Področje, kjer se je Slovenija prebila na sam vrh med članicami EU

V Sloveniji je možnosti za poklicno in strokovno izobraževanje zelo veliko. To dokazuje podatek, da ima Slovenija po podatkih raziskave Poklicno in strokovno izobraževanje v Sloveniji, ki jo je leta 2021 izdal Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), najvišji delež udeležencev v srednješolskem poklicnem in strokovnem izobraževanju (na srednješolski ravni) med vsemi članicami EU.

Na stalne spremembe v družbi in gospodarstvu se mora hitro odzivati tudi poklicno in strokovno izobraževanje, ki na ta način lahko veliko prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva. Kot je povedal mag. Gregor Mohorčič, direktor Centra za poklicno izobraževanje (CPI), so tehnični in strokovni poklici vedno bolj iskani. Za zmanjšanje vrzeli med izobraževanjem in potrebami na trgu dela pa je sodelovanje med šolami in industrijo ključnega pomena in tega se zavedajo tudi pri CPI, ki skrbi za kakovost poklicnega izobraževanja v Sloveniji in med drugim pripravlja tudi poklicne standarde.

Mag. Gregor Mohorčič, direktor Centra za poklicno izobraževanje (CPI) FOTO: Tadej Bernik

Osredotočen na digitalizacijo izobraževanja Magister matematike Gregor Mohorčič, ki je kariero začel kot učitelj na gimnaziji in pozneje prevzemal različne vodstvene funkcije – od direktorja Zavoda RS za šolstvo, generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje na Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport (zdajšnje Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje), je med drugim v tujini vodil projekt »Vpeljevanje zaključnih izpitov na koncu srednjega izobraževanja«. Pred nastopom dela na CPI pa je vodil Službo za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na Ministrstvu RS za vzgojo in izobraževanje. V vseh letih delovanja na področju šolstva je sodeloval z različnimi oblikovalci politik tako na domačem kot na tujem področju. Delal je na strateški ravni ter oblikoval in izvajal politike, ki so zagotavljale kakovostno izobraževanje. Pri svojem delu se je še posebej osredotočil na digitalizacijo izobraževanja.

Kako bi opredelili pomen poklicnega in strokovnega izobraževanja v današnjem času?

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu je kompetentnost in prilagodljivost zaposlenih ključna, kompetenten in kakovostno usposobljen kader prispeva k inovativnosti in konkurenčnosti podjetij ter države. Pri tem igra pomembno vlogo poklicno in strokovno izobraževanje, saj so v času naraščajoče specializacije delovnih mest tehnični in strokovni poklici vedno bolj iskani, ti pa zahtevajo kompetentne zaposlene, ki bodo kos izzivom družbe.

Učinkovita povezava med teorijo in prakso zmanjšuje neskladje med pridobljenimi znanji in potrebami delodajalcev, s čimer se povečuje usklajenost med izobraževalnim sistemom in trgom dela. Poklicno in strokovno izobraževanje omogoča posameznikom razvoj različnih veščin in spretnosti, kar izboljšuje njihovo zaposljivost in spodbuja osebni razvoj, hkrati pa povečuje dostopnost izobraževanja za širši krog prebivalstva, vključno s tistimi brez možnosti za akademsko izobraževanje, kar vodi k večji socialni vključenosti ter zmanjševanju razlik v izobrazbi in zaposlitvenih možnostih.

Katere so ključne prednosti, ki jih poklicno in strokovno izobraževanje prinaša posameznikom in družbi kot celoti?

Mag. Gregor Mohorčič: »Poklicno in strokovno izobraževanje omogoča posameznikom razvoj različnih veščin in spretnosti, kar izboljšuje njihovo zaposljivost in spodbuja osebni razvoj.« FOTO: Tadej Bernik

Veščine in spretnosti, pridobljene v teh programih, omogočajo opravljanje specifičnih delovnih nalog v različnih panogah. Mladi se po končanem izobraževanju hitreje zaposlijo, kar jim omogoča večjo samostojnost.

Prilagodljivi programi omogočajo hitro usposabljanje delovne sile glede na nove potrebe trga dela, kar prispeva k lažjemu prilagajanju družbe gospodarskim spremembam. Programi, ki vključujejo trajnostne prakse in zelene tehnologije, igrajo pomembno vlogo pri trajnostnem razvoju in okoljskem zavedanju. Usposobljena delovna sila povečuje produktivnost in konkurenčnost podjetij, kar je ključno za gospodarski razvoj in rast. Tako izobraževanje ne le omogoča posameznikom hitrejši vstop na trg dela, temveč tudi podpira trajnostno in gospodarsko stabilnost družbe kot celote.

Kako poklicno in strokovno izobraževanje odgovarja na potrebe sodobnega trga dela?

Izobraževalne ustanove sodelujejo s podjetji in industrijo pri razvoju učnih načrtov, kar omogoča odprti kurikul in boljše prilagajanje potrebam trga dela. Šolajoči imajo možnost opravljanja prakse v realnih delovnih okoljih, kar jim omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj ter spoznavanje najnovejših tehnologij in metod. Vajeništvo se izkazuje kot atraktivna oblika izobraževanja, še posebej primerna za poklice, ki zahtevajo veliko prakse. Izobraževalni programi omogočajo tudi nadaljnje izobraževanje in prekvalifikacijo, kar je ključno za podjetja in delavce, ki se želijo prilagoditi spremembam na trgu dela ali napredovati v svoji karieri. Poklicno in strokovno izobraževanje se nenehno prilagaja in razvija, da bi izpolnilo zahteve trga dela. S poudarkom na praktičnih veščinah, sodelovanju z industrijo, prilagodljivosti programov in podpori vseživljenjskemu učenju, poklicno in strokovno izobraževanje pomaga ustvarjati usposobljeno in konkurenčno delovno silo. Tako pripravljena delovna sila je boljše pripravljena na izzive sodobnega gospodarstva, kar prispeva k večji produktivnosti in gospodarskemu razvoju.

Gregor Mohorčič: »Izbira izobraževalne poti je ena pomembnejših odločitev v življenju vsakega posameznika.«

Katere strategije in aktivnosti uporabljate za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja?

Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja je na CPI stalna zadolžitev. Bolj intenzivno in ciljno pa se z njo ukvarjamo od leta 2008 in razvili smo že več atraktivnih orodij oz. aktivnosti. Poleg socialnih omrežij so promocijske kampanje, zgodbe o uspehu, javne prireditve in medijska prisotnost lahko učinkovita orodja za izboljšanje ugleda poklicev in poklicnega izobraževanja. V tem času smo izvedli več projektov, ki so vsi promovirali poklicno in strokovno izobraževanje, trenutno pa izvajamo projekt Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ter Evropska unija – NextGenerationEU. Temeljni cilj projekta je stalna promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki je nujna za ohranjanje oziroma tudi za povečevanje deleža vpisanih dijakov in študentov v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen projekta je doseči večjo prepoznavnost, privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja z različnimi promocijskimi dejavnostmi.

Najbolj uporabna je spletna stran www.mojaizbira.si, kjer se na enem mestu najdejo vse informacije o poklicih in šolah, ki za te poklice izobražujejo. Novost je tudi virtualna igralnica, v kateri lahko posameznik preko atraktivnih iger spoznava različne poklice in si zgradi svojo poklicno pot.

Odlična priložnost, da prihodnji srednješolci spoznajo različne poklice, je tudi tekmovanje SloveniaSkills – nacionalno tekmovanje v poklicnih spretnostih za mlade, ki ga organiziramo vsako drugo leto. Letos bo že osmič v okviru sejma MOS v Celju, in sicer od 18. do 22. 9. 2024. Več kot 90 tekmovalk in tekmovalcev se bo med seboj pomerilo v 13 panogah – frizerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, razvoju spletnih strani, pohištvenem in stavbnem mizarstvu ter CNC-rezkanju. S prikazom svojih spretnosti tekmovalci in tekmovalke prikazujejo odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter navdušujejo mlade obiskovalce, da se tudi sami odločijo za tovrstno poklicno pot. Letošnji zmagovalci SloveniaSkills se bodo uvrstili na prestižno evropsko tekmovanje EuroSkills, ki bo septembra 2025 na Danskem.

Na spletni strani www.mojaizbira.si lahko preverite več kot 500 poklicev. Pregledate lahko, kateri so najbolj iskani, zanimivi in priljubljeni ter poklici prihodnosti in poklici, kjer primanjkuje kadra – t. i. deficitarni poklici. FOTO: Depositphotos

S katerimi glavnimi izzivi se srečujete pri promociji poklicnega in strokovnega izobraževanja?

Motivacija mladih za izbiro različnih poklicev in izobraževalnih poti je ključna, vendar je izziv, saj so pogosto potrebni drugačni pristopi, da jih navdušimo. Pomembno je, kako dosežemo mlade in jih prepričamo o prednostih različnih poklicev. V letih odločitve imajo starši velik vpliv na odločitve mladih, saj nekateri še vedno ohranjajo stereotipne, predvsem negativne predstave o posameznih področjih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dodatno k temu prispeva tudi pretirana razpršenost promocije tovrstnega izobraževanja, skupaj z gospodarstvom bi se morali bolj vključiti v spodbujanje in promocijo izobraževalnih poti.

Kako se spopadate s stereotipi in negativnimi percepcijami v poklicnem in strokovnem izobraževanju?

V okviru projekta Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU, se lotevamo te problematike z aktivnostmi, kot so tekmovanja SloveniaSkills in EuroSkills. S pomočjo tovrstnih dogodkov višamo ugled določenim poklicem.

Z zgodbami o uspehu in predstavljanjem uspešnih poklicnih poti in kariernih možnosti, ki jih omogoča poklicno in strokovno izobraževanje, promoviramo odličnost izobraževanja. Ponujamo kakovostne in relevantne informacije tako za mlade, ki se odločajo o poklicni poti, kakor tudi za karierne svetovalce, ki jih pri tem usmerjajo. S prikazom uspešnih zgodb podiramo predsodke o tipično moških oziroma tipično ženskih poklicih. Spopadanje s stereotipi in negativnimi percepcijami v poklicnem in strokovnem izobraževanju zahteva celovit pristop, ki vključuje sodelovanje vseh deležnikov, učinkovito informiranje, promocijo uspešnih zgodb in tesno povezovanje z industrijo. Z vlaganjem v kakovost izobraževanja in podporo mladim ter njihovim družinam lahko bistveno izboljšamo percepcijo in privlačnost poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Prihodnji srednješolci lahko na tekmovanju SloveniaSkills spoznajo poklice v 13 panogah. FOTO: Marcel Kump/VsŠ Sežana

Kako vidite prihodnost poklicnega in strokovnega izobraževanja?

S spremembami na področju digitalizacije, umetne inteligence in robotizacije se spreminja tudi prihodnost izobraževanja, pri čemer poklicno in strokovno izobraževanje ni nobena izjema. Postati bo moralo še bolj prilagodljivo in ponuditi vseživljenjsko izobraževanje, integrirati napredne tehnologije, prilagajati učne programe in tesneje sodelovati z industrijo. Hibridni modeli izobraževanja in fleksibilnost pri dostopu bodo postali standard. Povezava izobraževalnih programov z industrijo bo ključna, prav tako kot nenehno učenje za prilagajanje hitrim spremembam znanja in spretnosti. S poudarkom na vseživljenjskem učenju, mehkih veščinah, trajnosti in mednarodnem sodelovanju bo takšno izobraževanje ključno za pripravo delovne sile na prihodnje izzive in priložnosti. Vse te spremembe bodo pripomogle k bolj prilagodljivemu, povezanemu in trajnostno usmerjenemu izobraževalnemu okolju.

Mag. Gregor Mohorčič: »Brez stalnega učenja svojih spretnosti ne bo mogoče hitro prilagoditi vsem spremembam.« FOTO: Tadej Bernik

Katere so ključne spremembe ali izboljšave, ki jih načrtujete za prihodnost?

Prednostne naloge v poklicnem in strokovnem izobraževanju se osredotočajo na ključna področja za prilagajanje trenutnim izzivom, kot so digitalizacija, prožnost in prilagodljivost, trajnost, vseživljenjsko učenje in kakovost. Ta področja zagotavljajo, da poklicno in strokovno izobraževanje ostaja kakovostno, relevantno in pripravljeno na izzive sodobnega gospodarstva.

Trenutno poteka modernizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja, pri kateri naj bi upoštevali smernice razvoja izobraževanja tako na državni ravni kot tudi širše. V ta namen tudi spodbujamo k novim oblikam praktičnega usposabljanja in vajeništva, ki naj bi bile še bolje prilagojene specifičnim industrijam in podjetjem. Glavni cilj je zmanjšati razkorak med teorijo in prakso. V sam program pa poskušamo vnesti mehke veščine, kot so komunikacija, timsko delo, reševanje problemov, vodenje in čustvena inteligenca, ki so tudi pomemben element razvoja posameznika in s tem razvoja podjetja.

Mag. Gregor Mohorčič: »Z modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja in z vpeljavo učenja mehkih veščin bo razkorak med teorijo in prakso vedno manjši.« FOTO: Tadej Bernik

Kakšno sporočilo bi želeli posredovati mladim, ki razmišljajo o vpisu v poklicne in strokovne programe?

Vsem mladim svetujem, da pred vpisom v poklicno in strokovno izobraževanje raziščete svoje interese in strasti ter izberete področje, ki vas resnično veseli in motivira. Povežite se s strokovnjaki in ljudmi, ki delajo na področju, ki vas zanima, saj vam njihovi nasveti in izkušnje lahko dajo dragoceno informacijo in vam pomagajo pri sprejemanju odločitev. Pomembno je, da izberete tisto, kar vas zanima in veseli, v čemer ste nadarjeni. Pomembno je, da verjamete v svoje sposobnosti. Ne bojte se sprejeti izzivov, saj je uspeh pogosto rezultat vztrajnosti in trdega dela.

Mag. Gregor Mohorčič: »Pomembno je, da mladi verjamejo v svoje sposobnosti in sprejmejo tudi kakšen izziv. Staršem pa svetujem, da mladim pomagajo odkriti, kaj jih veseli.« FOTO: Krzysztof Kuczyk/WorldSkills Europe

Kaj bi svetovali staršem in skrbnikom, ki podpirajo svoje otroke pri izbiri izobraževalne poti?

Izbira izobraževalne poti je ena pomembnejših odločitev v življenju vsakega posameznika. Staršem in skrbnikom svetujem, naj podpirajo svoje otroke pri izbiri izobraževalne poti in se osredotočijo na spodbujanje samostojnosti in raziskovanje njihovih interesov. Pomembno je, da omogočijo otrokom, da raziskujejo različne aktivnosti in pridobijo izkušnje, ki jim bodo pomagale odkriti, kaj jih resnično veseli. Otroci naj se seznanijo z različnimi izobraževalnimi možnostmi in kariernimi potmi, da lahko skupaj s starši sprejmejo prave odločitve. Povezovanje s strokovnjaki lahko otrokom da dragoceno perspektivo in informacije o različnih področjih. Na ta način bodo starši svojim otrokom pomagali sprejeti informirane in premišljene odločitve ter jim omogočali, da se razvijejo v samostojne, sposobne in prilagodljive posameznike, pripravljene na izzive prihodnosti.

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) kot osrednja državna ustanova na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja skrbi za kakovost poklicnega izobraževanja v Sloveniji in tako igra pomembno vlogo pri povezovanju izobraževalnega sistema z gospodarstvom. CPI je med drugim odgovoren tudi za pripravo poklicnih standardov za večino strokovnih področij.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo RS za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU.

