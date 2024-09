Pripravljeni na prihodnje izzive: kdo stoji za projektom v Škofji Loki?

Na višjo porabo energije v prihodnosti bosta med drugim vplivala tudi razvoj industrije in vedno večje število električnih vozil, hkrati pa bo omrežje moralo v prihodnosti omogočati tudi vedno več priklopov razpršenih proizvodnih enot električne energije. Tudi v Škofji Loki, kjer oskrbujejo več kot 9400 uporabnikov, se zaradi vključevanja novih uporabnikov v omrežje poraba električne energije viša, zato se je Elektro Gorenjska odločil za prenovo in nadgradnjo razdelilne transformatorske postaje (RTP) Škofja Loka. Elektro Gorenjska je velik obseg del, od projektiranja (idejna zasnova, dokumentacija za pridobivanje gradbenega dovoljenja, razpisi za gradbena dela in opremo, projekti za izvedbo, projekti izvedenih del in navodila za obratovanje in vzdrževanje) do strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinacije priklopa novega stikališča v energetski sistem izvedel z lastnimi kadri. Projekt je skladno s projektno dokumentacijo naročnika in v koordinaciji z naročnikom nato v celoti izvedlo podjetje Kolektor Igin v sodelovanju s podizvajalci.

Za uspešen zaključek projekta je bila nujna odlična koordinacija, zaradi katere je bil energetski objekt dokončan v 16 mesecih, čeprav so dela potekala v bližini naprav pod napetostjo. Zaradi izjemno dobre koordinacije in komunikacije med naročnikom in izvajalci ni prihajalo do motenj oz. odklopov pri končnih odjemalcih. Kot je povedal vodja projekta in vodja nadzora v Elektru Gorenjska, Tomaž Sitar, so za kakovostno izvedbo projekta najpomembnejši dobra klima v projektnem timu, dobro izdelani projekti, usposobljeni pogodbeni izvajalci, predvsem pa redni koordinacijski sestanki v času gradnje in montaže opreme, s pomočjo katerih so izzive reševali sproti.

Prostozračna stikališča, kakršno je bilo tudi prvotno v Škofji Loki, so dokaj izpostavljena vremenskim vplivom in zavzamejo veliko prostora, zato se elektroenergetska podjetja s področja prenosa in distribucije vedno pogosteje odločajo za izgradnjo razdelilnih transformatorskih postaj s plinsko izoliranimi stikališči (v t. im. GIS izvedbi).

Projekt prenove RTP Škofja Loka je na strani naročnika Elektro Gorenjska vodil Tomaž Sitar, na strani izvajalca Kolektor Igin pa Matic Mašat. FOTO: Jože Suhadolnik

Zamenjava opreme v RTP Škofja Loka je bila ključna za nadaljnjo nemoteno in zanesljivo oskrbo odjemalcev električne energije. Zaradi enostavnejšega vzdrževanja in manjših prostorskih potreb je bila najbolj smiselna in učinkovita izbira plinsko izolirano stikališče – v GIS izvedbi (Gas Insulated Switchgear).

Staro 110 kV prostozračno stikališče – AIS stikališče (Air Insulated Switchyard) je bilo nadomeščeno z novim 110 kV stikališčem v GIS izvedbi, ki je v novozgrajeni stavbi ob nekdanji lokaciji starega stikališča.

Temelji za stabilno elektroenergetsko prihodnost pripravljeni

FOTO: Črt Piksi

Poleg zamenjave 110 kV primarne opreme (z izjemo transformatorjev) je Kolektor Igin s podizvajalci dogradil novo stavbo s prostorom za GIS stikališče in nove prostore krajevnega nadzorništva, sprojektiral, izdelal, dobavil in zmontiral je sekundarno opremo za 110 kV in 20 kV stikališče, prenovil sistem lastne rabe ter prestavil obstoječa transformatorja Kolektor Etre na novo lokacijo. Transformatorja sta morala za preklop na novo GIS stikališče in nemoteno napajanje območja Škofje Loke obratovati ločeno na starem in novem sistemu. Staro stikališče je tako obratovalo vse do zagona novega, da je bila oskrba z električno energijo neprekinjena, zatem pa so ga porušili. Pred zaključkom projekta so v sodelovanju z naročnikom spustili v pogon celotno razdelilno transformatorsko postajo.

FOTO: Jože Suhadolnik

Prenova RTP Škofja Loka je pomemben korak k zagotavljanju nadaljnje zanesljive in učinkovite oskrbe z električno energijo za uporabnike v regiji. S prehodom na GIS tehnologijo, ki omogoča boljše izkoriščanje prostora in zmanjšuje potrebe po vzdrževanju, je Elektro Gorenjska zagotovil, da bo omrežje pripravljeno na prihodnje izzive, kot so večja poraba energije, širitev industrije in povečevanje števila električnih vozil. V Škofji Loki so sedaj postavljeni temelji za trajnostno in stabilno elektroenergetsko prihodnost.

»Ves čas je treba biti na preži in razmišljati tudi nekaj mesecev naprej«

Matic Mašat, vodja projektov, Kolektor Igin FOTO: Jože Suhadolnik

Uspeh elektroenergetskih projektov, kot je RTP Škofja Loka, je močno odvisen od strokovno usposobljenih zaposlenih, ki jih skoraj vedno primanjkuje in jih tudi v podjetju Kolektor Igin vedno iščejo.

Kdo stoji za tem projektom? Matic Mašat ima kot vodja projektov v Kolektor Iginu že osem let v rokah veliko odgovornost. Koordinira podizvajalce in posamezne oddelke znotraj podjetja, komunicira z naročnikom, skrbi za urejene finance projekta in redno poroča o stanju projekta, poleg tega pripravlja knjige obračunskih izmer in gradbene dnevnike.

Prenovljena RTP pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Škofji Loki. FOTO: Kolektor Igin

Pot do delovnega mesta vodje projektov se začne pri izobrazbi elektrotehniške smeri. Praviloma zaposleni najprej začnejo kot pomočniki pri posameznih projektih, opraviti pa morajo tudi izpit za vodjo gradnje pri Inženirski zbornici Slovenije, takrat lahko začnejo samostojno delati. »Vodja projekta ne sme imeti težav pri komunikaciji z naročniki, imeti mora dober pregled nad projektom, znati mora predvidevati in poskrbeti, da vse teče gladko. Ves čas je treba biti na preži in razmišljati tudi za nekaj mesecev naprej,« je povedal Matic Mašat, ki je kot vsak vodja projektov začel kariero z manjšimi projekti.

Kot pravi, je delo v Kolektor Iginu dinamično, veliko je dela na terenu. Predvideva, da bo zaradi zelenega prehoda delo razgibano tudi v prihodnje, saj bo prehod zaradi potrebnih posodobitev omrežja zelo kompleksen. »Trenutno se v energetiki veliko gradi in dela je res dovolj,« še dodaja Mašat. Njegov prvi večji samostojni projekt kot vodje gradnje je bila prav obnova RTP Škofja Loka.

»Potrebuješ nekaj vztrajnosti in veliko natančnosti«

Tadej Albreht, vodja oddelka projektive, Kolektor Igin FOTO: Jože Suhadolnik

Pri vsakem projektu sodeluje oddelek projektive, ki je v Kolektor Iginu usmerjen v projektiranje sekundarnih sistemov, s katerimi daljinsko ali lokalno krmilijo visokonapetostni sistem.

Vodja oddelka projektive v Kolektor Iginu, Tadej Albreht, ki je v podjetju že dobrih sedem let, koordinira ekipo šestih projektantov in tudi sam operativno sodeluje pri projektih. »Z ekipo moramo poskrbeti, da delo poteka nemoteno in da je vse narejeno pravočasno, kar je tudi največji izziv pri našem delu. Če zamudimo s svojim delom, projektni vodje ne morejo naročiti opreme in montažer lahko samo čaka,« je povedal Tadej Albreht. Poudarja, da za to delo potrebuješ nekaj vztrajnosti in veliko natančnosti ter pripravljenost za učenje.

Med podjetji, ki tesno sodelujejo s Kolektor Iginom, je tudi njihovo hčerinsko podjetje – Korona Inženiring d. d.

Bojan Lukavečki, vodja projektive, Korona Inženiring FOTO: Jože Suhadolnik

Bojan Lukavečki kot vodja projektive pri podjetju Korona Inženiring dela že 25 let, s tem, da je tudi vodja projektov za zahtevne objekte in ureja vse, kar je povezano s pridobivanjem posla, organizacijo in izvedbo projekta. Oddelek projektive mora ves čas slediti zakonodaji in pravilnikom, ki veljajo za umestitev projekta v prostor, saj se pri nas zakonodaja spreminja razmeroma hitro. Sama tehnologija se ne spreminja tako hitro, je pa treba ves čas slediti novostim pri funkcijah določenih naprav, ki jih uporabljajo.

FOTO: Jože Suhadolnik

»Pri našem delu radi sledimo sloganu 'znamo, hočemo, zmoremo'. Projekt zaznamo, ga izdelamo, speljemo in na koncu tudi zaključimo. Na tehničnih pregledih z veseljem predstavljamo svoje projekte, ki smo jih zasnovali in na koncu gledali, kako se gradijo. Med projekti, ki imajo poseben pomen pri meni, so projekti v Savdski Arabiji, v Sloveniji pa bi izpostavil črpalno hidroelektrarno Avče,« je povedal Bojan Lukavečki.

V elektroenergetiki veliko priložnosti za kariero

FOTO: Jože Suhadolnik

Kolektor Igin in Korona Inženiring morata ves čas iskati nove kadre. »Iščemo spekter ljudi, ki si želi delati v naši panogi. Pomembno je, da si želijo čim več praktičnih izkušenj, kar lahko dobijo v Kolektor Iginu. Mladi naj grejo čim prej v kakšno proizvodnjo, kjer se lahko spoznajo z napravami in stikali. Dobro je, da spoznajo stvari, ki jih potem načrtujejo in projektirajo. Po približno treh do petih letih se bodo usmerili v tisto področje elektroenergetike, ki jih bolj zanima,« je še povedal.

FOTO: Jože Suhadolnik

Energenti so nujni za življenje in področje elektroenergetike je v času podnebnih sprememb zelo razgibano. »Elektrosistemi se bliskovito razvijajo. Imamo vetrne in sončne elektrarne, vedno več se pogovarjamo tudi o vodiku, ki ga bomo tako ali drugače morali implementirati tudi v proizvodnjo električne energije. Tudi zato je v elektroenergetiki toliko priložnosti za kariero,« dodaja Lukavečki.

Prednost dela v Kolektor Iginu je tudi možnost dela v tujini

Luka Zorman, vodja ekipe montažerjev, Kolektor Igin FOTO: Črt Piksi

Med ključnimi kadri vsakega projekta v Kolektor Iginu so montažerji, ki poskrbijo, da objekt na koncu tudi zaživi.

Vodja ene od ekip montažerjev Luka Zorman je pri podjetju Kolektor Igin zaposlen od leta 2018. Pred tem je delal v manjšem podjetju, delo v Kolektor Iginu pa ga je pritegnilo, ker gre za večje podjetje z veliko ekipo sodelavcev, predvsem pa je k odločitvi prispevalo dejstvo, da je delo v takšnem podjetju zelo dinamično.

Kot enega najbolj zanimivih projektov je izpostavil za slovensko energetiko zelo velik projekt – RTP Cirkovce, pri katerem je sodelovalo veliko ekip in so občasno naleteli na kakšen poseben izziv in ga tudi uspešno rešili.

FOTO: Črt Piksi

»Delo pri nas je zelo razgibano in zanimivo, predvsem je vedno veliko novih stvari, ki jih ne srečaš v delavnicah. Mislim, da se bo v elektroenergetiki našel marsikdo, ki ga zanima to delo, ki je vsaj malo iznajdljiv, ročno spreten, ki ima rad izzive in delo na terenu, dobro pa je, da ima tudi smisel za delo v ekipi,« je povedal Luka Zorman, ki se je pred kratkim vrnil z nekajmesečnega projekta na Nizozemskem.

Priložnosti tudi za delo v tujini

FOTO: Črt Piksi

»Še ena prednost dela v Kolektor Iginu je priložnost za delo v tujini. Na Nizozemskem smo spomladi v Oostvoornu postavljali velik GIS 400 kV napetostnega nivoja. Takšnih sistemov je pri nas bolj malo, zato je bilo res pestro,« je dodal sogovornik.

Mladim, ki se vidijo v elektroenergetiki in ki jih zanima visokonapetostni nivo, svetuje, naj si poiščejo prakso v podobnem podjetju, saj bodo le tako hitro spoznali način dela in vse tehnične specifikacije. Novi zaposleni gredo v podjetju Kolektor Igin najprej skozi proces dela z različnimi mentorji, kar traja od pol leta do dveh let. V tem času zaposleni postane samostojen. Veliko pozornosti namenjajo skrbi za varnost na delu.

Kolektor Igin tudi v Kranju gradi novo stikališče s tehnologijo GIS. FOTO: Jože Suhadolnik

