlantis smo prinesli novo dimenzijo prostega časa, sprostitve in vodne zabave, ki je bila do takrat v Ljubljani nekaj nepredstavljivega. Postali smo priljubljena točka druženj, rekreacije in sprostitve za obiskovalce iz vse Slovenije in tujine.«

FOTO: Vodno mesto Atlantis

Katere so tiste najboljše storitve, v katerih uživa celotna družina?

Danes ponujamo celostno izkušnjo sprostitve, zabave in regeneracije – na enem mestu. Obiskovalci lahko izbirajo med različno vsebino: Svetom doživetij, ki je namenjen družinski zabavi, Wellnessom Atlantis, ki ponuja številne vrste savn in ritualov, kjer obiskovalci najdejo mir in sprostitev. V sklopu prenovljenega Wellnessa Atlantis pa smo ustvarili novo oazo – z razširjeno ponudbo masaž, zvočnih terapij in edinstvenih tretmajev. Naša ponudba je zasnovana tako, da vsakdo glede na svoje potrebe najde kaj zase.

Kako bi opisali popoln družinski dan v Atlantisu?

Popoln družinski dan v Atlantisu je dan, ko se vsi – od najmlajših do staršev in starih staršev – počutijo brezskrbno. Otroci uživajo v bazenih, toboganih in otroškem kotičku, starši se sprostijo v savni ali ob masaži, dan pa zaključijo s kopanjem ali sladoledom. Poleg tega ponujamo rojstnodnevne zabave, plavalne tečaje in počitniške aktivnosti, kar nas resnično povezuje z družinami – tudi dolgoročno.

FOTO: Vodno mesto Atlantis

Kako ste se v tem času prilagajali novim trendom v welnessu, rekreaciji in sprostitvi? Kako se je vaša ponudba spreminjala čez leta?

Welness danes ni več razkošje – postal je osnovna potreba. Zato spremljamo trende na globalni ravni in jih prilagajamo našim obiskovalcem. Zadnja prenova središča dobrega počutja je ravno odgovor na potrebe sodobnega gosta: več zasebnosti, dostopnosti, holistični pristopi in naravni elementi. Poudarek dajemo umirjanju, regeneraciji, ritualom in doživljajski komponenti. Odprtost za novosti, poslušanje uporabnikov in sodelovanje s strokovnjaki nam omogočajo, da se nenehno razvijamo.

Industrija dobrega počutja se vse bolj povezuje z zdravjem, trajnostjo in mentalno stabilnostjo. V Atlantisu temu sledimo z vključevanjem naravnih sestavin, personaliziranih programov, poglobljenih ritualov in celostnih terapij. Zavedamo se, da welnes ni le fizična sprostitev, temveč podpora celotnemu življenjskemu slogu – zato povezujemo gibanje, umirjanje in regeneracijo.

FOTO: Vodno mesto Atlantis

Lani so v Vodnem mestu Atlantis zaključili popolno prenovo Wellnessa. Nastal je center dobrega počutja s celovito ponudbo. Z umirjenim ambientom, samostojnim vhodom in tropsko počivalnico prinaša edinstven koncept urbanega welnessa v osrednji Sloveniji ter obiskovalcem omogoča sprostitev in regeneracijo – tudi v kombinaciji z delom, saj nekateri njegovo mirno in spodbudno okolje izkoristijo za delo na daljavo. »Novi welness je nastal nekako v duhu časa. Vedno bolj skrbimo za svoje zdravje in vitalnost. Prav regeneracija je v skladu s trendi – po vsakodnevnem stresu, ki ga doživljamo v službi, ali po športnih podvigih. Welness je prav ta protiutež za regeneracijo po vsem fizičnem in mentalnem stresu, tako da nameravamo še naprej razvijati prostor, ki to omogoča. Regeneracijo, sproščanje in odmik od vsakdana,« izjemno ponudbo dobrega počutja oriše Nataša Keršič Razinger.

Atlantis je v vseh letih postal sinonim za nepozabna doživetja otrok – od učenja plavanja do počitniških aktivnosti in rojstnodnevnih zabav. Kako se lotevate ustvarjanja teh programov?

Naše programe za otroke ustvarjamo z veliko pozornosti in srčnostjo. Zavedamo se, da je prvi stik z vodo za otroka lahko odločilen. Zato so naši učitelji plavanja izkušeni in posebej usposobljeni za delo z otroki. Pri ustvarjanju rojstnodnevnih zabav in počitniških programov pa iščemo ravnotežje med zabavo, ustvarjalnostjo in varnostjo – želimo, da se otroci učijo, rastejo in hkrati neizmerno uživajo.

Vodno mesto Atlantis z več kot 15.000 kvadratnimi metri pokritih površin je eno največjih pokritih vodnih središč v Evropi. V dvajsetih letih se je v njihovih bazenih naučilo plavati kar 20.000 otrok. Kako uspešni so, potrjuje tudi priznanje: Atlantis se namreč ponaša s kar 19 zaporednimi nazivi Naj kopališče v kategoriji pokritih bazenskih kopališč.

FOTO: Vodno mesto Atlantis

V popolnoma prenovljenem Wellnessu Atlantis vas čaka oaza miru. FOTO: Vodno mesto Atlantis

Trajnostne rešitve postajajo vse pomembnejše. Kako jih vpeljujete v delovanje Atlantisa?

Trajnost je postala naš vsakdanji standard. Eden pomembnih korakov je povezava s sosednjim objektom AquaFilSLO, od koder z njihovo odpadno toploto ogrevamo objekt in bazensko vodo. Uvedli smo tudi varčne sisteme razsvetljave, skrbno ravnanje z vodo in energijo ter optimizacijo prezračevanja. To so pomembni koraki, ki dolgoročno vplivajo na naš odtis – in zgled, ki ga želimo prenašati naprej.

Ali pripravljate kakšne večje projekte ali novosti v prihodnosti? Kakšna je vaša dolgoročna vizija?

Prenova centra dobrega počutja je bila velik projekt. Pri vseh posodobitvah v ospredje postavljamo boljšo uporabniško izkušnjo ter trajnostne rešitve in energetsko učinkovitost. Želimo, da Atlantis ostane vodilni center dobrega počutja v Sloveniji – tako po vsebini kot po pristopu.

Naša vizija je jasna – Atlantis želimo razvijati kot center dobrega počutja, ki presega klasični koncept bazena ali savne. Želimo ustvarjati urbano oazo, kjer se obiskovalci lahko umirijo, obnovijo energijo in se povežejo z naravo in samim seboj – tudi v središču mesta. Prizadevamo si, da bo vsak obisk priložnost za nekaj več – za stik, ravnovesje in pristno izkušnjo.

FOTO: Vodno mesto Atlantis

»Vabljeni v Vodno mesto Atlantis – kraj, kjer lahko vsakdo najde svoj trenutek sprostitve, ne glede na to, ali si želite družinske zabave, mirnega oddiha ali razvajanja telesa in duha. Ob praznovanju 20. rojstnega dne smo še posebej veseli, da lahko delimo to pot tudi z vami – pridite, doživite in praznujte z nami!«

Naročnik oglasne vsebine je BTC d.d.