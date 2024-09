Nižji stroški in lepša prihodnost: kakšno rešitev ponuja Petrol

Petrol s številnimi energetskimi rešitvami posameznikom in podjetjem olajša zeleni prehod in hkrati zagotavlja prave pogoje za samooskrbo z učinkovitim nadzorom stroškov.

Vedno izrazitejša vsesplošna ozaveščenost na eni strani in precej negotove razmere na trgu na drugi so tako posameznike kot podjetja prisilile razmišljati o alternativnih možnostih oskrbe z energijo. Trajnost namreč še zdaleč ni le modna mantra, temveč je stališče globalne družbe, ki s številnimi spremembami in ukrepi zasleduje načela brezogljične družbe.

In prav v tej zeleni tranziciji je podjetje Petrol postalo eden glavnih akterjev, ki svojim uporabnikom ponujajo alternativne energetske možnosti.

Kaj vse ponujajo, kakšna je njihova vizija prihodnosti in kakšno je trenutno stanje na trgu energetike, smo se pogovarjali z Rokom Čeponom, mag. inž. str., vodjem projektov energetskih rešitev v industriji v Petrolu, in Alešem Grudnom, direktorjem energetskih rešitev za dom v Petrolu.

»Doslej smo v Petrolu razvili rešitve za že več kot 1000 objektov – javne, industrijske, poslovne, turistične, gostinske, športne, izobraževalne, objekte za nego in zdravstvo, pa tudi za kmetije, cerkve in večstanovanjske stavbe. Opremili smo tudi približno 5000 slovenskih domov s sončnimi elektrarnami in toplotnimi črpalkami.« (Rok Čepon)

Največ vprašanj je povezanih s povrnitvijo investicije

»Toplotna črpalka ali sončna elektrarna? Morda oboje? Koliko me bo stalo in koliko se bo to poznalo na mesečni položnici? Ali bo moja streha zdržala sončne celice?« To so le nekatera izmed najpogostejših vprašanj posameznikov, ki razmišljajo o novi energetski rešitvi in o tem, kako pričarati dom, ki bo samooskrben, okolju prijazen in bo hkrati ponujal dolgoletno brezskrbnost, tudi z vidika nadzora stroškov.

Strokovnjaki pri Petrolu imajo odgovor na številna vprašanja – skupaj s svojimi strankami iščejo rešitve po meri oziroma takšne, ki temeljijo predvsem na »pretekli porabi energentov, pa tudi morebitnih prihodnjih spremembah, kot sta nakup električnega avtomobila, zamenjava sistema ogrevanja itd.,« sistem sodelovanja pri izbiri najboljše rešitve oriše Aleš Gruden in ob tem poudari: »Optimalna rešitev za stanovanjske objekte je seveda primerno velika sončna elektrarna s kombinacijo baterije in sistemom ogrevanja s toplotno črpalko. Vedno pogosteje pa se vgrajujejo tudi e-polnilnice. Z uveljavitvijo spremembe obračunavanja omrežnine in odpravo t. i. net-meteringa pa bo vedno bolj pomembna tudi lokalna optimizacija in upravljanje večjih porabnikov t. i. HEMS (home energy management system).«

Kaj so najpogostejša vprašanja strank, ki razmišljajo o energetski samooskrbi? Na kakšen način pristopite kot svetovalci?

Najpogostejše vprašanje je vedno doba povračila investicije oz. ali se vgradnja sončne elektrarne in/ali toplotne črpalke sploh splača.

Katera od investicij zahteva najmanj posegov v hišo?

Posegi v hišo pri vgradnji sončne elektrarne in toplotne črpalke so zelo odvisni od stanja objekta, lahko je vgradnja zelo enostavna, se pa včasih zgodi (redko), da je potrebnih precej prilagoditev.

Pred vgradnjo sončne elektrarne je smiselno dobro preveriti stanje strehe oz. strešne kritine.

Katera naložba se najhitreje povrne?

Povračilo investicije je odvisno od zakonodajnih okvirjev, cen energentov in višine subvencij. Kljub odpravi net-meteringa je zaradi ugodnih subvencij in akcijske Petrolove ponudbe povračilna doba za sončne elektrarne okoli osem oziroma devet let. Podobna povračilna doba je tudi v primeru toplotnih črpalk.

»Najbolj priljubljene trajnostne energetske rešitve so sončne elektrarne in toplotne črpalke, vendar pa so zadnje zakonodajne spremembe in normalizacija cen energentov negativno vplivale na razvoj trga obeh rešitev.« (Aleš Gruden)

Zakaj je pomembno, da ob postavitvi sončne elektrarne pomislimo tudi na hranilnike energije? Kakšna je njihova prednost?

Z odpravo net-meteringa lastnik sončne elektrarne plačuje vso prevzeto energijo, vključno z omrežnino. Energijo, ki je ne porabi v času proizvodnje, pa prodaja dobavitelju, običajno po precej nižji ceni, kot jo kupuje. Uporaba baterije zvišuje samozadostnost in s tem zniža strošek omrežnine in strošek prevzete energije iz omrežja ter s tem skrajša povračilno dobo investicije.

Lahko opišete uporabnost hranilnikov električne energije v praksi – na primeru gospodinjstva, ki ima poleg sončne elektrarne tudi toplotno črpalko in električni avtomobil?

Običajno je poraba energije v času največje proizvodnje najnižja, ker so ljudje v službi. Hranilnik električne energije proizvedene presežke shrani, da jih lahko uporabniki porabijo takrat, ko jih potrebujejo.

Na primer toplotno črpalko nastavijo tako, da dvigne temperaturo v hiši, preden se vrnejo domov, ali pa zjutraj, preden vstanejo. Baterijo napolnijo ponoči, ko je nižja cena energije in obenem nižja tudi omrežnina. Drugi primer je, da shranimo energijo, ki jo sončna elektrarna proizvede čez dan, in jo porabimo popoldan ali zvečer, na primer za pripravo obrokov, gledanje televizije, računalnik …

Kakšne rešitve svetujete nekomu, ki prenavlja hišo, in nekomu, ki šele postavlja zasnovo za gradnjo? Kakšne so pravzaprav omejitve pri prenovah?

Prva je vedno dobra izolacija in okna. Ne pozabimo, da je najcenejša tista energija, ki je ne porabimo.

Tudi če stranke ne načrtujejo vgradnje sončne elektrarne ob sami gradnji ali prenovi, predlagamo, da razmislijo o lokaciji razsmernika in baterije ter izvedejo ustrezno predpripravo notranjih inštalacij (kabelski kanali). Pri tem seveda ne smejo pozabiti na ozemljitev.

Pri ogrevanju pa, če se le da, svetujemo izvedbo ploskovnega nizkotemperaturnega ogrevanja, ker so v tem primeru izkoristki najvišji.

Kako bo videti naš dom v prihodnosti? Že čez deset ali dvajset let? Nam ga lahko opišete? Kakšno mesto bo v njem imel Petrol?

Verjetno bo naš dom čez deset ali dvajset let precej bolj trajnosten v smislu nižje porabe energije in bolj skrbnega ravnanja z viri, kot je voda. Verjetno bosta primerno velika sončna elektrarna z baterijo in ogrevanje s toplotno črpalko postala nekakšen standard. V vsakem primeru pa bodo uporabniki bolj aktivni v smislu upravljanja lokalne porabe in zagotavljanja čim večje samooskrbnosti. Ne predstavljamo si doma brez naprednega sistema upravljanja lokalnih proizvodnih virov in večjih porabnikov (HEMS).

Kmetija Sajovic FOTO: Miran Kambic

Uspešna zgodba: energetska samooskrba na kmetiji Sajovic Na kmetiji Sajovic, kjer skrbijo za kar 300 glav živine, so se odločili za pomemben korak k trajnosti – za lastno proizvodnjo elektrike. Petrol jim je pomagal pri zasnovi in namestitvi sončne elektrarne, ki zdaj napaja stroje za molzenje krav, razsvetljavo v hlevu in druge porabnike v objektu. Z letno proizvodnjo 68 MWh lastne elektrike so ne le zagotovili energetsko neodvisnost kmetije, temveč so tudi občutno zmanjšali svoj ogljični odtis. Letno emisije CO2 zmanjšajo za 22,3 tone – kar je enako, kot če bi na novo posadili 1069 dreves. S tem so postali vzor trajnostnega kmetovanja.

Zelena energija podjetjem omogoča večjo konkurenčnost

V podjetju Petrol imajo s široko paleto rešitev tudi za poslovne uporabnike – od energetskega svetovanja do vgradnje energetskih sistemov ter njihovega upravljanja in upravljanja energijskih tokov. Vsekakor je ključno, da za vsakega uporabnika poiščejo najbolj optimalno kombinacijo različnih rešitev, ki so prilagojene različnim specifikam – to je tudi osnovno zagotovilo za višji prihranek. »Prav ekonomska upravičenost je eden od ključnih gonil za odločitev in realizacijo,« pove Rok Čepon in ob tem še doda, da so prav s takšnim pristopom številnim podjetjem pomagali do energetske transformacije. »Med našimi pomembnejšimi referencami so projekti z naročniki Atlantic Group, SIJ Acroni, Cinkarna Celje, Hidria, Spar in drugimi. Rešitve vključujejo sončne elektrarne, baterijske hranilnike, njihovo upravljanje in vzdrževanje ter dobavo energije.«

Kaj v praksi pomeni, da so vaše rešitve na ključ?

Strankam zagotavljamo podporo od ideje naprej. Prevzamemo lahko vsa dela, ki so potrebna za uspešno vgradnjo in obratovanje energetskega sistema. Tako jim ni treba namenjati veliko časa vodenju projektov oz. se lahko bolj posvečajo svoji osnovni dejavnosti. Primer so številni projekti energetskih sanacij, ko izvedemo projekte in nato tudi več kot deset let skrbimo za njihovo optimalno obratovanje, s čimer strankam zagotovimo brezskrbnost in maksimalni prihranek pri stroških.

Kateri vir energije trenutno zagotavlja največjo optimizacijo stroškov, predvsem dolgoročno?

Sončna energija ostaja eden od najbolj privlačnih virov, predvsem pa je najbolj dostopna. Zajem te energije preko fotonapetostnih modulov je že zelo razširjena in uveljavljena rešitev. Vedno večji izziv pa postaja upravljanje te energije. Ni dovolj, da energijo zajamemo. Moramo jo porabiti na mestu proizvodnje, shraniti ali pa prenesti na drugo mesto porabe. Za ta segment pa obstaja vedno več rešitev, ki pa zahtevajo skrbno načrtovanje in pametno upravljanje. Ključ za dolgoročno uspešnost je celovito obvladovanje energijskih tokov.

Ali je energetska samooskrba dobra rešitev v luči novega večtarifnega obračunavanja električne energije? Zakaj?

Prava samooskrba bo ključna za učinkovito obvladovanje in zmanjševanje stroškov. Z njo se zmanjšata dosežena odjemna moč iz omrežja in odjem energije. Prava samooskrba pa pomeni, da ne samo proizvajamo čim večje količine energije, ampak jo proizvedemo takrat, ko jo lahko porabimo ali shranimo. Če tega ne izpolnimo, je lahko učinek nasproten in stroški se lahko celo povečajo.

Kako bodo podjetja, ki se bodo odločila za zeleno energijo oz. samooskrbo, postala tudi bolj konkurenčna na trgu?

Prvi neposredni vpliv je seveda zmanjšanje stroškov, kar izboljša konkurenčnost. Drugi vpliv, ki postaja vedno bolj pomemben, pa je zagotovitev, da podjetje porablja zeleno energijo. To je v industrijskih podjetjih velikokrat strateška usmeritev, saj njihovi kupci želijo izdelke, ki so proizvedeni z zeleno energijo. Vedno bolj pogosto to ni samo konkurenčna prednost, temveč pogoj za pridobitev novih poslov.

Uspešna zgodba podjetja Atlantic Grupa s Petrolom Multinacionalno podjetje Atlantic Grupa se že vrsto let aktivno preobraža v zeleno podjetje. V ta namen so iskali partnerja, da bi uresničili svoje cilje in v Rogaški Slatini, kjer polnijo legendarno mineralno vodo Donat, postavili sončno elektrarno. V Petrolu so jim omogočili uresničitev ciljev: nova sončna elektrarna bo na letni ravni proizvedla 1,01 GWh, kar je primerljivo z oskrbo približno 350 gospodinjstev ali manjše vasi. Na lokaciji bosta na voljo tudi dve polnilni postaji za električne avtomobile, ki se bodo polnili s sončno energijo. S tem projektom Atlantic Grupa ne le prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa, temveč postavlja standard za trajnostne prakse v industriji.

