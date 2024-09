Video: Novi zobje med spanjem? Tudi to je možno v Zagrebu

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu je edinstven implantološki center odličnosti, kjer se združujejo zobozdravstveni in dental spa tretmaji.

Edinstvena klinika, kjer boste v hipu pozabili na strah

Prav strah je eden od razlogov, da številni pacienti odlašajo z obiskom zobozdravnika. Ta pa je povezan tako z interjerjem v klasičnih zobozdravstvenih ordinacijah kot s tipičnimi zvoki in vonjavami, ki so značilni za čakalnice.

Dr. Zdenko Trampuš je zato ob zasnovi svoje sodobne klinike, ki se lahko primerja z najboljšimi na svetu, postavil pacienta na prvo mesto – kliniko je ustanovil z mislijo, kako pacientom ponuditi strokoven pristop, inovativne tehnologije in hkrati pričarati ambient, v katerem se bodo počutili kot doma.

Dr. Zdenko Trampuš je daleč naokoli postal znan po implantoloških storitvah, ki pacientom vračajo nasmeh in jim omogočajo, da se končno znebijo starih snemljivih protez. Odličnost, ki je postala temeljna vrednota klinike, se prepleta skozi vse njihove stomatološke storitve – implantologijo, ortodontijo, parodontologijo, estetsko dentalno medicino, protetiko in endodontijo. »Odličnost v medicini je vprašanje, ki si ga sploh ne bi smeli zastavljati, saj je temelj vsega človek in njegovo zdravje. Glede na to, da smo zaprisegli, so pri delu na prvem mestu odličnost ter visoka moralna in etična načela. Šele potem vse drugo,« svoje dolgoletno vodilo pri delu jasno razloži dr. Trampuš. Spoznajte edinstvenost klinike in se naročite na BREZPLAČEN PRVI PREGLED.

V kliniko vstopite kar skozi ZUU bar. FOTO: Blaž Samec

Tako je nastala edinstvena klinika Ortoimplant DENTAL SPA, kjer je vse drugače, kot ste bili vajeni do zdaj. Vsak prostor in vsi detajli v kliniki so dobro premišljeni. Nimajo klasične čakalnice in paciente sprejemajo kar v baru – ZUU baru, kjer igra prijetna glasba, obiskovalci pa lahko uživajo ob skodelici dobre kave ali zdravem napitku.

Že ob prihodu boste tako pozabili, da ste prišli na zobozdravstveni pregled, in se otresli vsaj nekaj začetne treme. Prijazno osebje bo tudi v nadaljevanju poskrbelo za vaše dobro počutje in vas pospremilo skozi skrbno premišljen protokol, ki je ena od glavnih posebnosti, s katero je želel dr. Trampuš še bolj olajšati bivanje v kliniki.

Pred vsako terapevtsko obravnavo, v katero je vključen poseg, je pacient najprej deležen prvovrstnih spa tretmajev, pri katerih »z limfno drenažo najprej znižamo raven stresa, nato pa pospešimo presnovo z namenom, da bi imeli pacienti po operaciji čim manj stranskih učinkov,« pojasni dr. Trampuš, ki pacientom po operaciji omogoči tudi, da prespijo v njihovem estetsko urejenem apartmaju.

V sklopu spa tretmajev sta vključeni tudi intravenska terapija s prehranskimi dopolnili in ozonoterapija. Vsa ta razvajanja omogočajo, da se pacienti počutijo dobro in da po posegu še hitreje okrevajo.

Ste si kdaj predstavljali, da bi lahko pri zobozdravniku kar spali? V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je to izvedljivo. FOTO: Blaž Samec

Še več: med posegom lahko mirno spite

Še vedno oklevate in niste prepričani, kako se boste soočili s posegom? Brez skrbi. Dr. Trampuš z ekipo bo poskrbel, da boste do novega nasmeha prišli brez nepotrebnega stresa. Najprej s strokovnim pristopom in izvrstnimi naprednimi rešitvami, ki vas bodo dokončno odrešile brezzobosti. Potem pa še z zelo priljubljeno dodatno storitvijo – z analgosedacijo. To pomeni, da boste med celotnim postopkom brezskrbno spali. Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je namreč registrirana za anesteziologijo. To je posebej priporočljivo pri bolj zahtevnih posegih ali za posameznike, ki imajo izrazit strah.

Ortoimplant DENTAL SPA je postal sinonim za dobro počutje. Postal je kraj, kjer nastajajo lepi nasmehi. Dr. Trampušu je v 30 letih uspelo premakniti meje v zobozdravstvu in danes lahko z gotovostjo zatrdimo, da je Ortoimplant DENTAL SPA implantološki center odličnosti.

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je specializirana za najbolj zahtevne primere brezzobosti. FOTO: Darko Tomas/Cropix

Revolucionarne rešitve tudi za najbolj težavne primere

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA je specializirana za najbolj zahtevne primere brezzobosti – za dr. Zdenka Trampuša so največji izziv prav pacienti, ki so že obupali nad mislijo, da bodo še kdaj imeli lep nasmeh. Pravo rešitev je nemalokrat našel tudi za tiste, ki so mislili, da zaradi različnih razlogov niso pravi kandidati za zobne vsadke. In takšnih je bilo v tridesetih letih njegove kariere res ogromno.

Med njimi je tudi legendarni Boris Kopitar, ki je prav tako dolga leta odlašal z obiskom zobozdravnika, dokler ni spoznal dr. Trampuša, ki ga je zelo hitro navdušil in mu obljubil, da se bo spet smejal kot nekoč – še več, tudi funkcionalnost zob bo takšna kot pred več desetletji.

»Rad imam izzive, rad rešujem skoraj nemogoče stvari, zato sem se odločil, da na nemogočih temeljih ustvarim nove zdrave nasmehe.«

Pozabite na nepraktične zobne proteze in mostičke – to so zastarele metode, ki ne ponujajo funkcionalnosti in estetike, ki si jo zaslužite. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA zagotavljajo lep nasmeh z različnimi implantološkimi rešitvami.

Dr. Zdenko Trampuš je v svojo vsakodnevno klinično prakso uvedel metodo All-on-4, s katero zagotovi popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Brezzobi pacient s to metodo takoj po operaciji dobi prototip zoba, ki je začasna (a popolnoma funkcionalna) rešitev, medtem ko je trajna protetična rešitev izdelana čez dva meseca.

Če je kostnine v zgornji čeljusti premalo, kar je bil pogost razlog, da pacienti niso dobili zobnih vsadkov, imajo v kliniki Ortoimplant še eno revolucionarno rešitev: zobne vsadke Zygoma, ki se vstavljajo v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo namestitev. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov.

Poleg Zygome so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče, pa tudi subperiostalni vsadki, ki niso vgrajeni neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

"Največji izziv so zame pacienti z zapletenimi težavami" FOTO: Darko Tomas/Cropix

Ne odlašajte več in se prijavite na brezplačen pregled! Že na prvem pregledu boste dobili natančen protokol zdravljenja, torej pot, ki vam bo zagotovila lep nasmeh! Brezplačen prvi pregled vključuje: funkcijsko-diagnostični pregled

ortopan 2D-diagnostiko

digitalno 3D-diagnostiko zgornje in spodnje čeljusti (CBCT z Rtg-aparatom)

specialistično obdelavo

