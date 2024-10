Petrol na Hrvaškem premika meje z gradnjo sončnih elektrarn

Sončni park pri Kninu, ki vključuje tri največje sončne elektrarne doslej – Suknovci, Pliskovo in Vrbnik, je eden pomembnejših regijskih projektov družbe Petrol v zadnjih letih. Z njim nadaljuje svojo zavezo trajnostnemu razvoju. »S temi investicijami želimo okrepiti našo vlogo v energetski tranziciji in prispevati k bolj trajnostni prihodnosti,« v intervjuju pojasni Marko Ninčević, član uprave Petrola, in v nadaljevanju podrobneje opiše projekt in njegove učinke za širšo regijo. Razkril nam je tudi njihove daljnosežne načrte za prihodnost.

Kaj je bil glavni razlog za odločitev o gradnji sončnega parka?

Glavni razlog za odločitev o gradnji sončnega parka je jasna zavezanost Petrola k preoblikovanju v sodobno, trajnostno naravnano energetsko družbo. Petrol se že vrsto let aktivno vključuje v energetsko tranzicijo v nizkoogljično družbo, kar je ključen del naše strateške usmeritve. V tem okviru stremimo k zmanjšanju našega ogljičnega odtisa in k večanju naložb v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter druge projekte, ki podpirajo zeleni prehod. Več kot tretjino naložb za obdobje 2021–2025 namenjamo prav zelenemu prehodu.

»Gradnja lastnih proizvodnih kapacitet za električno energijo iz obnovljivih virov je ključen korak v uresničevanju naše vizije postati vodilni integrirani partner v energetski tranziciji.«

Zakaj ste izbrali Hrvaško kot lokacijo za sončni park in katere prednosti ta lokacija ponuja v primerjavi z drugimi?

Marko Ninčević: "Načrti skupine Petrol za nadaljnje investicije v sončne elektrarne in druge obnovljive vire energije (OVE) so ambiciozni in strateško usmerjeni." FOTO: Črt Piksi

Hrvaška je bila izbrana kot lokacija za gradnjo sončnega parka zaradi več ključnih prednosti. Regija je bogata s sončnimi dnevi ter ima številna kamnita in nerodovitna območja, ki so idealna za takšne projekte, saj ta zemljišča niso primerna za kmetijsko ali drugačno rabo. Poleg tega so območja, kjer smo zgradili sončne elektrarne, degradirana in se težko uporabljajo za druge namene, kar pomeni, da sončni park prispeva k revitalizaciji neizkoriščenih površin. Hrvaška pa tudi ponuja ugodnejše pogoje za hitro umeščanje tovrstnih projektov v prostor, saj trenutna zakonodaja omogoča hitrejši postopek pridobivanja dovoljenj za gradnjo večjih projektov. Obenem tovrstni projekti omogočajo širitev na obstoječih lokacijah, kar povečuje njihov potencial in učinkovitost.

Kakšna je predvidena nazivna moč sončnega parka in kakšna je njegova vloga v celotnem Petrolovem energetskem sistemu?

Nazivna moč sončnega parka je 22 MW, s pričakovano letno proizvodnjo električne energije v višini med 28 in 29 GWh. Ta naložba ima ključno vlogo pri doseganju našega strateškega cilja, da do leta 2025 presežemo 160 MW inštalirane moči iz lastnih virov. Poleg tega sončni park prispeva k večji fleksibilnosti in trajnostnosti celotnega energetskega sistema Petrola, saj povečuje delež obnovljivih virov energije, zmanjšuje odvisnost od uvoza fosilnih goriv in podpira prehod v nizkoogljično družbo. S tem projektom krepimo energetsko neodvisnost in dolgoročno zanesljivost oskrbe z energijo. Skupna vrednost naložbe, z vso spremljajočo infrastrukturo, ki omogoča poenostavljeno širitev projekta, presega 15 milijonov evrov, pričakovana življenjska doba projekta pa je 25 let.

Petrol močno investira v obnovljive vire energije kot del svoje strateške usmeritve k trajnostnemu razvoju. Več kot tretjino naložb za obdobje 2021–2025 namenjajo zelenemu prehodu, vključno z gradnjo sončnih elektrarn.

Kako ta sončni park prispeva k doseganju zavezujočih ciljev Slovenije in Hrvaške na področju obnovljivih virov energije (OVE)?

Prispevek sončnega parka k doseganju zavezujočih ciljev na področju obnovljivih virov energije (OVE) je predvsem v proizvodnji zelene, trajnostne energije, ki neposredno podpira zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in s tem povezanih emisij toplogrednih plinov. V skladu z evropskimi podnebnimi načrti, ki predvidevajo prehod v nizkoogljično družbo, sončni park podpira uresničevanje nacionalnih ciljev za povečanje deleža OVE v skupni energetski mešanici, s tem pa tudi k doseganju ciljev Pariškega sporazuma in evropske strategije za podnebno nevtralnost do leta 2050. Poleg tega sončna energija kot ključni element trajnostnega razvoja podpira trajnostno gospodarsko rast, kar prispeva k regionalni energetsko neodvisnosti in varnosti.

Za koliko gospodinjstev je predvidena proizvodnja električne energije iz tega sončnega parka? Sončni paneli s pomočjo fotovoltaike pretvarjajo energijo sonca v zeleno elektriko, kar na letni ravni zadostuje za oskrbo približno med 7000 in 8500 gospodinjstev. Da to ponazorimo bolj plastično – količina proizvedene energije zadostuje za oskrbo manjšega mesta, kot je denimo Ptuj ali srednjevelike slovenske občine.

Marko Ninčević FOTO: Črt Piksi

Kdo so porabniki zelene energije, proizvedene v tovrstnem sončnem parku?

Porabniki zelene energije, proizvedene v tem sončnem parku, niso le gospodinjstva. Letna proizvodnja do 29 GWh čiste električne energije zadostuje za oskrbo gospodinjstev in različnih gospodarskih objektov. Poleg tega je pomemben del te energije namenjen polnilnicam za električna vozila, kar še dodatno podpira prehod na trajnostno mobilnost in zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv.

Hrvaško so izbrali zaradi ugodnih pogojev, kot so velika sončna obsevanost, obsežnost degradiranih zemljišč, ki niso primerna za drugo rabo, in hitrejši postopki pridobivanja dovoljenj za gradnjo tovrstnih projektov.

Kako je potekal celoten projekt gradnje sončnega parka, od začetnega načrtovanja do končne izvedbe?

Po pridobitvi potrebne dokumentacije smo leta 2022 začeli gradnjo vseh treh sončnih parkov. Osredotočili smo se na uporabo degradiranih in neuporabnih površin, v velikosti približno 30 ha s spremljajočo infrastrukturo, ki smo jih učinkovito izkoristili za proizvodnjo zelene električne energije.

Poseben poudarek smo dali minimalnemu vplivu na okolje. Sončne panele smo namestili brez betoniranja, saj smo jih pritrjevali zgolj z vijačenjem v zemljo. Na treh poljih smo tako uspešno namestili kar 40.100 sončnih panelov. Gradnja vseh treh sončnih parkov je bila zaključena v letu 2023, čemur sledi testno obratovanje, ki se bo zaključilo do konca letošnjega leta.

Kaj je bil razlog za odločitev o postavitvi sončnega parka na treh različnih lokacijah in kakšne so prednosti takšnega pristopa?

Odločitev za postavitev sončnega parka na treh različnih lokacijah je temeljila na več ključnih dejavnikih. Vse tri lokacije so v neposredni bližini našega vetrnega parka Ljubać. Lokacije imajo zelo visoko stopnjo osončenosti, kar zagotavlja veliko proizvodnjo energije. V večini so to nerodovitna zemljišča. Hrvaška zakonodaja hkrati omogoča hitrejše umeščanje v prostor, predvsem za večje projekte, ter hitrejše pridobivanje potrebnih dovoljenj in možnost priključitve na obstoječe elektroenergetsko omrežje. Ena izmed dolgoročnih prednosti tega pristopa je tudi možnost nadaljnje širitve projektov.

Sončni park bo letno proizvedel približno 29 GWh čiste električne energije, kar bo zmanjšalo emisije CO 2 za skoraj 11.500 ton na leto. FOTO: Petrol

Petrol ima v svojem energetskem portfelju že dve vetrni polji, več kot 100 sončnih elektrarn in šest malih hidroelektrarn.

Kakšne okoljske učinke pričakujete od delovanja tega sončnega parka?

Sončni park prispeva k znatnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, saj letno proizvede približno 29 GWh čiste električne energije, kar bo zmanjšalo potrebo po električni energiji iz fosilnih goriv. Predvidoma se bodo emisije toplogrednih plinov zmanjšale za skoraj 11.500 ton CO 2 na leto, kar bo pripomoglo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in izboljšanju kakovosti zraka v regiji.

Poleg tega bo uporaba degradiranih in neuporabnih površin za postavitev sončnih panelov imela minimalen vpliv na naravne ekosisteme in zemljišča, ki bi jih sicer lahko uporabljali za druge namene. S tem projektom izkoriščamo prostor, ki bi bil drugače neuporaben, in ga pretvarjamo v vir trajnostne energije, kar prispeva k bolj učinkoviti rabi prostora.

Ker je bil park zgrajen z minimalnimi posegi v tla, brez betoniranja, je vpliv na lokalno okolje med gradnjo in obratovanjem zelo majhen. S pomočjo analiz in monitoringa smo zagotovili, da so morebitni negativni vplivi na okolje in lokalno skupnost minimalni ali jih sploh ni. Redni monitoring nenehno potrjuje, da delovanje sončnega parka nima škodljivih učinkov na okolje in okoliške prebivalce.

Poleg tega sončni park prispeva k ozaveščanju o pomenu obnovljivih virov energije in krepitvi trajnostne energije v regiji, kar bo dolgoročno pozitivno vplivalo na okolje in skupnost.

Sončni park bo letno proizvedel približno 29 GWh čiste električne energije, kar bo zmanjšalo emisije CO 2 za skoraj 11.500 ton na leto. Projekt ima minimalen vpliv na okolje, saj se uporabljajo degradirana zemljišča brez betoniranja.

Marko Ninčević FOTO: Črt Piksi

Kako ste zagotovili skladnost projekta z lokalno skupnostjo in predpisi glede varstva okolja?

Zagotavljanje skladnosti projekta z lokalno skupnostjo in predpisi glede varstva okolja je bilo ključno pri načrtovanju in izvedbi sončnega parka. Zagotovili smo, da je projekt v celoti skladen z veljavnimi predpisi glede varstva okolja. Izvedene so bile vse potrebne okoljske študije in presoje vplivov na okolje, kar nam je omogočilo, da smo sprejeli ustrezne ukrepe za zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov na naravno okolje. Na primer, pri postavitvi sončnih panelov smo uporabili tehnike, ki minimalno vplivajo na tla in lokalni ekosistem.

Kakšni so načrti skupine Petrol glede nadaljnjih investicij v sončne elektrarne in nasploh v OVE?

Načrti skupine Petrol za nadaljnje investicije v sončne elektrarne in druge obnovljive vire energije (OVE) so ambiciozni in strateško usmerjeni. Omenjeni sončni park se je pridružil našemu obsežnemu portfelju proizvodnih kapacitet, ki vključuje že dve vetrni polji, več kot 100 sončnih elektrarn in šest malih hidroelektrarn.

V bližnji prihodnosti načrtujemo zaključek razvoja tretje vetrne elektrarne (VE Dazlina), za katero smo marca 2024 pridobili končno energetsko dovoljenje za skupno priključno moč 35 MW.

Poleg tega intenzivno razvijamo projekt Petrol Green, v okviru katerega na naše objekte in prodajna mesta nameščamo sončne elektrarne. Do konca lanskega leta smo z njimi opremili dodatnih 85 prodajnih mest, trenutno pa je v izvedbeni fazi več kot 50 novih lokacij. Pripravljamo tudi nadaljnjo širitev z naslednjimi 60 lokacijami. Podobno kot v Sloveniji tudi na Hrvaškem že izvajamo projekt z začetnim paketom 20 lokacij, medtem ko so prve lokacije že v izvedbi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

FOTO: Petrol

Sončni park pri Kninu je jasen dokaz Petrolove zavezanosti trajnostnemu razvoju in energetski tranziciji. S tem projektom, ki bo oskrboval na tisoče gospodinjstev z zeleno energijo in zmanjšal emisije toplogrednih plinov, Petrol ne le utrjuje svojo vlogo kot vodilni igralec na področju obnovljivih virov energije v regiji, ampak tudi pomembno prispeva k doseganju okoljskih ciljev Slovenije in Hrvaške. Nadaljnje širitve in naložbe v obnovljive vire pa kažejo, da je Petrol trdno usmerjen k oblikovanju bolj trajnostne in energetsko neodvisne prihodnosti za širšo regijo.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol