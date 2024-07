Putin zahteva regulacijo zaradi preobremenitve omrežja

Ruski predsednik Vladimir Putin je izrazil resno zaskrbljenost zaradi nereguliranega kriptorudarjenja, ki povzroča preobremenitev ruskega električnega omrežja. V zadnjem času je poraba električne energije za ta namen dosegla 16 milijard kilovatnih ur na leto, kar predstavlja 1,5 odstotka celotne porabe električne energije v državi. Ta številka še vedno narašča, kar je posledica nizkih stroškov električne energije in enostavnega dostopa do rudarske opreme v Rusiji.

Nekatere regije, kot so Irkutsk, Burjatija in Transbajkalsko ozemlje, že trpijo zaradi pomanjkanja električne energije. Putin je opozoril, da lahko neregulirano rudarjenje povzroči resne motnje v oskrbi z električno energijo za podjetja, stanovanjske objekte in socialne ustanove, ter zavira pomembne naložbene in infrastrukturne projekte, kar bi imelo dolgoročne negativne posledice za razvoj teh regij.

Dagestan, prestolnica rudarjenja

Na srečanju z visokimi vladnimi uradniki je Putin poudaril, da je nujno sprejeti sistemske odločitve na ravni zveznega zakona za ureditev rudarjenja digitalnih valut. Predlagal je uvedbo obdavčitve in tarif za rudarje, da bi zmanjšali obremenitev električnega omrežja ter zagotovili stabilno oskrbo z električno energijo.

Rusija je postala druga največja država za rudarjenje kriptovalut, takoj za Združenimi državami Amerike. Pred tem sta bili na vrhu Kitajska in Kazahstan, ki sta že uvedli omejitve za rudarjenje kriptovalut. Raziskovalni novinarji so identificirali republiko Dagestan na Severnem Kavkazu kot »prestolnico« kriptorudarjenja v Rusiji. Ta regija se sooča z dolgotrajnimi izpadi električne energije, kar je posledica zastarele infrastrukture in intenzivnega rudarjenja.

Putin je poudaril, da je treba sprejeti ukrepe za regulacijo rudarjenja in zaščito energetske infrastrukture, da bi preprečili nadaljnje motnje ter zagotovili stabilno oskrbo z električno energijo za vse prebivalce in podjetja v Rusiji.

Nedavna zakonodajna prizadevanja so usmerjena v legalizacijo kripto rudarjenja, hkrati pa ohranjajo prepoved kroženja kriptovalut v Rusiji. Leta 2020 je Putin podpisal zakon, ki legalizira kriptovalute kot digitalna finančna sredstva, vendar prepoveduje njihovo uporabo za plačevanje blaga in storitev. V letu 2023 so ruski zakonodajalci naredili korak naprej in sprejeli osnutek zakona, ki dovoljuje kriptorudarjenje za odobrena podjetja, hkrati pa prepoveduje kroženje kriptovalut.

Pravila z trgovanje prihajajo

Ministrstvo za finance je predlagalo, da bi trgovanje z digitalnimi valutami omogočili posebej kvalificiranim vlagateljem na licenciranih finančnih trgih, kot sta borzi v Moskvi in Sankt Peterburgu. Anatolij Aksakov, vodja odbora za finančne trge v ruskem parlamentu, je izrazil prepričanje, da so največje ruske borze pripravljene na trgovanje s kriptovalutami, ustvarjeni morajo biti še ustrezni pravni pogoji.

Poleg tega Rusija razvija in širi svojo centralnobančno digitalno valuto (CBDC), digitalni rubelj. Putin je na nedavnem srečanju poudaril, da je pilotni program digitalnega rublja pokazal odlične rezultate, z več kot 27.000 prenosi in 7000 plačili za blago in storitve. V pilotnem programu sodeluje 12 bank, 600 posameznikov in 22 trgovskih ter storitvenih podjetij v 11 mestih. Putin je poudaril, da mora država zdaj preiti na širšo, polno implementacijo digitalnega rublja.

Ta prizadevanja za regulacijo kriptorudarjenja in razvoj digitalnega rublja so del širše strategije Rusije za obvladovanje izzivov, ki jih prinaša digitalna ekonomija, ter za zaščito energetske infrastrukture in stabilnost finančnega sistema.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.