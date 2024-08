Športni terenci Mercedes-Benz prevzamejo vsakogar

Naše želje in potrebe se zelo razlikujejo, zato so pri Mercedes-Benzu pripravili kar sedem različnih modelov športnih terencev, ki jih ženejo motorji z notranjim zgorevanjem in jim je skupna družinska oznaka GL. Pisano druščino športnih terencev zaokroži še osmi mercedes, ki se ne ustraši niti najtežjih brezpotij – razred G. A tokrat se bomo posvetili štirim modelom, po katerih radi posegajo tudi slovenski kupci: GLA, GLB, GLC in GLC Coupé.

Razkošje kompaktnih mer nosi ime – Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA vedno znova potrjuje svojo vodilno vlogo v segmentu kompaktnih premijskih športnih terencev. Zaradi svoje velikosti je idealen spremljevalec na avanturah po mestni džungli, prav tako pa se izkaže na daljših potepih v dvoje. Zato je priljubljen predvsem pri parih brez otrok, starejših in aktivnih posameznikih – zlasti ženske rade sedejo za njegov volan. Kljub manjšim zunanjim meram se zanj odloči tudi katera mlada družina z enim otrokom.

GLA je majhen športni terenec z velikimi inovacijami, pametno tehnologijo, prilagodljivim prostorom in še obsežnejšo serijsko opremo. Foto: Mercedes-Benz AG

Zunanjost Mercedes-Benz GLA je izrazito športna in elegantna. Njegova robustna silhueta poudarja moč in stabilnost, medtem ko aerodinamična oblika zmanjšuje upor zraka za še boljšo vozno dinamiko. Značilna maska z zvezdo Mercedes-Benz in visokokakovostni LED-žarometi dajejo mu prepoznaven in samozavesten videz.

Priložnost, ki je ne smete zamuditi. Ne prezrite ekskluzivne ponudbe vozil na zalogi in se o izjemnih lastnostih športnih terencev Mercedes-Benz, ki jih lahko odpeljete s prihrankom do 11.000 evrov, prepričajte kar sami. Obiščite salone vozil Mercedes-Benz ali preverite privlačno ponudbo na www.mojmercedes.si.

Udobje brez primere

Notranjost je prostorna, uporabljeni materiali najvišje kakovosti še bolj poudarijo njeno eleganco. Sedeži so oblikovani tako, da zagotavljajo optimalno podporo in udobje, ne glede na dolžino poti. Opcijsko panoramsko strešno okno dodatno poveča občutek prostornosti, medtem ko ambientna osvetlitev ustvari prijetno vzdušje, prilagojeno vašemu razpoloženju.

Najnovejša generacija sistema MBUX z intuitivnim upravljanjem. Foto: Mercedes-Benz AG

Sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) omogoča intuitivno upravljanje vseh funkcij vozila z glasovnimi ukazi, na zaslonu na dotik ali večfunkcijskem volanu. Vgrajeni navigacijski sistem z dodatkom razširjene resničnosti vam pomaga pri orientaciji tudi v najbolj zapletenih mestnih središčih.

Vrhunske zmogljivosti in varnost

Kupci GLA lahko izbirajo med bencinskimi in dizelskimi motorji, na voljo pa je tudi priključnohibridna izpeljanka, ki omogoča do 70 km vožnje zgolj na elektriko. Močnejše motorje lahko opremimo s štirikolesnim pogonom 4MATIC, ki zagotavlja izjemno stabilnost in oprijem v vseh razmerah. Prav posebno poglavje pa predstavlja najbolj športni GLA, Mercedes-AMG GLA, ki je na voljo v šibkejši in močnejši različici.

Mercedes AMG GLA 35 4MATIC Foto: Mercedes-Benz AG

Varnost je pri Mercedes-Benz že od nekdaj na prvem mestu. GLA premore najsodobnejše varnostne sisteme, kot so aktivni asistent za zadrževanje vozila na voznem pasu, sistem za samodejno zaviranje v sili in prilagodljivi tempomat. Ti sistemi ne le izboljšajo vašo varnost, temveč tudi zmanjšajo tveganje za nesreče.

Mercedes-Benz GLB – ko prostor ni več težava

Mercedes-Benz GLB je odgovor na potrebe sodobnih družin in posameznikov, ki iščejo več kot le vozilo. Je sinonim za prostornost, prilagodljivost in vrhunsko razkošje v segmentu kompaktnih SUV-jev. Njegove oglate oblikovne poteze spominjajo na razred G in sporočajo robustnost in eleganco v enem. Po njem radi posegajo tako velike družine, ki potrebujejo prostoren avtomobil, kot aktivni posamezniki, ki cenijo velik prtljažni prostor.

GLB je vsestransko športno terensko vozilo z možnostjo do sedmih sedežev in velikim prilagodljivim prtljažnim prostorom. Foto: Mercedes-Benz AG

Glavni adut: prilagodljivost

Ko vstopite v GLB, vas takoj navduši njegova prostornost. To je eden redkih kompaktnih športnih terencev, ki je lahko tudi sedemsedežnik, kar je idealno za družine ali tiste, ki jim pride prav dodaten prostor za prevoz potnikov. Prilagodljivi sedeži omogočajo preprosto konfiguracijo notranjosti, ne glede na to, ali potrebujete več prostora za prtljago ali dodatne sedeže. Visokokakovostni materiali in natančna izdelava pa ustvarjajo prijeten in luksuzen ambient.

Mercedes-Benz GLB je lahko tudi 7-sedežnik. Foto: Mercedes-Benz AG

GLB je tako kot vsa sodobna osebna vozila Mercedes-Benz opremljen z že omenjenim sistemom MBUX za preprosto upravljanje vozila z glasom, dotikom ali volanom. Brezžično polnjenje in napredni sistemi za povezljivost skrbijo, da ste vedno povezani s svetom. Seveda so vgrajeni tudi najnovejši sistemi za pomoč vozniku, ki naredijo vožnjo varnejšo in manj stresno.

Poskrbi za prometno varnost

Vaš GLB je lahko opremljen z aktivnim zavornim asistentom, ki lahko pomaga preprečiti trke z vozili, ki vozijo ali stojijo pred vami, vozili v prometu iz nasprotne smeri pri zavijanju ter premikajočimi se pešci in kolesarji. Sistem lahko poleg opozarjanja na varnostno razdaljo in nevarnost trka posreduje tudi tako, da poveča zavorno moč glede na trenutno situacijo – vse do avtonomnega zasilnega zaviranja.

Štirikolesni pogon za zahtevne poti

Pod robustnim videzom Mercedes-Benz GLB se skrivajo zmogljivi bencinski in dizelski motorji, ki so serijsko opremljeni s samodejnim menjalnikom. Zmogljivejšim različicam so namenili še štirikolesni pogon 4MATIC, ki zagotovi dober oprijem tudi v slabših razmerah. Nad delovanjem 4MATIC bedi računalnik, ki sproti prilagaja prenos moči in navora med kolesi. Z njegovo pomočjo bo izlet po makadamskih stranpoteh za GLB mala malica.

Mercedes-Benz GLC je lahko tudi kupe

Ko gre za vrhunski luksuz in dinamično zmogljivost v segmentu srednje velikih SUV-jev, Mercedes-Benz GLC in njegova športna različica GLC Coupé ponujata popolno kombinacijo elegance, napredne tehnologije in brezkompromisne varnosti.

Mercedes-Benz že desetletja narekuje trende s premišljenimi podrobnostmi in neprekosljivim smislom za estetiko. Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz GLC je mojstrovina sodobnega oblikovanja, ki združuje robustnost SUV-ja s prefinjenostjo luksuzne limuzine. Njegova markantna zunanjost z izrazito masko, prepoznavnimi LED-žarometi in aerodinamičnimi linijami izraža moč in samozavest. Po drugi strani pa GLC Coupé prinaša športno eleganco z bolj zaobljenim zadkom, ki poudarja njegovo dinamično naravo. Ko v ožjem izboru ostaneta ta dva modela, naj pretehta slog, ki najbolj ustreza vašemu okusu in potrebam. Če denimo iščete uporabnost in velik prtljažni prostor, bo GLC prava izbira. Če pa dajete prednost elegantnim linijam in športnosti, velja poseči po kupeju.

GLC coupé je ravnovesje med eleganco in močjo, z značilno športno silhueto s padajočo streho. Foto: Mercedes-Benz AG

Vrhunski materiali in inovativne rešitve

Obe različici GLC razvajata potnike z vrhunskimi materiali, natančno izdelavo in neprekosljivim udobjem. Prostorna notranjost je zasnovana za največje udobje in funkcionalnost, z elegantnimi dekorativnimi elementi in napredno tehnologijo. Pri GLC Coupé se športni značaj izraža tudi znotraj, kjer so na voljo športni sedeži in detajli, ki poudarjajo njegovo dinamično naravo.

Mercedes-Benz GLC in GLC Coupé vam z najsodobnejšo tehnologijo omogočata, da uživate v vsaki vožnji. Tako 12,3-palčni digitalni zaslon na armaturni plošči in 11,9-palčni zaslon na dotik v sredinski konzoli, ki sta del že opisanega sistema MBUX, prinašata vse potrebne informacije na dosegu roke. Tu so še vsi najsodobnejši asistenčni sistemi.

Kot zanimivo rešitev omenimo t. i. prozorni pokrov motorja, ki pripomore k suverenemu manevriranju in obvladovanju ovir – tudi na neprehodnih terenih. Funkcija pri offroad vožnjah omogoča, da je pokrov motorja prozoren. Gre seveda za virtualni pogled na sredinskem zaslonu, ki je izračunan na podlagi posnetkov kamere in prikazuje območje tik pred vozilom. Poleg tega vizualizacija voznega pasu pomaga izbrati optimalno pot.

Mercedes-Benz GLC Coupé v priključnohibridni izvedbi. Foto: Mercedes-Benz

Najmočnejši je priključni hibrid

Nabor pogonskih sistemov je pri GLC zelo pester, saj vključuje tako bencinske in dizelske motorje kot priključnohibridne pogone. Ti omogočajo kar do 130 kilometrov električne avtonomije in so opremljeni s štirikolesnim pogonom. Tudi najzmogljivejša v družini GLC, AMG GLC S 63 E Performance in AMG GLC Coupé S 63 E Performance, stavita na priključnohibridni pogon z največjo sistemsko močjo do 500 kW.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import, d. o. o.