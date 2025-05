Kaj počne vaše vozilo, medtem ko spite?

Po podatkih mednarodne agencije za energijo se električna vozila večinoma, v 80 %, polnijo doma in ne na poti. Večina lastnikov električnih vozil javne polnilnice torej uporablja bolj redko, ker je polnjenje doma preprostejše in cenejše. Tako imenovani strah pred iskanjem polnilnice je le urbani mit, ki se večinoma nanaša na to, da ne bomo našli ustrezne polnilnice ali da je ne bomo znali uporabljati oziroma da bo postopek zapleten, predolg ali bo zasedena. Večina zadovoljnih lastnikov svoje jeklene konjičke polni brezskrbno, kar med spanjem. Tudi odločitev za električni avtomobil je v veliki meri odvisna od tega, ali imamo možnost namestitve domače električne polnilnice.

Čeprav se mreža električnih polnilnih postaj širi, je najboljši način polnjenja domača električna polnilnica. Šele tako bomo lahko polno uživali v vseh prednostih električnega vozila. S polnilnico na domači hiši bomo imeli vedno nadzor nad tem, kdaj polniti avtomobil, in se nam ne bo treba zanašati na javne polnilnice. S tem bo tudi konec negotovosti in nič več ne bomo šteli ur, ki jih izgubimo s čakanjem na javnih polnilnicah; te bomo obiskovali samo še na daljših potovanjih.

Počasnejše polnjenje prijaznejše do baterije

Baterije električnih vozil se tako kot tiste v pametnih telefonih sčasoma obrabijo, saj izgubijo del svoje zmogljivosti in dosega. Stalna uporaba in polnjenje, zlasti hitro polnjenje, lahko ta proces pospešita. Domača polnilna postaja lahko to ublaži, saj omogoča počasnejše in bolj nadzorovano polnjenje, kar lahko podaljša življenjsko dobo baterije. Domače polnilnice običajno delujejo počasneje v primerjavi s hitrimi ali javnimi in prav to počasnejše polnjenje lahko zmanjša obremenitev baterijskih celic in podaljša njihovo življenjsko dobo.

Koliko časa traja polnjenje električnega avtomobila, je odvisno od električnega vozila in tega, kje ga polnite. Najhitrejša možnost je prek javne polnilne mreže, saj hitra polnilna postaja v približno pol ure napolni baterijo do 80 %, kar je zelo priročno predvsem na dolgih potovanjih. Na domači polnilnici z močjo 7 kW se bo baterija z močjo 40 kW v treh do petih napolnila od 0 do 100 %. Za električna vozila z zmogljivostjo baterije nad 60 kW bo čas polnjenja približno od šest do osem ur. Polnilnice z močjo 3,6 kW so najcenejše, tiste z močjo 22 kW pa najdražje. Če izberete nižjo moč, bo polnjenje avtomobila trajalo dlje.

Več kot le polnilnica – pametna izbira za vaš dom

MOON ponuja vrhunske polnilne postaje za dom, ki so zasnovane z mislijo na enostavno uporabo in dolgo življenjsko dobo. Njihove rešitve se brez težav vključijo v obstoječe elektroinštalacije v stanovanjskih hišah. Uporabnike prepričajo z zmogljivostjo, elegantnim videzom in preprosto uporabo. Pomembna prednost je tudi dostopna strokovna podpora – ekipa MOON je na voljo vse dni v letu.

MOON ne ponuja le polnilnic, temveč celovito rešitev: strokovno svetovanje, možnost ugodnega financiranja, strokovno montažo in zanesljivo vzdrževanje. Tako se uporabniku ni treba ukvarjati s podrobnostmi – odločitve sprejema na podlagi preverjenih informacij in strokovne podpore.

Zakaj izbrati MOON?

Znamka MOON izstopa s celostnim pristopom. Od prvega posveta do končne montaže uporabnik prejme prilagojeno rešitev, ki upošteva njegove trenutne in prihodnje potrebe. Polnilnice MOON so zasnovane z vrhunsko tehnologijo in omogočajo upravljanje preko sodobnih digitalnih vmesnikov, kar pomeni več nadzora nad porabo, stroški in učinkovitostjo.

Poleg tehničnih prednosti MOON ponuja tudi individualiziran pristop: ekipa ne ponuja generičnih rešitev, temveč poišče najboljše možnosti za konkretno situacijo. S tem uporabnikom zagotavljajo trajnostno rešitev, ki lahko raste skupaj z njimi.

Znamka MOON deluje pod okriljem podjetja Porsche Slovenija, ki že več kot 30 let uspešno deluje na slovenskem trgu.

Modularnost: prava formula za uspeh

MOON ni le ponudnik polnilnic, temveč celovite energetske rešitve. Njihovi sistemi temeljijo na modularnem pristopu, kar pomeni, da jih je mogoče postopno nadgrajevati glede na potrebe uporabnika. Poleg polnilnic ponujajo še sončne elektrarne, hranilnike energije in sistem za optiMOON za pametno upravljanje energije.

Takšna kombinacija omogoča večjo energetsko neodvisnost in nižje stroške. Gospodinjstva tako zmanjšujejo odvisnost od omrežja, podjetja pa lahko z rešitvijo MOON učinkovito vključijo trajnostno energijo v svojo poslovno strategijo.

Modularnost pomeni, da sistem raste skupaj z uporabnikom – ko se povečajo potrebe, ga preprosto nadgradimo. To je naložba v prihodnost, ki se hitro obrestuje.

Subvencije: skupaj 300.000 evrov za fizične osebe

Borzen ponuja sofinanciranje nakupa in montaže polnilnih postaj za električne avtomobile, in sicer so subvencije na voljo za fizične in pravne osebe. Fizične osebe so upravičene do nepovratnih finančnih sredstev za največ dve polnilni mesti. Višina nepovratne finančne spodbude za nakup vsakega polnilnega mesta za posamezno vlogo znaša 60 % upravičenih stroškov nakupa polnilnega mesta in hkrati ne več kot 700,00 EUR. Višina nepovratne finančne spodbude za namestitev posameznega polnilnega mesta za posamezno vlogo znaša 50 % upravičenih stroškov namestitve polnilnega mesta in hkrati ne več kot 300,00 EUR. Najvišja možna višina nepovratne finančne spodbude na vlagatelja po tem javnem pozivu znaša 2.000 EUR (2 x 1.000 EUR). Letos je na voljo skupaj 300.000 evrov za subvencije za fizične osebe.

Tudi fizične osebe z dejavnostjo, samostojni podjetniki in pravne osebe so upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev za neomejeno število polnilnih mest. Višina nepovratne finančne spodbude za nakup vsakega polnilnega mesta za posamezno vlogo znaša 60 % upravičenih stroškov nakupa polnilnega mesta in hkrati ne več kot 700,00 EUR. Višina nepovratne finančne spodbude za namestitev posameznega polnilnega mesta za posamezno vlogo znaša 50 % upravičenih stroškov namestitve polnilnega mesta in hkrati ne več kot 600,00 EUR. Letos je za te subvencije na voljo skupaj 1.200.000 evrov.

