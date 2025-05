Video: Kaj je dvojna kariera in zakaj je ključna za vrhunske športnike?

V tem obdobju športniki potrebujejo ogromno podpore, znanja in usmeritev, ki jim pomagajo graditi novo kariero po karieri. Olimpijski komite Slovenije je zato v zadnjih letih močno osredotočen na razvoj dvojne kariere športnikov. S tem vrhunske športnike podpira pri usklajevanju športnih ciljev z izobraževalnimi in pozneje zaposlitvenimi ter jim na različne načine pomaga pri razvijanju drugih profesionalnih kompetenc. S tem jim omogoča, da so bolj pripravljeni na izzive, ki jih čakajo po zaključku športne poti. S ciljem, da lažje zgradijo nove temelje, ki bodo podpirali njihovo karierno rast in osebni razvoj.

Primeri, kot so zlata olimpijka Andreja Leški, ki je zaključila študij na Ekonomski fakulteti, Žana Pintarič, vrhunska lokostrelka, ki je študentka Naravoslovne fakultete Univerze v Ljubljani, in Nika Prevc, študentka bibliotekarstva na Filozofski fakulteti, dokazujejo, da lahko vrhunski športniki uspešno usklajujejo svojo športno kariero z izobraževanjem. Takšni športniki so neprecenljiv vzor mladim, ki si želijo slediti svojim športnim sanjam, hkrati pa ne želijo opustiti izobraževanja.

Karierni center – zaveznik športnikov pri prehodu v novo kariero

S tem namenom je bil leta 2019 v okviru OKS ustanovljen Karierni center, ki vrhunskim športnikom zagotavlja celostno podporo v fazi pridobivanja izobrazbe in na prehodu iz športne v poklicno pot. »Vemo, da so športniki res specifična populacija, kariere športnikov so razmeroma kratke in polne nepričakovanih situacij, zgodijo se na primer poškodbe, ki pogosto zaznamujejo njihove kariere. Zato smo želeli, da bi že mladi med izobraževanjem imeli boljše možnosti za usklajevanje športnih in potem izobrazbenih poti, in jim skušamo z različnimi programi to omogočati,« pripoveduje Lena Gabršček, vodja Kariernega centra za športnike pri OKS, vrhunska športnica in paralimpijka. Karierni center s tem namenom podeljuje tudi dva pomembna certifikata.

Lena Gabršček, vodja Kariernega centra za športnike pri OKS, vrhunska športnica in paralimpijka. FOTO: Blaž Samec

Certifikat športnikom prijazno izobraževanje

Gre za certifikat, ki predvsem bodočim športnikom ponuja informacijo o tem, na kateri šoli oz. fakulteti bodo lahko lažje usklajevali šolske, študijske in športne obveznosti. »Certifikat služi kot primerjalna vrednost med šolami in fakultetami, saj morajo šole, ki so certifikat prejele, izpolnjevati določene pogoje in kriterije; da so res čim bolj prilagodljivi pri ocenjevanju znanja, pri dobivanju ocen, da je urnik fleksibilen in podobno,« pove Gaberščkova. Trenutno ima certifikat OKS približno 20 srednjih šol in približno 40 višjih oziroma visokih šol.

Certifikat športu prijazno podjetje

Z drugim certifikatom, športu prijazno podjetje, pa želijo pri OKS spodbuditi predvsem podjetja k zaposlovanju vrhunskih športnikov. Tako lahko preko razpisa pridobijo dodatne točke, če se odločijo za zaposlovanje vrhunskih športnikov. »Osebno mislim, da je za športnika zelo pomembno, da mu je omogočena zaposlitev pri podjetju, saj tako lahko po športni karieri razvija tudi profesionalno,« pove Peter Dokl, vodja oddelka za športnike in olimpijske vrednote, nekdanji vrhunski športnik, biatlonec in olimpijec.

Sam je v zadnjih letih svoje športne kariere, po olimpijadi v Sočiju, že vedel, da je prišel čas za novo obdobje v njegovem življenju. Da je bil ta prehod lažji, mu je pomagala med športno kariero pridobljena formalna izobrazba. Nekdanji vrhunski biatlonec se je tako po opravljeni maturi na Gimnaziji Šiška vpisal na fakulteto za varnostne vede in sočasno, kljub zahtevnim športnim obveznostim usklajeval šport in študij. »Med študijem sem bil tudi na svojih prvih olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru in menim, da imamo športniki kljub izredno zahtevni športni karieri še vedno ogromno časa, ki ga lahko namenimo drugim stvarem,« pove nekdanji olimpijec in doda, da si je sam že v sklepni fazi svoje športne kariere nalil čistega vina in aktivno iskal rešitve za naslednje življenjsko obdobje po športni karieri, ki je bilo neizbežno. »Svojo prvo zaposlitev sem dejavno iskal v naboru sponzorjev takratne biatlonske reprezentance in bil pri tem tudi uspešen, saj sem se zaposlil pri enem izmed sponzorjev,« pove nekdanji vrhunski športnik.

Peter Dokl, vodja oddelka za športnike in olimpijske vrednote, nekdanji vrhunski športnik, biatlonec in olimpijec. FOTO: Blaž Samec

Olimpijski komite Slovenije znotraj Kariernega centra sodeluje tudi z Zavodom Vitae +, s katerim se športniki ob zaključku športne kariere lahko povežejo in pridobijo koristne informacije in svetovanje o možnostih nadaljevanja profesionalne poklicne poti.

Zaradi svoje izkušnje tudi drugim športnikom priporoča, naj razmišljajo o prehodu iz športne v poklicno kariero že veliko prej, in poudari, da je izredno pomembno, da se poleg športne kariere še izobražujejo in pozneje razvijajo poklicno pot, saj jim ravno ta druga (oziroma dvojna kariera) omogoča lažji prehod, ko se športna kariera zaključi. »Tudi razne raziskave kažejo, da športniki, ki so uspešni pri dvojni karieri, ta prehod opravijo veliko lažje in so tudi kot osebnosti veliko bolj razviti,« doda Dokl.

Da sta razvoj dvojne kariere vrhunskega športnika in podpora šole ter kasneje podjetja izredno pomembna, poudarja tudi kapetanka slovenske odbojkarske reprezentance sede Lena Gabršček. »Spominjam se, da je bilo v času izobraževanja res treba izkoristiti praktično vsako prosto minuto. Učila sem se na poti na trening, na poti na tekmovanja, med treningi. Res je bilo treba biti učinkovit, kar pa mislim, da je danes pozitivno, saj se znam boljše organizirati. Zdaj, ko sem zaposlena, pa vidim, kako je pomembno, da ima posluh tudi delodajalec ter da imaš okoli sebe ljudi, ki razumejo tvoj urnik in so ti pripravljeni pomagati, se prilagajati.«

Celostna skrb za športnike že v mladih letih

Znotraj Kariernega centra pri OKS potekajo tudi številni programi, projekti in aktivnosti za mlade športnike oz. športnike, ki so tik pred vrhunsko športno kariero; mladinske olimpijske igre, olimpijski festival evropske mladine, olimpijski kampi ipd. »Vsi programi ponujajo res pester nabor vsebin in širijo olimpijske vrednote, kot so prijateljstvo, spoštovanje, sodelovanje. Na teh dogodki mlade že seznanimo z možnostjo razvoja dvojne kariere in jih opozorimo na njen pomen,« opisuje Gabrščkova.

Peter Dokl, vodja oddelka za športnike in olimpijske vrednote in Lena Gabršček, vodja Kariernega centra. FOTO: Blaž Samec

Za perspektivne športnike pa OKS skrbi tudi z različnimi oblikami finančne pomoči. Tako so na voljo štipendije za perspektivne športnike, ki jih sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Fundacija za šport, za športnike iz socialno ogroženih družin skrbi fundacija Miroslava Cerarja in Leona Štuklja. Za zares vrhunske športnike pa je tu tudi sklad vrhunskih športnikov ipd.

»Mladim športnikom bi predvsem svetoval, naj si izberejo športno panogo, v kateri uživajo in treninge z veseljem obiskujejo. To je prvi pogoj, da bodo tudi vztrajali. Hkrati pa naj se zavedajo, da udejstvovanje v športu ne pomeni, da ne dokončajo tudi uradne izobrazbe, saj ravno ta omogoča lažji prehod po končanju športne kariere,« svetuje Peter Dokl, nekdanji vrhunski športnik (biatlonec) in olimpijec.

Zdi se mi pomembno, da mladi uživajo v tem, kar počnejo, in hkrati, da vedo, da so kariere športnikov kratke in da ni pametno zanemarjati izobraževanja. Po koncu športne poti je treba začeti novo pot, in če o tej poti razmišljaš že med športno kariero, bo prehod v poklicno lažji,« pravi Lena Gabršček, vrhunska športnica (odbojka v sede) in paralimpijka.

Cilj je nacionalni karierni center

Pri OKS sicer načrtujejo da bo prihodnje leto zaživel tudi Nacionalni karierni center za športnike, ki bo nadgradnja trenutno obstoječega. To je tudi eden od predlogov vladne delovne skupine za pregled položaja športa in športnikov, v katero sta bila vključena tudi Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Nacionalni karierni center za športnike »predstavlja nadgradnjo in povezavo obstoječih in novih aktivnosti za hkratno udejstvovanje mladih v športu in uspešno izobraževanje na eni ter omogočanje njihovega uspešnega prehoda na trg dela po zaključku kariere na drugi strani. Namenjen je registriranim, kategoriziranim, perspektivnim in vrhunskim športnikom. Na športnike, ki bodo vanj vključeni, bo imel neposredne pozitivne učinke, ob tem pa želimo s kariernim centrom motivirati tudi mlade športnike in njihove družine, da na vrhunskem nivoju vztrajajo tudi v športih, ki so sicer manj komercialno zanimivi«, pa pravijo na Olimpijskem komiteju Slovenije.

