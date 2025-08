Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

Slovenija in Hrvaška skupaj z regijo jugovzhodne Evrope in celotno EU iščejo odgovore na vprašanje, kako učinkoviteje usmeriti prihranke prebivalstva v produktivne investicije, ki bodo spodbudile trajnostni gospodarski razvoj. Po zgledu ZDA in Azije postajajo tudi evropski kapitalski trgi ključni mehanizem za financiranje zelenega in digitalnega prehoda, hkrati pa pomemben vzvod za krepitev finančne pismenosti in varčevalnih navad prebivalcev.

Prav to bo osrednja tema uredniške kampanje in poslovne konference Kapitalski trgi 2025, ki bo v sredo, 15. oktobra 2025, v hotelu Esplanade v Zagrebu. Konferenco z naslovom Financiranje trajnosti – z razvitimi kapitalskimi trgi do močnega gospodarstva bosta soorganizirali medijski hiši Delo in Hanza Media.

Konferenco bosta z uvodnima govoroma odprla Klemen Boštjančič, podpredsednik vlade in minister za finance Republike Slovenije, in Marko Primorac, podpredsednik vlade in minister za finance Republike Hrvaške, kar potrjuje pomen dogodka za prihodnji razvoj kapitalskih trgov v regiji.

Uvod v konferenco pa bo obsežna uredniška kampanja, ki bo od 5. avgusta do 16. oktobra v torkovih izdajah časopisa Delo in na delo.si.

FOTO: Depositphotos

Zakaj so kapitalski trgi znova v ospredju?

Evropski kapitalski trgi se danes spopadajo z velikim izzivom: kljub prizadevanjem za integracijo in poenotenje še vedno razvojno zaostajajo za ameriškim in azijskim prostorom. Ob naraščajočih potrebah po financiranju strateških projektov – od energetske infrastrukture do digitalne transformacije – se pojavlja vprašanje, kako mobilizirati zasebni kapital in prihranke prebivalstva, da ne bodo obtičali na nizko donosnih bančnih računih, ampak bodo aktivno prispevali k rasti gospodarstva.

Posamezne države, kot sta Hrvaška in Slovenija, že izvajajo reforme – Hrvaška prek uspešnih pokojninskih skladov, Slovenija pa z izdajo obveznic za državljane in napovedjo individualnih finančnih računov –, ostaja ključno vprašanje, kako vzpostaviti zaupanje, dvigniti finančno pismenost in spodbuditi dolgoročno vlaganje.

FOTO: Jernej Lasic

Benjamin Jošar, predsednik uprave: »Za financiranje trajnostne prihodnosti potrebujemo kapitalske trge in finančne institucije, ki bodo znali povezovati prihranke z realnimi razvojnimi priložnostmi gospodarstva. Kot upravljavci premoženja pri tem nosimo odgovornost, da sredstva usmerjamo tja, kjer ustvarjajo trajno vrednost za vlagatelje in družbo.«

FOTO: Jernej Lasic

Sašo Ivanović, direktor področja upravljanja investicijskih skladov: »V času podnebnih sprememb in deglobalizacijskih silnic je odgovorno investiranje ključ do dolgoročne stabilnosti. Naša fiduciarna dolžnost je sredstva vlagateljev investirati preudarno in dolgoročno donosno. Z integracijo trajnostnih meril spodbujamo prehod v nizkoogljično prihodnost ter usmerjamo kapital tja, kjer ustvarja dolgoročno vrednost – za vlagatelje in družbo. Kampanja Kapitalski trgi je odlična priložnost, da nas vlagatelji spoznajo.«

Marko Jazbec, predsednika uprave Save Re: »Kot uspešna zavarovalna skupina z dolgoletno prisotnostjo v regiji si prizadevamo ustvarjati stabilno dodano vrednost za vse deležnike. Z uravnoteženim portfeljem spodbujamo prehod v dolgoročne, produktivne naložbe ter podpiramo projekte trajnostnega in digitalnega razvoja.«

FOTO: Boštjan Lah

Jožica Palčič, predsednica uprave, Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.: »Vlagatelji z znanjem sprejemajo boljše finančne odločitve. Verjamemo, da so razviti kapitalski trgi ključni za trajnostno rast gospodarstva in plemenitenje premoženja vlagateljev. S podporo projektu Kapitalski trgi 2025 želimo prispevati k večji finančni pismenosti in razumevanju investiranja kot pomembnega dela osebnih financ ter spodbuditi dolgoročno usmerjanje dela prihrankov v produktivne naložbe.«

FOTO: Bobo

Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirike borznoposredniške hiše: »ILIRIKA borznoposredniška hiša si prizadeva povečati število zadovoljnih strank, hkrati pa v zakonu o INR (individualni naložbeni račun) prepoznavamo zelo koristen in dobrodošel produkt za državljane Republike Slovenije. Projekt Kapitalski trgi vidimo kot priložnost, da delujemo ne le kot izvajalec, temveč kot verodostojen partner, ki po svojih najboljših močeh državljane obvešča, izobražuje in jim pomaga pri premišljenih finančnih odločitvah. Upam, da se bo s projektom Kapitalski trgi, kjer je INR eden pomembnih koščkov razvoja v velikem mozaiku, zadovoljstvo in zaupanje državljanov v domač kapitalski trg izboljšalo. Ta je bil desetletja zapostavljen zaradi zaprtosti za tuji kapital preko skrbniških računov, politične brezbrižnosti, afer, visoke davčne obremenitve in splošnega pomanjkanja zaupanja. Z uvedbo INR Slovenija končno sledi zgledu razvitih držav, kot sta italijanski PIR in francoski PEA, ter odpira pot k prehodu od pasivnega varčevanja k dolgoročnemu investiranju. Gre za odličen produkt, ki vlagateljem prinaša pomembne koristi in prihranke. Njegova ključna prednost je možnost trgovanja in prejem dividend brez sprotne obdavčitve, ob hkratni možnosti popolnoma neobdavčenega izplačila po 15 letih. Kljub nekaterim stroškom so delnice dolgoročno med najbolj donosnimi naložbami. Rast cen in prometa slovenskih delnic letos odraža zaupanje vlagateljev ob uvedbi INR.«

FOTO: Alfi Skladi

Mag. Janez Grošelj, direktor ALFI RENEWABLES d.o.o.: »Skupina ALFI ima v okviru različnih naložbenih strategij v upravljanju okoli 600 mio. EUR sredstev, od katerih je večina naložb izvedenih v Sloveniji in na Hrvaškem. V prihajajočih letih namerava sklad, ki sredstva vlagateljev vlaga v obnovljive vire energije, vložiti več kot 100 mio. EUR v projekte obnovljivih virov na Hrvaškem.«

FOTO: Janez Marolt

Janez Kranjc, Skupina PRVA, predsednik uprave: »Za močan in trajnosten kapitalski trg najprej potrebujemo zadostne prihranke, ki se aktivno investirajo. V PRVI z razvojem pokojninskih skladov, ki prek alternativnih skladov, kot sta sklad zasebnega dolga Prva Private Debt in sklad zasebnega kapitala Prva Capital Partners, skrbimo, da se ti prihranki tudi investirajo nazaj v gospodarstvo.«

Kaj lahko pričakujemo v uredniški kampanji?

V uredniški kampanji Kapitalski trgi 2025 bomo skozi serijo poglobljenih člankov osvetlili dogajanje na slovenskem in hrvaškem trgu kapitala ter raziskali ključne izzive in priložnosti za vlagatelje. Poseben poudarek bo namenjen vplivu nove pokojninske reforme, uvedbi individualnih finančnih računov in razvoju sodobnih varčevalnih produktov, vključno z alternativnimi oblikami naložb, kot so plemenite kovine in kriptovalute.

Podrobno bomo obravnavali tudi nove možnosti financiranja podjetij, kot so javna ponudba delnic, projektne obveznice in javno-zasebna partnerstva, ter analizirali potencial uvrstitve izbranih državnih podjetij na borzo. V širšem evropskem kontekstu bomo iskali odgovore na vprašanje, kako uresničiti idejo skupnega kapitalskega trga in povečati njegovo učinkovitost.

Kampanja bo namenjena tako strokovni kot širši javnosti – od nosilcev premoženja, podjetnikov in investicijskih strokovnjakov do pokojninskih skladov, političnih odločevalcev in institucij, ki so ključne za razvoj vključujočega in trajnostno naravnanega finančnega sistema.

FOTO: Depositphotos

V ospredju konference: od premoženja gospodinjstev do strateških naložb

Na konferenci Kapitalski trgi 2025 bodo govorniki iz Slovenije, Hrvaške in širše regije razpravljali o temah, kot so:

priložnosti za plemenitenje premoženja gospodinjstev,

razvoj novih produktov finančnega trga,

pomen pokojninskih skladov za kapitalske trge,

financiranje strateških projektov s sodelovanjem zasebnega kapitala,

izzivi in koristi javno-zasebnih partnerstev,

vpliv digitalne preobrazbe na kapitalske trge.

V dveh vsebinsko zaokroženih okroglih mizah bodo sodelujoči obravnavali tudi vprašanja, kot so: kako motivirati podjetja za uvrstitev na borzo, zakaj je nujno nadaljevanje finančne pismenosti in kako bi lahko prebivalci sodelovali pri zelenem prehodu s svojimi prihranki.