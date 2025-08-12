  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Evropa išče trdna jamstva za Ukrajino

    EU opozarja, da s spreminjanjem meja s silo ne bo trajnega in pravičnega miru.
    V Bruslju pripravljajo že 19. sveženj sankcij proti Rusiji. Po zatrjevanju zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas popuščanja ne bo, dokler Moskva ne bo privolila v popolno in brezpogojno premirje. FOTO: Yves Herman/Reuters
    V Bruslju pripravljajo že 19. sveženj sankcij proti Rusiji. Po zatrjevanju zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas popuščanja ne bo, dokler Moskva ne bo privolila v popolno in brezpogojno premirje. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Peter Žerjavič
    12. 8. 2025 | 19:21
    5:21
    V nadaljevanju preberite:

    Na stari celini se bodo danes nadaljevale številne diplomatske aktivnosti pred petkovim srečanjem Vladimirja Putina in Donalda Trumpa na Aljaski. Cilj je doseči, da bodo v pogovorih čim bolj upoštevani temeljni varnostni interesi Evrope in Ukrajine. Najpomembnejši evropski voditelji na čelu z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom so bolj kot akterji opazovalci dogajanja.

    Voditelji EU, razen madžarskega premiera Viktorja Orbána, so pred pogovori v skupni izjavi podprli Ukrajino, da se mednarodnih meja ne sme spreminjati s silo. Prepričani so, da bi bila pogajanja smotrna samo »v okviru prekinitve ognja ali zmanjšanja sovražnosti«. O poti do miru v Ukrajini ne sme biti odločeno brez Ukrajine, so opozorili. Pravičen mir, ki prinaša stabilnost in varnost, mora upoštevati mednarodno pravo, vključno z načeli neodvisnosti, suverenosti, ozemeljske celovitosti in zavračanja spreminjanja mednarodnih meja s silo.

    Več iz teme

    Ruska aresijapogajanjaZDAVladimir PutinDonald TrumpNatosankcijeKaja Kallas

