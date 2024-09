Kar v službi do boljšega zdravja in več gibanja? Vsekakor!

Vse več podjetij prepoznava, da vlaganje v zdravje in dobro počutje zaposlenih ne le izboljšuje njihovo kakovost življenja, ampak tudi povečuje produktivnost in zmanjšuje fluktuacijo kadra. Novartis je odličen primer podjetja, ki aktivno vlaga v zdravje svojih zaposlenih skozi različne pobude in programe.

Dobro počutje vpliva na to, kako razmišljamo, čutimo in se obnašamo, kar se odraža na našem zdravju. Prav tako vpliva na to, kako se spopadamo s stresom, vzpostavljamo odnose z drugimi in sprejemamo odločitve. V Novartisu veliko pozornosti namenjajo skrbi za zdravje in dobro počutje sodelavcev. Veliko s tem povezanih aktivnosti poteka v sklopu pobude Polni življenja (angl. wellbeing), katere namen je ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja sodelavk in sodelavcev. Njihova osredotočenost je tako usmerjena k ozaveščanju in proaktivni podpori zdravju, s prilagojenim pristopom za proizvodnjo, laboratorije in zaposlene v pisarnah. Za sodelavke in sodelavce organizirajo različna izobraževanja. Tako so letos organizirali predavanja strokovnjakov na temo zdrave prehrane, vpliva kajenja na zdravje ter nočnega in izmenskega dela, ki lahko moti naravni cirkadiani ritem telesa, zato je ozaveščanje o tej tematiki še posebej pomembno.

Z najboljšo slovensko smučarsko tekačico vseh časov na trening kar med službo

Najuspešnejša slovenska smučarska tekačica Petra Majdič na obisku pri Novartisu, kjer je zaposlene spodbudila k telesni aktivnosti z razgibalnimi vajami. FOTO: Barbara Zajc

Telesna aktivnost je eden od temeljev dobrega počutja in zdravja posameznika. Novartis si prizadeva dvigniti zavedanje sodelavcev, kako pomemben je zdrav življenjski slog. Pri tem poudarjajo redno fizično aktivnost in zdravo prehrano.

Letos so svoje sodelavke in sodelavce k telesni aktivnosti spodbujali na prav poseben način – v okviru pobude Polni življenja so na lokacijah v Ljubljani, Mengšu in Slovenj Gradcu gostili najuspešnejšo slovensko smučarsko tekačico vseh časov Petro Majdič, ki je poskrbela, da so si zaposleni med delom vzeli nekaj časa za gibanje. Vsi skupaj so naredili nekaj kratkih, a učinkovitih razgibalnih vaj.

Hkrati so ob obisku Petre Majdič sodelavke in sodelavce povabili, da postanejo ambasadorji iniciative Polni življenja. Skupini ambasadorjev se je pridružilo več kot 80 sodelavk in sodelavcev, ki so se še posebej večkrat srečali s Petro na delavnicah na temo aktivnih odmorov in zdaj v svojih enotah skrbijo za minute, namenjene gibanju.

Brezplačni fitnes v poslovni stavbi Novartisa

Sodobno opremljen fitnes v poslovni stavbi Novartisa omogoča zaposlenim brezplačno vadbo ter natančno merjenje telesne sestave in kazalnikov zdravja. (fotografija je simbolična) FOTO: Depositphotos

Poskrbljeno je tudi za tiste, ki imajo raje vadbo v fitnesu. V poslovni stavbi Novartisa v Ljubljani sta namreč sodobno opremljen fitnes in manjša vadbena dvorana, ki sta zaposlenim na voljo za brezplačno uporabo.

V času delovanja fitnesa je vedno prisotna strokovno usposobljena oseba za pomoč pri uporabi naprav in svetovanje o primerni vadbi. Sodelavkam in sodelavcem pa je na voljo tudi neinvazivno in natančno merjenje telesne sestave in kazalnikov zdravja. Zaposleni tako lahko redno spremljajo stanje svoje fizične pripravljenosti in sproti preverjajo svoj napredek pri vadbi.

Kar v službi do boljšega gibanja in zdravja

Kineziološke delavnice v Novartisu prispevajo k izboljšanju telesne učinkovitosti, vključujejo vaje za boljšo držo, ravnotežje in preprečevanje poškodb. FOTO: Depositphotos

Za izboljšanje telesne učinkovitosti in zdravja z uporabo različnih tehnik in metod kineziologije so zelo koristne kineziološke delavnice, ki jih v Novartisu izvajajo v okviru pobude Polni življenja. Kineziologija proučuje gibanje in s posebnimi vajami pomaga izboljšati telesno držo, ravnotežje, moč in fleksibilnost, vključuje tudi tehnike za lajšanje bolečin in preprečevanje poškodb.

Program vsebuje štiri enourne individualne vadbe pod vodstvom kineziologa, ki se izvajajo v fitnesu v poslovni stavbi Novartisa. Vadba je popolnoma prilagojena sposobnostim in ciljem posameznika po kineziologovi oceni gibalnih zmožnosti. V primeru specifičnih potreb se program lahko prilagodi v terapevtske vadbe, ki so namenjene ciljanemu izboljšanju stanja kostno-mišičnih težav. Zaposleni so za vstop v program napoteni preko medicine dela na podlagi zdravniškega spričevala.

Mentalna osvežitev z aktivnimi odmori

15-minutni aktivni odmori v Novartisu vsak dan ob 12. uri pripomorejo k zmanjšanju utrujenosti in povečanju produktivnosti zaposlenih. FOTO: Barbara Zajc

Stalno sedenje in delo za računalnikom ali pa večurno ponavljanje istih gibov vodi do zdravstvenih težav in posledično do prevelike utrujenosti. Kratki aktivni odmori med delom pomagajo zmanjšati utrujenost, izboljšajo telesno zdravje in povečajo produktivnost.

Raztezanje lahko zmanjša napetost v mišicah, izboljša krvni obtok in zmanjša tveganje za bolečine v hrbtu ali karpalni sindrom. Poleg tega aktivni odmori spodbujajo mentalno osvežitev, kar vodi k večji zbranosti in boljšemu reševanju težav. S tem ko redno vstajamo in se gibamo, lahko izboljšamo svojo splošno energijo in dobro počutje.

Zaposleni pri Novartisu imajo možnost 15-minutnega aktivnega odmora vsak dan v tednu ob 12. uri po spletu. Ti odmori so kot protiutež posledicam dolgotrajnega sedenja. Odmore vodi usposobljena oseba, pri tem pa niso potrebni posebni pripomočki ali športna oblačila.

Vaje čuječnosti: kako se spoprijateljiti s seboj

Sodelavke in sodelavci Novartisa, ki vodijo delavnice čuječnosti. FOTO: Novartis

Čuječnost (angl. mindfulness) je stanje popolne pozornosti in zavedanja sedanjega trenutka brez sodbe. Gre za zavestno opazovanje svojih misli, občutkov in telesnih zaznav, ne da bi jih poskušali spreminjati ali analizirati. S čuječnostjo se učimo biti prisotni tukaj in zdaj, kar zmanjšuje stres, izboljšuje zbranost in spodbuja duševno ravnovesje. Pogosto se prakticira skozi tehnike, kot so meditacija, osredotočeno dihanje in pozornost na vsakodnevna opravila.

Prakticiranje čuječnosti je za vse nas izjemno koristna tehnika, saj nam pomaga zmanjševati vsakodnevni stres, izboljšuje zmožnost osredotočanja in spodbuja čustveno ravnovesje. Z rednim izvajanjem te tehnike postanemo bolj prisotni v trenutku, kar omogoča boljše spopadanje z izzivi ter preprečuje impulzivne reakcije. Poleg tega čuječnost krepi zavedanje samega sebe, spodbuja empatijo in izboljšuje splošno dobro počutje, kar prispeva k boljšemu duševnemu in telesnemu zdravju. Med drugim pozitivno vpliva na spomin, koncentracijo, spanec in delovno učinkovitost.

Družba Novartis se zaveda, da so prakse, s katerimi zmanjšujemo preobremenjenost, ključne za boljše duševno zdravje zaposlenih. Dvakrat tedensko so sodelavkam in sodelavcem družbe Novartis na voljo 20-minutne delavnice čuječnosti, ki potekajo prek spletne povezave. Čuječnost je pristop, ki nam pomaga ohranjati prisotnost v sedanjem trenutku, trenirati našo pozornost ter mirno in brez predsodkov sprejemati naša čustva, misli in telesne občutke.

V preteklih letih so organizirali več serij 30-minutnih vadb čuječnosti v slovenskem jeziku s priznano trenerko čuječnosti in kovčinjo. Posnetki teh srečanj na temo spoprijateljevanja s sabo, upravljanja energije in gojenja koristnih navad so zaposlenim vedno na voljo.

Poleg vadbe čuječnosti pri Novartisu redno pripravljajo različne dogodke, izobraževanja, nasvete in smernice, kako lahko zaposleni z opazovanjem lastnega počutja in razumevanjem odzivov sogovornikov usmerjajo pogovor ter aktivno poslušajo in krepijo zavedanje o spremembah, s katerimi se spoprijemajo. Te veščine so še posebej primerne za vodstvene delavce, ki tako lažje vodijo svoje time in izboljšajo skupno učinkovitost in zadovoljstvo, kar nedvomno vpliva tudi na prijetno delovno vzdušje.

Ko psihološka podpora postane ključ do uspeha na delovnem mestu

Novartis nudi psihološko pomoč zaposlenim v osebni stiski, kar pozitivno vpliva na motivacijo in sposobnost soočanja z izzivi. FOTO: Depositphotos

Psihološka pomoč na delovnem mestu postaja vse pomembnejša zaradi naraščajočega stresa, izgorelosti in negotovosti, ki jih povzročajo hitre spremembe, digitalizacija in povečane delovne zahteve. Vsak ima zase izdelane strategije, kako izboljšati počutje na delovnem mestu, kako se spopasti z vedno večjimi zahtevami, vendar je vprašanje, ali nam to tudi uspe. V trenutkih, ko se ne zmoremo več izkopati iz primeža duševne stiske, je nujno poiskati strokovno podporo, ki nam bo pomagala narediti korak naprej proti boljšemu počutju. Podjetja, ki se zavedajo, kako pomembno je zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, proaktivno delujejo tudi na tem področju, kar zmanjšuje odsotnost zaradi bolezni in fluktuacijo kadra. Zaposleni, ki imajo dostop do psihološke pomoči, se počutijo bolj podprte, kar pozitivno vpliva na njihovo motivacijo in sposobnost učinkovitega spopadanja z izzivi. Novartis svojim sodelavkam in sodelavcem, ki se znajdejo v osebni stiski, ponuja tudi psihološko pomoč in svetovanje.

Novartis z različnimi pobudami, kot so kineziološke delavnice, aktivni odmori in programi čuječnosti, dokazuje, da je skrb za zdravje zaposlenih ključna za dolgoročni uspeh podjetja. Z investiranjem v zdravje svojih zaposlenih podjetje ne le izboljšuje njihovo dobro počutje, ampak tudi povečuje njihovo motivacijo in zvestobo, kar se neposredno odraža v večji produktivnosti in uspehu podjetja.

Naročnik oglasne vsebine je Novartis