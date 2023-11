V Združene arabske emirate in ZDA po nove poslovne partnerje

Gospodarska delegacija v Dubaj med COP28

V času zasedanja COP28 – Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah 2023 bodo v Dubaju predsedniki držav, vlad in predstavniki poslovne skupnosti večine držav sveta. Podjetja, ki se želite predstaviti na tem trgu, vabimo k udeležbi v gospodarski delegaciji v času zasedanja COP28. V Slovenski poslovni hiši v Dubaju in Zeleni coni COP28 bodo od 5. do 7. 12. 2023 Digitalni in zeleni inovativni dnevi, v okviru katerih bodo organizirani tematski dogodki: 5. 12. 2023 na temo energetike in krožnega gospodarstva, 6. 12. 2023 pa na temo trajnostnega transporta in mest prihodnosti ter urbanizacije, okolja in transporta. Prijavite se lahko do 17. 11. 2023.

Gospodarska delegacija na sejem Arab Health

Arab Health je največji mednarodni strokovni sejem s področja medicine in medicinske opreme na Bližnjem vzhodu. Na sejmu bo več kot 3000 razstavljavcev iz 180 držav, med drugim tudi 14 razstavljavcev iz Slovenije, ki se bodo predstavljali v slovenskem nacionalnem paviljonu. Z udeležbo v gospodarski delegaciji na Arab Health, ki bo od 28. 1. do 1. 2. 2024, lahko spoznate najuspešnejša globalna podjetja s področja medicine in medicinske opreme ter izkoristite priložnost za poslovno mreženje, strokovna predavanja in tematske konference ter raziskovanje najnovejših trendov in inovacij na tem področju. Za udeležence delegacije bo organiziran tudi sprejem na slovenskem razstavnem prostoru in obisk izbranega lokalnega podjetja. Rok za prijavo je 25. 11. 2023.

Texas Feels Slovenia

Vabljeni k udeležbi v poslovno-razvojni delegaciji v zvezno državo Teksas, ki je s 30 milijoni prebivalcev drugo največje gospodarstvo v ZDA. Na poslovnih forumih Texas Feels Slovenia 2024, ki bosta od 21. do 26. 1. 2024 v Dallasu in Austinu, se boste seznanili z ameriško poslovno kulturo in potencialnimi poslovnimi partnerji ter obiskali ameriška podjetja s področij IT, upravljanja podatkov, obnovljivih virov energije in inovativnih tehnologij. Prijave sprejemajo do 30. 11. 2023.

Gospodarski obisk v Združenih arabskih emiratih

V letu 2024 bodo Združeni arabski emirati gostili visok politični obisk iz Republike Slovenije. Ob tej priložnosti želimo poslovni javnosti Združenih arabskih emiratov predstaviti slovenska podjetja, ki so nosilci tehnološko naprednih izdelkov in storitev ter v sodelovanju s partnersko institucijo Dubai Chambers pospešiti promocijo naložb v visoke tehnologije v obeh državah. Podjetja se boste lahko udeležila Slovensko-ZAE poslovnega foruma z b2b srečanji med slovenskimi podjetji in podjetji iz Združenih arabskih emiratov ter obiskala sejem GITEX, kjer se na slovenskem razstavnem prostoru predstavljajo slovenska podjetja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Vaš interes za udeležbo v dogodku lahko posredujete do 12. 12. 2023.

