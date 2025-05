To je najboljša digitalna banka v Sloveniji

Uporabniki danes pričakujemo, da bomo večino opravil in storitev lahko uredili digitalno, torej s pametnimi napravami. V NLB so se tega izziva lotili celostno in ambiciozno: razviti digitalno banko, ki bo hkrati funkcionalna, preprosta za uporabo in predvsem varna.

Njihov trud in prizadevanja, da bi zasnovali rešitev, ki bo napredna in uporabna, je bil tudi nagrajen. Digitalna banka NLB Klik je bila v neodvisni raziskavi podjetja E-laborat, ki je analizirala vse banke v Sloveniji, prepoznana kot najboljša mobilna in spletna banka v Sloveniji. V kategoriji mobilnih bank je NLB izmed vseh bank prejela največ točk ter se izkazala z naprednimi funkcionalnostmi in odlično uporabniško izkušnjo. Podobno je bilo v kategoriji spletnih bank, kjer je NLB prepričljivo zasedla prvo mesto.

Digitalno v prihodnost

Pomemben korak v to smer so naredili leta 2023, ko so predstavili novi NLB Klik – enotno digitalno banko tako na spletu kot na mobilnih napravah. Poleg večje preglednosti in preprostejše uporabe je prenovljeni Klik prinesel tudi številne dodatne funkcionalnosti, med katerimi so tudi pripomočki za boljši nadzor nad osebnimi financami.

Od takrat se NLB Klik ves čas nadgrajuje in danes omogoča številne sodobne storitve, ki med drugim omogočajo:

sklenitev NLB osebnega kredita,

spreminjanje limitov na kartici in osebnem računu,

sklenitev NLB depozita,

odprtje NLB varčevalnega računa,

naročanje kartic,

enostavno upravljanje različnih vrst plačil,

hitro komunikacijo z banko,

digitalno podpisovanje dokumentov,

avtomatsko kategorizacijo transakcij, s čimer lažje upravljate svoje osebne finance.

Digitalna banka NLB Klik se je izkazala z naprednimi funkcionalnostmi in odlično uporabniško izkušnjo. ​

Pri razvoju digitalne banke NLB Klik je bila varnost vselej na prvem mestu. Z najsodobnejšimi varnostnimi elementi in tehnologijami namreč skrbijo, da je digitalno poslovanje varno ob vsakem kliku oziroma dotiku zaslona.

Nasvete o tem, kako se lahko sami zaščitite pred spletnimi zlorabami, najdete tukaj.

FOTO: NLB

Primer iz vsakdanjega življenja: kaj vse lahko naredite prek NLB Klika

Zamislite si običajen ponedeljek. Zjutraj vas aplikacija NLB Klik na mobilnem telefonu s potisnim obvestilom opozori, da bo jutri izvršena trajna direktna obremenitev za elektriko. Preverite stanje na računu, hitro pokukate v razdelek Prihajajoča plačila, da se prepričate, da imate dovolj sredstev, in v nekaj sekundah izvedete še plačilo vrtčevske položnice – samo s skeniranjem QR kode.

Med odmorom za kosilo se spomnite, da bi bilo dobro nekaj denarja prenesti na varčevalni račun. Tudi to opravite v nekaj klikih. Popoldne pa z vami kontaktira osebni bančnik – kar prek NLB Klika – in vam pomaga urediti spremembo limita na kartici, saj želite naslednji dan rezervirati letalsko vozovnico za dopust. Celoten postopek, vključno z digitalnim podpisom dokumenta, opravite kar v udobju domačega naslanjača.

Vse to brez obiska poslovalnice, brez čakanja v vrsti in brez papirjev.

FOTO: Depositphotos

Hitro do kredita, kjer koli ste Uporabniki digitalne banke NLB Klik lahko s svojim mobilnim telefonom enostavno preverijo stanje na računih ali razpoložljiva sredstva na karticah z odloženim plačilom, plačujejo račune in položnice, sklenejo Hitri kredit do 40.000 EUR v le nekaj minutah ali naročijo druge bančne storitve brez obiska poslovalnice. NLB je bila v neodvisni raziskavi podjetja E-laborat prepoznana tudi kot banka z najboljšo spletno stranjo med vsemi bankami v Sloveniji. Nedavno prenovljena spletna stran NLB je izmed vseh analiziranih bank prejela daleč največ točk, in sicer 76, kar kaže na vodilno vlogo NLB na področju digitalne uporabniške izkušnje med vsemi bankami v Sloveniji.

Kljub pospešeni digitalizaciji pa je NLB strankam še vedno na voljo tudi po drugih klasičnih bančnih poteh. Po vsej Sloveniji ima NLB 530 bankomatov, kar je daleč najbolj razširjena mreža bankomatov med vsemi bankami v Sloveniji, po celotni Sloveniji pa je strankam na voljo tudi 68 poslovalnic NLB. Nemoteno bančno poslovanje in osebni stik z bančnim uslužbencem v manjših krajih pa NLB omogoča tudi z rednimi obiski NLB Mobilne poslovalnice Bank&Go, edine tovrstne mobilne banke v Sloveniji.

24/7 pomoč – tudi po videoklicu

Po nasvet in pomoč se stranke lahko obrnejo na naše strokovnjake iz NLB Kontaktnega centra 24 ur vse dni v tednu, tudi ob koncih tedna in praznikih, po telefonu 01 477 2000 in videoklicu. Prav prek videoklica lahko stranke opravijo tudi večino bančnih storitev, ne da bi za to morale obiskati poslovalnico. Na drugi strani ekrana jim namreč svetuje bančnik z imenom in obrazom, ki jim pomaga na enak način kot za bančnim okencem.

Naročnik oglasne vsebine je NLB