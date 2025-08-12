Odbojkarji zavihali rokave, začela se je misija Filipini 2025

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po kratkem odmoru spet zbrala v Ljubljani, kjer je začela priprave za svetovno prvenstvo. Prvi dan sicer še ni bila v polni sestavi, a navijače lahko razveseli dejstvo, da so bili na prvem treningu tudi kapetan Tine Urnaut, Gregor Ropret in Alen Pajenk, ki so manjkali v večjem delu lige narodov.

Nekoliko pa žalosti dejstvo, da se ekipi ni pridružil Klemen Čebulj, ki bo tako izpustil celoten del reprezentančne sezone, vključno s svetovnim prvenstvom. Ekipa, ki ji bodo na treningu pomagali tudi nekateri igralci s širšega seznama, se bo do 30. avgusta pripravljala v Ljubljani, nato pa bo odpotovala na Japonsko, kjer bo opravila zaključni del priprav na prvenstvo na Filipinih in odigrala najmanj eno prijateljsko tekmo. Prvo tekmo na prvenstvu v Manili pa bo odigrala 13. septembra, prvi tekmec bo Čile. V skupini E bosta sicer še Nemčija in Bolgarija.

Fabio Soli je selektor reprezentance. FOTO: Leon Vidic

»Vzdušje je odlično, tako kot vedno. Vsi se zavedamo, da nas čaka ogromno dela. Kakovost igre moramo še izboljšati, če hočemo biti uspešni na svetovnem prvenstvu,« je v pogovoru za STA dejal Urnaut, ki je večinoma zadovoljen s predstavami, ki jih je ekipa kazala v ligi narodov, a meni, da bi lahko bilo še bolje.

»Dokler na tekmovanju ne zmagaš, so vedno pomanjkljivosti. So bile pozitivne in manj pozitivne stvari, tako je bilo pri vseh reprezentancah. Najvišjo kakovost je potrebno držati na visoki ravni čim več časa. Nam to na trenutke super uspeva, na trenutke pa nam kakovost pade. V igri imamo nihanja, v katerih malenkosti nato odločajo. Moram priznati, da je bilo naše četrto mesto v ligi narodov povsem realno. Treba je priznati, da so bile tri ekipe boljše,« meni izkušeni odbojkar, ki je izrazil zadovoljstvo, da je pomlajena ekipa sploh prišla v boj za kolajne.

»Že v Stožicah je bilo vidno, da so Italijani raven višje, Brazilci pa so skozi celotno igro prav tako kazali odlične predstave. Mi smo bili lahko zadovoljni, da smo se z veliko mero sreče sploh uvrstili na zaključni turnir, marsikaj na zadnjih tekmah nam je šlo na roko, sreča nas ni zapustila tudi na tekmi s Srbijo, po kateri bi se lahko poslovili,« trdi izkušeni Korošec, ki ne more odgovoriti na vprašanje, ali bi bili lahko z odbojkarji, ki jih na zaključnem turnirju ni bilo, še boljši.

Tine Urnaut je napolnil baterije. FOTO: Voranc Vogel

»Težko je odgovarjati na taka hipotetična vprašanja. Lahko bi bilo bolje, lahko slabše, kakšne izkušnje bi zagotovo bile dobrodošle, a kakor koli gledamo, moramo biti zadovoljni že z uvrstitvijo na zaključni turnir na Kitajsko, nato pa tudi z zmago proti Franciji. Francozi res niso imeli svojega dneva, toda naša ekipa je odigrala korektno in se zasluženo uvrstila v polfinale, kar smatram kot lep uspeh in pokazatelj velikih zmožnosti te reprezentance,« je Urnaut zadovoljen s prikazanim v ligi narodov.

Kljub temu pa meni, da ta ekipa ne sme imeti pritiska rezultata tudi na svetovnem prvenstvu. »To, kar smo govorili pred ligo narodov, mora veljati tudi za svetovno prvenstvo. Imamo spremenjeno ekipo, trudimo se igrati nov sistem igre, ki ga doslej v reprezentanci še nismo, gojimo hitro igro in na trenutke nam gre pri tem dobro, na trenutke pa slabše. Nekatere ekipe na tak način igrajo dosti več časa od nas, mi se moramo na to še bolj privaditi, za kar je potreben čas. Bolj kot proti rezultatu moramo gledati na to, da stopimo na igrišče dat maksimum. Če bomo, bomo lahko zadovoljni. Vem, da se ponavljam, ampak resnično tako mislim. Upam, da bomo vsi zdravi, da bomo lahko vsi pomagali,« je svoje želje predstavil kapetan ekipe, ki je manjkal na turnirjih lige narodov v Bolgariji, Sloveniji in na zaključnem turnirju na Kitajskem.

»Moram potrkati na les. Počutim sem precej bolje in samo lahko si želim, da bo tako počutje tudi na Filipinih. Očitno je telo potrebovalo malo počitka, verjamem, da bo zdaj spet vse v redu,« je še povedal Urnaut.