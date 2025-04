Za kulisami gradbenih projektov: kaj so ključni dejavniki za uspeh

Hiter razvoj gradbenih tehnologij in metod sovpada s pomanjkanjem delovne sile in nizkimi maržami, kljub visokim tveganjem in potrebi po znatnih kapitalskih vlaganjih v opremo in stroje. Zadnja leta so prinesla nekatere največje zavarovalne izgube v zgodovini – deloma zaradi neugodnih vremenskih razmer, deloma zaradi človeških napak in nesreč.

Mednarodna ekipa oddelka za gradbeništvo in nepremičnine pri GrECu zagotavlja storitve zavarovalnega posredovanja, upravljanja tveganj in svetovanja pri odškodninskih zahtevkih za velika lokalna, regionalna in mednarodna podjetja, kot so investitorji v nepremičnine, izvajalci gradbenih del, projektanti in inženirji, pa tudi za naročnike projektov in banke.

Kot (po)zavarovalni posredniki podjetjem pomagajo financirati tveganja, svetujejo pri razporejanju in upravljanju tveganj ter odpirajo vrata lokalnim, regionalnim, mednarodnim in globalnim zavarovalnim trgom za pridobitev ustreznega kritja. Njihovo tehnično znanje in analitične sposobnosti ustvarjajo dodatno vrednost za projektna podjetja in investicijske podvige, saj nenehno spremljajo dogajanje na zavarovalnem trgu in stranke pravočasno opozarjajo na morebitne prihodnje posledice.

GrECov oddelek za gradbeništvo in nepremičnine nudi specializirane storitve za izvajalce, naročnike projektov, arhitekte, inženirje in finančne institucije.

Zavarovalniški partnerji igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju potrebnega kritja in zmanjševanju tveganj v vsakem gradbenem projektu. FOTO: Depositphotos

Storitve skupine GrECo pokrivajo celoten proces ustvarjanja vrednosti, od izvedbe študije izvedljivosti, preko oblikovanja in inženiringa do izvedbe in vzdrževanja. Dajejo vpogled v razdelitev tveganj, gradbene in montažne pogodbe ter zavarovanje. Sodelujejo pri vzpostavitvi zavarovalniških struktur, pomagajo tudi pri pogajanjih z izvajalci, podizvajalci in naročniki ter odvetniki in z zmanjševanjem negotovosti pomembno prispevajo k uspešni izvedbi projekta.

Ne delujejo zgolj kot obdelovalci zahtevkov. Njihovi strokovnjaki se potrudijo, da vsak zahtevek obravnavajo v skladu z lokalno zakonodajo, najboljšimi industrijskimi standardi ter proaktivno in dosledno. Podjetja prek njih redno prejemajo posodobitve, poročila o zahtevkih in statistiko. GrECova analiza zahtevkov zagotavlja močno podporo pri vodenju poslov, tako se podjetja lahko iz preteklih izkušenj veliko naučijo in zmanjšajo nadaljnja tveganja.

Nevidni dejavniki, kot so vremenske spremembe ali človeške napake, lahko vplivajo na uspešnost gradbenih projektov. FOTO: Depositphotos

Zavarovanje izvajalca vseh tveganj (CAR)

Zavarovanje izvajalca vseh tveganj (CAR) krije nepredvideno škodo na premoženju med izvajanjem del. Lahko ga sklene kdor koli, najpogosteje naročnik ali glavni izvajalec. Redno so zavarovana vsa podjetja, ki sodelujejo v projektu. Nezadostno oblikovanje ali izključitev tveganj lahko vodi do nezavarovanih izgub in zahtevkov za odgovornost.

Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb

Odgovornost se lahko nanaša na podlagi bodisi zakona bodisi pogodbe. To zavarovanje krije škodo na premoženju tretjih oseb, telesne poškodbe in finančne izgube kot posledica tega. Poleg tega se lahko razširi tudi na čiste finančne izgube. Tudi manjše pogodbe lahko privedejo do velikih zahtevkov, zaradi česar je to zavarovanje eno izmed najpomembnejših za zagotovitev finančnega preživetja.

Zamuda pri zagonu

Ta rešitev zavaruje izgubo dobička in fiksne stroške, ki nastanejo, če projekta ni mogoče dokončati zaradi zavarovane škode na premoženju med gradnjo ali montažo. Pri tem je treba paziti, da se to zavarovanje uskladi z morebitnimi določbami o kaznih v gradbenih in montažnih pogodbah. To zavarovanje lahko sklene tudi izvajalec z naročnikom kot prejemnikom izgube.

Zavarovanje naprav in opreme

Zavarovanje sredstev, ki so nujna za izvajanje del, proti nepredvideni škodi na premoženju in po potrebi tudi posledičnim finančnim izgubam.

Poklicna odgovornost za oblikovanje

To je specializirano zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb za strokovnjake. Pogosto oblikovalci niso sozavarovani v okviru projekta zavarovanja izvajalca vseh tveganj, kar pomeni, da mora naročnik ali izvajalec aktivno uveljavljati zahtevke, pri tem pa se srečuje z zavarovalnico, ki zavrača odgovornost.

Zavarovanje latentnih napak

Zavarovanje latentnih napak (LDI) je vrsta zavarovanja, ki krije stroške odprave in popravila škode, ki nastane zaradi latentnih ali inherentnih napak. To zavarovanje je primerno za razvijalce in lastnike nepremičnin ali za prejemnike, da se zaščitijo pred izvajalci v likvidaciji. Lahko se uporablja tudi kot nadomestilo za drugo zavarovanje (jamstvo).

Podjetja lahko že več kot 95 let zaupajo rešitvam in storitvam skupine GrECo.

V skupini GrECo so specializirani za izbrane industrije in rešitve, njihova visoka podjetniška kultura jim omogoča pristnost, prilagodljivost in vztrajnost, s katerimi dosegajo odlične rezultate za svoje naročnike.

S svojimi naročniki se srečujejo na štiri oči, govorijo tudi lokalni jezik. Delujejo odgovorno in vedno postavljajo naročnike na prvo mesto ter so občutljivi za potrebe industrije in vsa povezana tveganja.

»GrECo nam ponuja poglobljeno in pristno razumevanje naših tveganj, zato so lahko prilagodili zavarovalne rešitve našim potrebam. Njihova stalna podpora med izvajanjem projekta, vključno z najsodobnejšim upravljanjem zahtevkov, je za nas zelo pomembna.« Emre Tokmak, podpredsednik turškega gradbenega podjetja Tasyapi

Edini pooblaščeni zastopnik v regiji za gradbeništvo pri Lloyd's

Uspešni gradbeni projekti temeljijo na natančnem usklajevanju tehnoloških in človeških dejavnikov v vsakem koraku izvedbe.FOTO: Depositphotos

GrECo je tudi aktivni udeleženec na svetovno priznanem zavarovalnem in pozavarovalnem trgu za velika in zapletena tveganja, imenovanem Lloyd's, ki postavlja standarde za zavarovalnice.

Lloyd's je eden najstarejših in najuglednejših centrov za sklepanje zavarovanj in pozavarovanj za specializirana tveganja v ladijskem prometu, letalstvu, energetskem in gradbenem sektorju ter pri kompleksnih industrijskih projektih.

GrECo je edini pooblaščeni zastopnik v regiji, ki lahko sklepa zavarovanja za gradbene in inženirske projekte v imenu določenih zavarovateljev pri Lloyd's. Dodeljeno pooblastilo omogoča skupini GrECo, da zagotavlja (po)zavarovalne kapacitete za inženirske projekte v vrednosti do 150 milijonov evrov v Avstriji, Vzhodni Evropi, Rusiji in v državah Skupnosti neodvisnih držav (CIS). To kapaciteto je mogoče uporabiti neposredno, in sicer tam, kjer je Lloyd's po zakonodaji pooblaščen za sklepanje zavarovanj, ali pa v obliki pozavarovanja, bodisi kot kvotni delež bodisi kot presežno kritje.

