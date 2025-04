Sedem sanjskih postaj nepremičninske morske transverzale

Stojine morske nepremičnine s svojim udobjem in popolnim mirom na nekaj najbolj iskanih lokacijah ob slovenski in hrvaški obali so zaradi odlične povezave z avtocestami hitro dostopne in zato pri slovenskih kupcih zelo iskane.

Vabimo vas na sanjsko potovanje po Jadranski obali, kjer boste spoznali nekaj neprecenljivih biserov, ki jih je za vas pripravila nepremičninska agencija Stoja Trade, ki že 30 let kroji ponudbo nepremičnin na slovenskem nepremičninskem trgu.

Vila La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

Bivanje ob morju ima nepremagljiv čar, in če omahujete med nepremičnino blizu Kopra, v Portorožu, na Crvenem Vrhu, v Umagu, Poreču, Ičićih ali Zadru, naj vam video in fotografije pomagajo sprejeti življenjsko pomembno odločitev. Tudi če ne iščete svojega kotička ob morju, je vedno dobrodošlo pogledati, kaj ponuja Jadran, mogoče pa dobite idejo za naložbo.

La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

»Svoj niz morskih biserov smo poimenovali kar Stojina morska pot ali Stojino morsko popotovanje. Na vse projekte smo izredno ponosni, saj jih skrbno izbiramo in stojimo za njimi. Popotovanje začenjamo v Kopru, v vasici Šmarje, kjer se že kažejo pravi obrisi naselja Rezidence Murva. Stanovanja so že razprodana, hiše oziroma vile pa še čakajo lastnike. Od tam se spustimo na portoroško riviero, kjer smo za vas izbrali prekrasno Vilo Olea s tremi stanovanji, bazenom, garažami,« je slovenski del morske transverzale opisal direktor Stoje Trade Zoran Đukić.

Ekipa Stoja Trade FOTO: Voranc Vogel

Iz Portoroža se pot vije na Crveni Vrh, kjer je v varovanem resortu Petram na voljo še ena vila z bazenčkom, od tam pa naprej v Umag. Sredi oljčnikov že gradijo vili Aurelia in Oliviera. Od tam se lahko odpravimo v Poreč, kjer nas pričakuje popolnoma opremljena vila La Rezidenca, ki lahko deluje samostojno kot ena enota ali kot večstanovanjska vila. Na vzhodni strani istrskega polotoka se nad opatijsko riviero dviga vasica Ičići, kjer Stoja gradi apartmajsko naselje v dveh vilah z bazeni. Od tam se spustimo v Zadar, v mestece Kožino, kjer lahko prevzamete ključe enega od stanovanj, ki so videti kot vrstne hiške.

Sveže na nepremičninskem trgu: preverite ponudbo agencije Stoja Trade z odličnimi novogradnjami ob slovenski in hrvaški obali

Prva postaja: Rezidence Murva v Šmarjah pri Kopru

Rezidence Murva FOTO: Stoja Trade

V Šmarjah pri Kopru Stoja Trade gradi Rezidence Murva – dva stanovanjska objekta in 16 vrstnih hišk. Vseh 44 stanovanj je že razprodanih oziroma zadnje prosto je že rezervirano. So pa še vedno na voljo vrstne hiške oziroma vile z bazeni in kletjo, zato ne odlašajte z ogledom in rezervacijo. »Cena vrstnih hiš je izjemno ugodna, zato res priporočam vsem, ki si želijo uživati v prekrasni slovenski Istri, da pridejo na ogled. Očarali jih bodo razgledi na Trst in hrvaško obalo,« je povedal direktor Stoje Zoran Đukić. Gradnja stanovanjskega naselja Rezidence Murva poteka po načrtu, vselitev je predvidena poleti 2025.

Razgled nad Rezidencami Murva FOTO: Stoja Trade

Naselje ima premišljeno zasnovane zunanje površine, namenjene sprostitvi in druženju. V okolici je veliko možnosti za sprehode in različne dejavnosti. Naselje je hitro dostopno iz vseh smeri in je le nekaj minut vožnje od mesta Koper, na poti med Piranom in Hrvaško. Iz naselja imamo razgled od slovenskega morja vse do savudrijskega rta. Vrstne hiše v dveh nivojih brez kleti imajo približno 150 kvadratnih metrov skupnih površin, hiše v treh nivojih s kletjo pa 230 kvadratnih metrov skupnih površin. V kletnem delu je predviden večnamenski prostor, ki ga bo vsak lastnik uporabil v skladu z lastnimi potrebami. Za privlačen videz v kraškem slogu so poskrbeli z izbiro naravnih materialov. Kamnit ovoj vseh zgradb se popolnoma ujema z okolico.

Dogovorite za ogled svojega sanjskega stanovanja ob morju v Rezidencah Murva.

Druga postaja: Portorož z vilo Olea

Vila Olea FOTO: Stoja Trade

Nad imenitnim portoroškim hotelom se že gradi tristanovanjska Vila Olea s čudovitim bazenom. Pri Stoji so prepričani, da takšnega projekta na slovenski obali že dolgo ni bilo. Stanovanja v treh etažah, s skupnim bazenom in prostornimi terasami bodo s svojo vrhunsko arhitekturno zasnovo prepričala najzahtevnejše kupce. Gradnjo odlikujejo vrhunski materiali, prostorne garaže, predvsem pa odlična lokacija. Projekt Vila Olea je v zgodnji fazi nastajanja, predvidevamo, da bo končan v letu in pol. Mirna lokacija je le nekaj sto metrov oddaljena od morja, v bližini je vsa infrastruktura za udobno življenje.

Vila Olea FOTO: Stoja Trade

Prostorni tlorisi vseh treh stanovanj so zelo funkcionalno zasnovani. Zelo udoben dnevni prostor se odpira v kuhinjo z jedilnim kotom. Pomemben del arhitekturne zasnove so visoki stropi in velike steklene površine s panoramskim pogledom na morje. V vsakem stanovanju sta po dve spalnici in dve kopalnici ter utiliti. Stanovanje v spodnjem platoju ima še en prostor za garderobo in en kabinet. Stanovanjem pripadajo shrambe v garaži in skupne zunanje površine v pritličnem, spodnjem in zgornjem platoju. Poleg stanovanjskih bodo vsakemu stanovanju pripadale tudi zunanje površine oziroma terase in bodo povezane s stanovanji.

Dodatne informacije o prihajajočem projektu Vila Olea

Tretja postaja: dvojček z bazenom v resortu Petram

Petram FOTO: Stoja Trade

Takoj za mejo, na Crvenem Vrhu, je v zaprtem resortu Petram na voljo opremljena hiša dvojček z bazenom, zgrajena leta 2023, ki se razprostira na 242 m2. Posebna vrednost za lastnike, ki iščejo mirno in luksuzno bivanje ob morju, bo tudi souporaba največjega bazena v Evropi na strehi kompleksa, kjer se odpirajo prekrasni razgledi na Piranski zaliv. Okrog resorta, kjer sta zagotovljeni popolna zasebnost in varnost, so zeleni nasadi in prečudovita narava. V bližini je prvovrstno igrišče za golf.

Petram FOTO: Stoja Trade

Prostori v hiši imajo veliko naravne svetlobe, kar zagotavlja visoko kakovost bivanja. V hiši, ki že ima vse gospodinjske in druge aparate najvišjega cenovnega razreda, sta dve prostorni spalnici, garderobna soba, dodatna kopalnica in velik dnevno-bivalni prostor z dvema terasama. V kleti so ločeno stranišče, dva večja utilitija, servisna soba in večnamenski prostor. Notranjost nepremičnine dopolnjujejo moderni elementi in vrhunski materiali. Posebno razkošje pa je velneški prostor z možnostjo namestitve savne in fitnesa, kjer boste lahko poskrbeli za svoje zdravje.

Tip nepremičnine: vila Velikost: bruto 280 m2 Zemljišče: 234 m2 v ograjenem in varovanem resortu Poiščite več informacij o ceni in nakupu nepremičnine

Četrta postaja: Umag z dvema večstanovanjskima vilama med oljčniki

Vila Ićići FOTO: Stoja Trade

Projekt dveh večstanovanjskih vil Aurelia in Oliviera je umeščen med oljčnike, v bližini morja in plaže Zlatorog ter mesta. Na območju med objektoma in morjem predvidoma ne bo dodatne gradnje. V vsaki vili, ograjeni s kamnom, je na voljo šest ekskluzivnih stanovanj. Odlikuje ju premišljena arhitektura v istrskem slogu, funkcionalni tlorisi z veliko naravne svetlobe, visoka kakovost gradnje in odlična lokacija. Spodnja stanovanja bodo imela atrije, druga pa prostorne balkone ali terase.

Vila Ićići FOTO: Stoja Trade

Projekt Vila Aurelia in Vila Oliviera v Umagu bo končan predvidoma septembra 2026. Rezervirajte si svoj košček raja ob morju, čisto blizu slovensko-hrvaške meje.

Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

Kliknite za več informacij o ceni in velikosti stanovanj.

Peta postaja: sanjski Poreč s prestižno La Residenzo

La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

Ponuja se izjemna priložnost za nakup samostojne hiše blizu Poreča, ki vas pričakuje z bogato izbiro aktivnosti, lepimi plažami, vrhunsko kulinariko in številnimi zgodovinskimi znamenitostmi.

La Residenza, zgrajena leta 2023, ima 863 kvadratnih metrov tlorisne površine na zasebni in ograjeni parceli, veliki 1753 kvadratnih metrov. Vila je razdeljena na tri štirisobne apartmaje. Vsaka enota ima prostoren dnevno-bivalni prostor s popolnoma opremljeno kuhinjo, tri spalnice, štiri kopalnice in teraso. Skupaj je devet spalnic, kar zagotavlja dovolj prostora za večjo družino ali goste.

La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

Zgrajena je v skladu z najnovejšimi smernicami trajnostne gradnje. Klima v prostorih in rekuperator zagotavljata energetsko učinkovitost in udobje vse leto. Vgrajeno je stavbno pohištvo najvišje kakovosti in talno gretje. Med dodatnimi luksuznimi elementi so 40 kvadratnih metrov velik ogrevan bazen, velika zunanja kuhinja, terasa in dvorišče, idealno za sproščanje in preživljanje prostega časa na prostem. Varnost je zagotovljena z videonadzorom. Pred hišo je ograjeno parkirišče za osem vozil.

La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

Hiša je pripravljena za takojšnjo uporabo in je idealna poslovna priložnost, če boste apartmaje oddajali.

Preverite ceno in pogoje za nakup La Residenzce

Šesta postaja: nepozabni Ičići s futurističnim naseljem prekrasnih razgledov

Umag, vili Aurelia in Oliviera FOTO: Stoja Trade

Stojino morsko potovanje se nadaljuje na vzhodni strani istrskega polotoka, kjer v vasi Ičići blizu Opatije nastaja butični projekt. V vsaki od dveh vil Ičići, ki ju je oblikoval arhitekturni biro Sono, bodo tri stanovanja in dva apartmaja s pogledom na morje ter zasebni bazen. »Odličen investitor bo poskrbeli za osupljivo lepo nepremičnino sredi zelenja,« napoveduje Zoran Đukić, ki nestrpno pričakuje, kdaj bodo Vile Ičići začele krojiti podobo opatijske riviere.

Elegantna, udobna in funkcionalna z velikimi dnevnimi sobami, svetlimi in zračnimi prostori z velikimi steklenimi stenami so idealna priložnost za bivanje ob morju, v enem najbolj priljubljenih turističnih krajev Hrvaške.

Umag, vili Aurelia in Oliviera FOTO: Stoja Trade

Projekt bo v celoti zaključen predvidoma v prihodnjih dveh letih. Vile Ičići bodo ne samo luksuzno bivališče, ampak tudi priložnost za investiranje v enega najbolj atraktivnih delov Hrvaške.

Število enot je zelo omejeno, zato pohitite, preden bo razprodano.

Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

Naredite korak naprej in preverite več informacij o velikosti stanovanj ter poteku gradnje.

Sedma postaja: pravljični vikend z bazenom in razgledom na zadrsko morje

Kožino FOTO: Stoja Trade

Po uspešno zaključenem projektu Sunny Side v Petrčanih se s Stojo spet lahko podamo v Zadar, kjer so takoj na voljo mediteranska stanovanja v naselju Kožino – le 20 metrov od morja. Kožino je idilično mediteransko naselje Kožino, 7 kilometrov oddaljeno od Zadra, kjer boste uživali v mirnem ambientu.

Kožino FOTO: Stoja Trade

Projekt Kožino, ki zajema 12 moderno zasnovanih in v celoti opremljenih dvoetažnih apartmajev, združuje sodobno arhitekturo, kakovostno gradnjo in vrhunsko lokacijo ob morju. Vsaka enota ima lasten vhod, vrt, zelenico in bazen, tako da ponuja popolno zasebnost z dvema parkiriščema. Projekt omogoča udobno bivanje vse leto in je hkrati tudi odlična investicijska priložnost.

Stanovanja, ki delujejo kot vrstne hiške, so vseljiva takoj. Primerna so za družinsko življenje, počitniško ali celoletno bivanje, pa tudi za oddajanje.

Kožino FOTO: Stoja Trade

Vas zanimajo cene in velikosti stanovanj Kožino? Ne odlašajte in si rezervirajte svoj kotiček ob jadranski obali.

Zakaj kupiti stanovanje ob obali?

La Rezidenca FOTO: Voranc Vogel

Bivanje ob Jadranskem morju ima svoj čar, ki se ne more primerjati z nobeno drugo lokacijo. Kot pravi Zoran Đukić: »Nakup nepremičnine na Jadranu ni samo neka prestižna odločitev ali prestižni dogodek, ampak je življenjska sprememba, nov življenjski slog, ki ga tudi jaz, dokler nisem imel nepremičnine na morju, nisem poznal. Če bi to vedel, bi že veliko prej kupil nepremičnino ob morju, kot sem jo.«

Zoran Đukić FOTO: Voranc Vogel

Zoran Đukić je velik ljubitelj bivanja ob morju, kar zelo rad pojasni s slikovito prispodobo. »Ali vas močno boli rama, hrbet ali želodec in imate na voljo določena sredstva oziroma lahko dobite kredit? Potem s tem denarjem dobro pregnetite rame, vrat, hrbet. Bo kaj pomagalo? Ne bo. Določena vsota denarja ustvarja tudi določen stres – zaradi inflacije ali vojne – in vsi, ki so prek nas kupovali stanovanja ob morju, so nam hvaležni, da smo jih prepričali za nakup nepremične ob morju. S tem so si spremenili življenje na bolje, saj bližina morja odpravlja stres. Tudi otroci in vnuki so zelo hvaležni, če lahko pridejo k vam na morje.«

Med tednom se veseliš konca tedna, komaj čakaš pomlad, ko se spet zliješ z okoljem. »To je popolna romantika. Za vse športnike, gurmane in hedoniste so v Istri neomejene možnosti,« še dodaja Đukić in poudarja, da so Stojini projekti izbrani posebej pozorno. »Gre za resnične morske bisere, ki smo jih osebno izbrali. To so večinoma vile na najboljših lokacijah, ki so tudi investicijsko odlične, primerne za več generacij. Ko denar vložite v Stojin projekt, ga oplemenitite in hkrati spremenite svoje življenje na bolje.« Ko imaš lastno nepremičnino ob morju, lahko v svojem okolju »poženeš korenine, se socializiraš in to potem postane tvoj drugi dom, za marsikoga pa pozneje tudi prvi dom.«

Z agencijo Stoja do svojega sanjskega naslova ob morju

Glavno vodilo agencije Stoja Trade, ki že 30 let deluje na nepremičninskem trgu, je zadovoljstvo strank, ki jim ponujajo celovito podporo pri iskanju in nakupu nepremičnine.

Preverite celotno ponudbo Stoje Trade, ki obsega stanovanja, hiše, prestižna stanovanja, poslovne prostore in naložbene projekte.

Preverite ponudbo novogradenj in rabljenih nepremičnin Stoje Trade!

FOTO: Marko Delbello Ocepek

KONTAKT: Zoran Đukić, direktor T: +386 1 28 00 860 M: + 386 41 652 141 E: zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade