Evropa išče trdna jamstva za Ukrajino

Na stari celini se bodo danes nadaljevale številne diplomatske aktivnosti pred petkovim srečanjem Vladimirja Putina in Donalda Trumpa na Aljaski. Cilj je doseči, da bodo v pogovorih čim bolj upoštevani temeljni varnostni interesi Evrope in Ukrajine. Najpomembnejši evropski voditelji na čelu z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom so bolj kot akterji opazovalci dogajanja.

Voditelji EU, razen madžarskega premiera Viktorja Orbána, so pred pogovori v skupni izjavi podprli Ukrajino, da se mednarodnih meja ne sme spreminjati s silo. Prepričani so, da bi bila pogajanja smotrna samo »v okviru prekinitve ognja ali zmanjšanja sovražnosti«. O poti do miru v Ukrajini ne sme biti odločeno brez Ukrajine, so opozorili. Pravičen mir, ki prinaša stabilnost in varnost, mora upoštevati mednarodno pravo, vključno z načeli neodvisnosti, suverenosti, ozemeljske celovitosti in zavračanja spreminjanja mednarodnih meja s silo.